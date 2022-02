Hannover

Als „Balkanizer“ hat er sich einen Namen gemacht, mittlerweile ist er auch mal „Solo & Allein“ unterwegs: Danko Rabrenović (52) ist wohl der bekannteste Jugo in Deutschland. Am 11. Februar spielt er um 20 Uhr in der Faust, Tickets kosten 20 Euro.

Herr Rabrenovic, wer fährt eigentlich mehr auf Ihre Balkangeschichten ab: Ur-Deutsche, die schon immer nach Ex-Jugoslawien in den Urlaub gefahren sind oder Jugos, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben?

Das ist ein Mix. Ich beobachte seit 20 Jahren, dass das Publikum relativ gemischt ist. Im Osten oder ganz oben im Norden ist das Publikum hauptsächlich deutsch, in großen Städten, wo traditionell viele Ex-Jugos sind, kommen viele von ihnen in die Show. Ich mag es am liebsten, wenn es gemischt ist.

Warum genau?

Weil es dann gelebte Integration ist. Irgendwie passiert da etwas – und ich meine nicht so etwas wie diese abgedroschene Phrase vom Brücken bauen. Ich merke, dass die Ex-Jugos und Deutsche an unterschiedlichen Stellen reagieren, manchmal ist es wie so ein Echo: Wenn ich ein Schimpfwort auf balkanesisch sage und es 30 Sekunden später übersetzte, gibt es dieses versetzte Lachen. Oder wenn ich altes Lied spiele, dass die Deutschen nicht kennen. Ich habe nie eine Statistik über Zuschauer geführt, habe aber immer auch auf deutsches Publikum gesetzt.

Seine Bücher: Das Debüt „Der Balkanizer“ (192, 9,99 Euro) und der Nachfolger „Herzlich willkommenčić“ (192 Seiten, 14,99 Euro). Quelle: Dumont

Aus welchem Grund? Es gibt ja genug serbische, kroatische und bosnische Clubs.

Ich wollte keine ghettoisierte Veranstaltung, wo wir unter uns sind. Ich wollte eine öffentliche Bühne, wo alle herzlich willkommen sind. Diese nationalen Kategorien haben mir nie etwas bedeutet. Ich stamme aus einer Mischehe, die Mutter Kroatin, der Vater Serbe. Ich bin in Kroatien geboren und in Serbien aufgewachsen. Das hat für mich damals schon keine Rolle gespielt, ich habe Menschen nie aufgeteilt. Mit dem Krieg in den 1990er Jahren fand ich es umso trauriger, dass es so war. Seit dem Krieg habe ich von Völkern die Schnauze voll. Deswegen finde ich es auch sehr bedrohlich, wen hier in Deutschland jemand schreit „Wir sind das Volk“.

Wie meinen Sie das?

Ich frage mich dann, warum die das Volk sind und ich nicht? Wenn Politiker bei uns auf dem Balkan sagen, sie hätten etwas für ihr Volk getan, frage ich mich, wer dieses Volk sein soll. Sind das auch Minderheiten? Deswegen habe ich beschlossen, dass deutsche Kulturzentren meine Bühne sind.

Danko Rabrenović *9. Februar 1969 in Zagreb (Kroatien). Er wächst in Belgrad auf, lebt drei Jahre mit der Familie in Peking. 1991 kommt er zu seiner Tante nach Recklinghausen, weil der Krieg auf dem Balkan vor dem Ausbruch steht, er eingezogen werden soll. Lange Jahre bangt er um den Aufenthaltstitel. Er studiert Anglistik und Medienwissenschaften in Düsseldorf, finanziert sich die Ausbildung unter anderem als Pflanzenschutzmitteleinatmer in einer Gärtnerei. Seit Jugendjahren macht er Musik, gründet die Band Trovači, mit er vier Alben veröffentlicht. Er schreibt zwei Bücher, das Debüt „ Der Balkanizer. Ein Jugo in Deutschland“ feiert große Erfolge. Er arbeitet als Radiomoderator, wird für die Sendung „Balkanizer“ für Europas Medienpreis für Integration, Civis, nominiert. Er lebt mit seiner Familie in Düsseldorf. www.danko-rabrenovic.de

Sie haben als Teenager sogar in China gelebt.

