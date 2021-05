Eldagsen

Die Stereoanlage ist versteckt in einem mintgrünen, bulligen Kühlschrank, der auch in einer Bar an der „Route 66“ stehen könnte. Im Plattenregal stehen Alben von Ike und Tina Turner und Les Humphrey Singers, auf angerosteten Werbeschildern liest man „Harley Davidson“ oder „Schlepperpflege“. Aber die wahren Stars in diesem 120-Quadratmeter-Laden an der Langen Straße in Eldagsen (Springe) haben PS.

„Männer, Möbel und Motoren“ nennen Ingo Gembalies (57) und Michael Malkus (52) diese Fundgrube. „Wir verbinden unsere Leidenschaften“, sagen die Freunde, die sich seit den 90ern aus der Nordstadt-Kneipe „Millers“ kennen. „Und von Autoveranstaltungen“, wie Malkus betont.

Malkus macht auch das „Vintage Wonderland“

Der 52-Jährige ist gelernter Straßenbauer („Meine Familie hatte ein eigenes Unternehmen“), hat 22 Jahre im Gerüstbau gearbeitet – und vor fünf Jahren zusammen mit Freunden das „Vintage Wonderland“ im hannoverschen Stadtteil Brink-Hafen eröffnet. „Ich hatte keine Lust mehr, mit schlechter Laune zum Job zu gehen. Und gesammelt habe ich schon immer alles.“ Entstanden ist eine riesige Flohmarkthalle mit Schätzen aus den 50er, 60er und 70er Jahren.

Bei „Männer, Möbel und Motoren“ stehen neben alten und stilvollen Möbeln, Schildern und Flohmarkt-Gimmicks wie alten Pepsi-Flaschen oder Kinderspielsachen, aber die PS im Vordergrund. Da ist Gembalies in seinem Element. „Seit ich 15 Jahre alt bin, habe ich an Motorrädern geschraubt“, erzählt er. „In der Pandemie habe ich das verfeinert – ich hatte ja Zeit dazu.“

Noch immer betreibt er im Steintor-Viertel den Club „Rockers“ – das Personal ist in Kurzarbeit, dank der staatlichen Hilfen seien die Kosten aber gedeckt. Das legendäre „Heartbreak Hotel“ in der Scholvinstraße hatte er aber im Januar 2020 geschlossen. „Ein Glück“, sagt er im Rückblick. Nach 19 Jahren Nachtleben wollte er mit Lebensgefährtin Polli Pizzirani (57) kürzertreten, das Paar lebt schon seit zehn Jahren in einem kleinen Dorf am Deister.

Im Januar war 2020 war Schluss: Ingo Gembalies und Polli Pizzirani vor dem „Heartbreak Hotel“. Quelle: Frank Wilde

Der Vorteil der Corona-Zeit: „Ich hatte Raum für neue Ideen“, sagt der Gastronom. Für „MMM“ hatte Gembalies lange nach einer Halle gesucht – und dann den ehemaligen „Vivo“-Markt an der Hauptstraße in Eldagsen gefunden. Früher Tante Emma, zuletzt Tapetenladen – nun ein Stöberparadies für Männer. „Frauen sind natürlich herzlich willkommen“, sagt Malkus und lacht.

Gembalies habe ihn einst auch gefragt, ob er im „Heartbreak Hotel“ einsteigen wolle – „aber ich bin nicht so der Nachtmensch“. Diesmal passte das Projekt. „Endlich passiert mal was“, das habe Malkus gedacht, als sein Kumpel ihm die Pläne vorstellte. „Mir war in den Corona-Monaten langweilig.“

Malkus’ Herz hängt an den Liebhaberstücken

Der 52-Jährige ist für das Möbel-M zuständig, auf Flohmärkten, bei Haushaltsauflösungen und auf Ebay-Kleinanzeigen stöbert er nach Vintage-Teilen – im Laden wartet zum Beispiel eine dänische Designer-Kommode aus den 60er Jahren für 1700 Euro auf einen Käufer. Wobei: „Ich verkaufe ja nicht so gerne“, sagt Malkus zerknirscht, sein Herz hänge an jedem einzelnen Stück.

Seit 25 Jahren fahre er einen alten Chevy, Baujahr 1957. „Ich wollte ihn schon oft verkaufen – und habe immer einen Rückzieher gemacht ...“ Fünf Autos fährt Malkus privat, darunter auch einen Ford Hot Rod aus dem Jahr 1931. „Wir sind vor neun Jahren aufs Land gezogen, ich habe extra ein Haus mit einer Scheune davor gesucht.“

Schraubt seit seiner Jugend: Ingo Gembalies arbeitet an Mofas und Motorrädern. Quelle: Andrea Tratner

Sich von Objekten zu trennen – Gembalies hat als Geschäftsmann damit weniger Probleme. Doch beiden geht es bei dem Projekt auch um den „Spaßfaktor“. Der Standort Eldagsen mag nur auf den ersten Blick etwas abgelegen erscheinen. „Das ist die Einflugschneise ins Weserbergland, hier sind viele Oldtimer unterwegs“, wissen die Freunde. In Holtensen gebe es einen Mofaklub mit zehn Mitgliedern – ein Modell aus den 70ern steht auch im Verkaufsraum. „Das ist meine Jugend“, sagt Malkus wehmütig. „Das ist ein Trend“, analysiert Gembalies. Und auf jeden Fall ein Gesprächsthema. „Die ersten Leute haben schon an die Scheibe geklopft.“

Deshalb soll es, sobald die Inzidenzzahlen die Eröffnungs-Party von „Männer, Möbel und Motoren“ erlauben, auch eine Kioskecke geben. Dann kann man nicht nur die verstaubte Zündapp Kombinette („eher ein Dekoobjekt“) für 450 Euro oder die britische AJS aus dem Jahr 1963 („restauriert mit zwei Jahren Tüv“) für 7450 Euro kaufen, sondern auch mit Gleichgesinnten quatschen. „Es soll ein Treffpunkt werden – mit Kaltgetränken, Musik und bunten Tüten.“

Von Andrea Tratner