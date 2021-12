Ernährung, Pflanzen, Pausen – so läuft es besser im Homeoffice

Hannover

Mit der Corona-Pandemie haben sich die Gewohnheiten der Deutschen stark verändert. Sowohl in ihrem Privat- als auch in ihrem Berufsleben hat das Zuhause einen viel wichtigeren Platz eingenommen als vor der Krise. So verbringen 80 Prozent der Deutschen mehr Zeit zu Hause. Fast die Hälfte der Befragten stört sich jedoch an dieser neuen Gewohnheit. Insbesondere die Arbeit im Homeoffice hat stark zugenommen, so arbeiten 47 Prozent der berufstätigen Befragten nun regelmäßig von zu Hause aus. Wie lässt sich das Homeoffice besser gestalten? Wir haben Tipps.

Richtig sitzen

Die ersten Tage mag es gehen, auf seinem Küchenstuhl oder einem Sessel sitzend zu arbeiten – danach dürften sich Nacken, Schultern, Rücken bemerkbar machen. Grund ist, dass die Sitzhöhe nicht zum Tisch passt, Verspannungen sind programmiert. Optimal ist eine Höhendifferenz von Sitzfläche zu Tischhöhe von 20 bis 25 Zentimetern. Der Bildschirm sollte auf Augenhöhe sein. Die Höhe lässt sich anpassen, indem man Bücher oder einen Schuhkarton unter den Laptop stellt.

Es dürfte nichts dagegen sprechen, sich während der Pandemie den rückengerechten Stuhl aus dem Büro auszuleihen. Wer das nicht alleine schafft, kann Kollegen bitten, beim Transport zu helfen.

Digitale Ordnung

Unsortierte Dokumente, unbeantwortete Mails, Kuddelmuddel auf dem Desktop: Auch in der digitalen Welt schmälern chaotische Zustände die Effektivität. Aufräumprofi Anika Schwertfeger (34) rät im Hinblick auf Desktop und Download-Ordner:„Löschen, was weg kann, eine Ablage mit System schaffen,“ Mails könne man sortieren in „to do’“ „in Bearbeitung“ oder „Archiv“.

Smartphone und Tablets sollten übrigens auch auf Vordermann gebracht werden: Apps wie „Smart Cleaner“, „Super Cleaner“ oder „Clean Master“ helfen beim Aufspüren doppelter Fotos. Schafft neben Ordnung auch mehr Speicherplatz!

Bewegung muss sein

Wer nicht von zu Hause aus arbeitet, bewegt sich automatisch mehr – irgendwie muss man ja zur Arbeit kommen und wieder zurück. Manche legen so die optimalen 10.000 Schritte am Tag zurück.

Im Homeoffice besteht die Gefahr, das man sich kaum bewegt. Hier muss man aktiv werden: klassische Kniebeugen kann man in die Arbeitsabläufe integrieren, viele Dehnübungen kann man im Sitzen und Stehen machen, vielleicht ist auch Zeit für ein Mini-Workout zwischendurch – Videos dazu gibt es viele im Netz. Wer telefoniert, kann währenddessen herumgehen, grundsätzlich sollte man jede Stunde für fünf Minuten vom Schreibtisch aufstehen. Ein Spaziergang eignet sich, den Feierabend einzuläuten und den Kopf freizubekommen.

Pflanzen tun gut

Grünpflanzen sind nicht nur gut fürs Gemüt, sie verbessern auch das Raumklima, weil sie dafür sorgen, dass der Gehalt an Kohlendioxid sinkt. Experten sagen, dass sich ganz besonders Grünlilien, Drachenbaum und Efeutute (Foto) eignen, sie dämpfen sogar den Schall!

Sukkulenten und Kakteen sind hübsch anzusehen, außerdem recht anspruchslos und somit pflegeleicht. Wer es doch etwas bunter mag, stellt sich frische, farbige Schnittblumen auf, die machen gute Laune. In einigen Läden gibt es jetzt sogar schon Frühblüher wie Tulpen!

Auf Ernährung achten

Zu Hause hat man ja meist die Lebensmittel, die man an liebsten mag. Was allerdings bedeutet, dass man alles ständig zur Verfügung hat. Oberste Regel für das Homeoffice: Arbeit und Essen trennen. Das sorgt dafür, dass man gezielt Pausenzeiten schafft und sich aufs Essen konzentriert. Auf den Speiseplan gehören Obst und Gemüse, gesunde Fette aus Oliven, Fisch, Nüssen, Avocado, Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Vollkornreis. Außerdem ist es ratsam, mindestens 1,5 Liter Wasser oder ungesüßten Tee zu trinken.