Das Kosmopolitische, das ich in mir trage, hat wahrscheinlich dort begonnen. Meine Eltern waren Korrespondenten in China, wir haben drei Jahre in Peking gelebt. Ich habe eine russische Schule besucht und bin dort mit dem Ostblock – etwa Kindern aus der DDR, Tschechien, Polen – zusammen gewesen. Und im diplomatischen Viertel, in dem wir gelebt haben, habe ich mit Menschen aus Peru, Uganda und Venezuela englisch gesprochen und Basketball gespielt. Demnach war ich schon früh mit Menschen aus aller Welt umgeben. Das war eine ganz prägende Erfahrung.

Ein Gespräch unter Ex-Jugos in Deutschland: Künstler Danko Rabrenovic und NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic. Quelle: Screenshot Cvjetkovic

Welche Klischees hören Sie, wenn Jugos über Deutsche reden und andersrum?

Dass die Deutschen nicht so spontan sind, alles nach Plan läuft, im Kalender notiert und doch unverbindlich ist. Oder, dass Deutsche distanzierter und kalt sind, einen Stock im Arsch haben. Umgekehrt habe ich den Eindruck, dass Ex-Jugos hier kein so schlechtes Image haben wie andere Völker, die mit viel größeren Ressentiments zu kämpfen haben. Seit dem Krieg verbinden die Leute allerdings mit uns, dass wir Barbaren sind, die sich gegenseitig umbringen. Dann gibt es die nicht so harten Klischees von Ćevapčići und Šljivovic, und, dass wir viel reden, laut und fröhlich sind. In meinem Programm schaue ich übrigens auch mit meiner balkanesischen Brille auf Deutschland und mit der deutschen auf den Balkan. Dieser Perspektivwechsel ist interessant und meistens lustig, aber eigentlich auch Quatsch.

Wieso das?

Weil die Identitäten nicht so funktionieren, wie sich viele Menschen das vorstellen. Es gibt nicht die eine Identität, die uns prägt. Wir sind eine Summe verschiedener kollektiver Identitäten. Es gibt nicht die zwei Deutschen, zwei Serben, zwei Albaner, die gleich sind. Jeder ist anders. Ich habe oft Ex-Jugos getroffen, die deutscher sind als die Deutschen und entspannte Deutsche, die auch mal Regeln brechen und gar keine Korinthenkacker sind. Insofern sind Klischees da, um gebrochen zu werden.

Das Radio machte ihn und seine Stimme berühmt: Darko Rabrenović mit seiner Kollegin Kathrin Schröter beim Radiosender Cosmo des WDR. Quelle: Facebook/Darko Rabrenović

Schätzungen zufolge leben etwa zwei Millionen Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien im Land. Warum hört man so wenig von Ihnen?

Das habe ich mich auch oft gefragt. Ein Grund ist, dass die Ex-Jugos zu gut integriert sind und nicht als eine problematische Gruppe auffallen. Unsichtbar durch Integration. Die Hälfte davon dürfte mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und sich eher hier als in der alten Heimat zu Hause fühlen. Außerdem ist die jugoslawische Gemeinde durch den Krieg in viele einzelne Gruppen zerfallen. So gibt es anstatt großer jugoslawischer Vereine und Kultureinrichtungen, die bosnischen, die serbischen, die kroatischen. Im öffentlichen Raum gibt es aber tatsächlich sehr wenige Menschen, die zum Vorschein kommen.

In seinem Element am Mikro und an der Gitarre: Danko Rabrenović hat immer Musik in seinem Repertoire. Quelle: privat

Dabei gibt’s einige Schauspieler wie Anica Dobra, Mimi Fiedler, Stipe Erceg, Miroslav Nemec, Edin Hasanovic. Und dann gibt es Sie und den Schriftsteller Sasa Stanisic zum Beispiel, die ihre Herkunft sehr wohl zum Thema machen.

Ich kann nicht für andere sprechen, aber vielleicht wollten die Schauspieler nicht darauf reduziert werden, damit sie nicht immer den Kriminellen vom Balkan oder die serbische Putzfrau spielen müssen. Der Unterschied zu mir ist, dass all diese Leute in Deutschland zur Schule oder zur Uni gegangen sind, hier viel länger, vielleicht schon in zweiter, dritter Generation leben. Ich habe mit 22 Deutsch gelernt, deswegen ist der Jugo-Akzent auch noch da. Die anderen haben zwar den Balkan-Background, halten den aber privat. Bei mir ist der Background offensichtlich, sobald ich den Mund aufmache. Als Radiomacher war das von Anfang an eine Marke, eine unbewusste. So spricht der Balkanizer. Man soll sich für seine Biografie nicht schämen, muss aber auch nicht stolz auf sie sein.

Es gibt ja diesen schönen Satz: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Wo fühlen Sie sich beheimatet?

Der ist von mir!

Ich habe ihn bei Herbert Grönemeyer gehört.

Vielleicht hat er meine Bücher gelesen (lacht). Die letzte Geschichte in meinem zweiten Buch heißt „Heimat ist da, wo ich bin“. Heimat definiert jeder für sich. Russen sagen, Heimat ist nicht dort, wo du jeden Baum kennst, sondern die Bäume dich kennen. Andere sagen, Heimat ist das schönste Wort für Zurückgebliebenheit. Oder da, wo ich meine Steuern zahle oder wo ich mich nicht erklären muss. Mein Onkel würde sagen, Heimat ist da, wo ich in Ruhe kacken kann. Für mich ist Heimat keine geografische Koordinate, sondern ein Gefühl, das ich immer in mir trage.

Seine Balkan-Ska-Reggae-Band: Danko Rabrenović (mit rotem Stern) und die Jungs von Trovači. Quelle: privat

Und welche Gefühle verbinden Sie mit Hannover?

Wenn ich an Hannover denke, denke ich nicht an die Messe, die Innenstadt oder irgendein Gebäude. Mit Hannover verbinde ich schöne Erinnerungen, ich habe schon ein paar Mal dort gespielt. Ich denke an Begegnungen in Hotels und privaten Wohnungen nach der Show, wo wir zusammen gesessen, über Gott und die Welt gequatscht und gesungen haben.

Sie wurden als „Balkanizer“ berühmt, sind jetzt „Solo und allein“ unterwegs.

Ich sehe mich in erster Linie als Geschichtenerzähler. Alles, was ich bisher so gemacht habe – meine Band, meine Radiosendung, meine Bücher – war ein Vertriebsweg, meine Geschichten zu erzählen. Und das ist jetzt einfach eine neue Disziplin. Vielleicht die Königsdisziplin, weil man mit seiner Gitarre auf der Bühne steht und alleine das Publikum unterhalten muss. Nach elf Jahren Radio mit 600 Balkanizer-Shows, zwei Büchern und 400 Gigs mit meiner Band Trovači, hat mich das Vorausplanen irgendwann genervt. Kaum war das Buch zu Ende geschrieben, stand die Lesetour schon fest, kaum war die CD aufgenommen, gab es die Tournee, das Produkt war zeitlich immer angepasst.

Corona bremst neues Stand-up-Programm

Also jetzt eher Stand-up.

Ich habe mich schon gefragt, ob die Leute dann auch kommen. Oder das Ordnungsamt, das sagt: „Herr Rabrenovic, Sie dürfen hier nicht auftreten, weil Sie gerade kein aktuelles Buch und keine aktuelle CD im Laden haben“ (lacht). Im Januar 2020 war ich auf einer Kulturbörse in Freiburg, habe vor Fachpublikum, rund 300 Veranstaltern gespielt. Nach den 20 Minuten hatte ich 20 Anfragen. Und dann kam Corona. Das war wieder ein Beweis, dass man nur schwer planen kann.

Von Mirjana Cvjetkovic