Praktisch sind One-Pot-Gerichte (auch in Sachen Abwasch), wer größere Portionen vorkocht und so die Woche plant, spart Zeit. Mal eine Pizza ist im Homeoffice okay, sollte aber die Ausnahme bleiben. Knabbereien sollten vom Schreibtisch und auch aus Sichtweite verschwinden, sonst sind Corona-Kilos schnell drauf.

Düfte machen kreativ

Einzelhändler arbeiten schon seit Jahren mit Düften, um das Wohlbefinden ihrer Kunden zu beeinflussen – und damit auch ihr Kaufverhalten. Warum nicht zu Hause mithilfe von Kerzen, Raumsprays und ätherischen Ölen die Stimmung anheben, gerade, wenn man dort nun auch arbeitet?

Pfefferminze wird nachgesagt, dass sie anregend wirkt und die Konzentration und Kreativität während der Arbeit unterstützt. Der Duft von Zitrone und Bergamotte soll für Tatendrang sorgen. Aber Achtung: Nicht zu viel verwenden, sonst sind Kopfschmerzen programmiert.

Fesche Fächermappe

Es gibt Ablagefächer, die mehr können, als ihren Zweck zu erfüllen. Das dänische Designlabel HAY um Rolf und Mette Hay hat sich da etwas ebenso Praktisches wie Schönes ausgedacht – die künstlerisch angehauchte Fächermappe „Plissé“. Papiere in A4-Format passen rein, zugeklappt können die Unterlagen transportiert und deponiert werden, aufgeklappt sind sie immer griffbereit.

Die Papiermappe gibt es in Farben wie Blue Fade, Pink Fade und Yellow Fade. Erhältlich im Netz bei www.found4you.de für 35 Euro, die Seite www.sugartrends.com bietet sie aktuell für 29 Euro an.

Auf Pausen achten

Wer länger als sechs Stunden arbeitet, hat ein Anrecht auf 30 Minuten Pause, bei mehr als neun Stunden sind es 45 Minuten. Um sich auch wirklich zu erholen, sollte man in einen anderen Raum gehen oder zumindest eine andere Blickrichtung einnehmen. Ideal ist ein kurzer Spaziergang um den Block, in der Zwischenzeit kann man die Fenster im Arbeitszimmer zum Lüften öffnen. Wer mag, kann ein Buch lesen, Musik hören, eine Yoga-Runde einlegen oder sich sogar hinlegen – Hauptsache konsequent abschalten. Abschalten sollte man auch das schlechte Gewissen, wenn man „mal eben schnell was essen“ oder „eine schnelle Runde“ raus geht – im Büro ist Klönen in der Kaffeeküche oder der Kantine ja auch drin.

Wer sich nicht regelmäßig erholt, kann chronischen Stress entwickeln, dessen Folge sogar Herzinfarkt oder Schlaganfall sein können!

Das Thema Homeoffice hat spätestens seit der Corona-Pandemie Einzug in die Verlage erhalten, es gibt immer mehr Bücher, die sich mit dem Arbeiten von zu Hause beschäftigen. Außerdem setzen Influencer Schwerpunkte in den sozialen Medien. Marie Kondō gilt als Königin des Aufräumens, nicht nur der Ordnung wegen, sondern auch fürs Wohlbefinden. In „Joy at Work“ (Wunderlich, 224 Seiten, 20 Euro) gibt sie mit Organisationspsychologe Scott Sonenshein Tipps für effektives, freudvolles und strukturiertes Arbeiten. Dazu gehört etwa, Büromaterial auszusortieren und den Rest am immer gleichen Ort zu deponieren, die Tätigkeiten nach Dringlichkeit zu organisieren, Netzwerke zu entrümpeln – Kontakte können überflüssig und Zeitfresser sein. Sie bloggt unter dem Namen „Fräulein Ordnung“, heißt in Wirklichkeit Denise Colquhoun. Sie hat bereits mehrere Bücher geschrieben, das aktuelle heißt „Homeoffice. Besser arbeiten, besser leben“ (Christian, 160 Seiten, 19,99 Euro). Die ehemalige Chefsekretärin plädiert für Ordnungsroutinen, sie rät, Ablenkungen abzustellen, um konzentriert bei der Sache zu bleiben. Der Titel „Bleib fit im Homeoffice“ (Südwest, 128 Seiten, zwölf Euro) spricht für sich. Rocco Eichholz hat darin etwa 40 Übungen versammelt, die Verspannungen verhindern sollen, außerdem liefert er Tipps, wie man die optimale Sitzposition auch ohne spezielles Mobiliar findet.

