Natürlich sind die Brüder Chris (39) und Andreas (43) Ehrlich längst erwachsen. Bei ihren Zaubershows wünschen sie sich aber, dass die Menschen als Erwachsene kommen und den Saal als Kind verlassen. Im Januar treten sie mit ihrer Show „Dream & Fly“ in Hannover auf.

Mit der aktuellen Show erfüllen Sie sich Kindheitsträume. Welche zum Beispiel?

Andreas Ehrlich: Wir lassen das größte Süßigkeiten-Glas der Welt erscheinen. Davon haben wir als Kinder geträumt. Nach dem Martinssingen haben wir abends immer Gewichtskontrolle gemacht und geguckt, wer die meisten Süßigkeiten eingesammelt hat. Und wenn man mir als Kind gesagt hätte, dass ich mal mit einem Helikopter aus dem Nichts erscheinen werde, hätte ich vor Aufregung gar nicht mehr geschlafen.Chris Ehrlich: Ich habe von einem Lamborghini geträumt, vielleicht ist das so ein Jungs-Ding. Und unserer kann fliegen! Wobei diese Idee mal im Stau entstanden ist: Jetzt einfach abheben können, haben wir uns gedacht. Es sind viele Träume, die wir in der Show verwirklichen. Wohlgemerkt auch stellvertretend. Uns ist wichtig, dass wir das Publikum abholen.

Worauf mussten Sie als Jungs verzichten?

Chris Ehrlich: Auf viel Taschengeld, wir haben nie viel bekommen. Andreas Ehrlich: Bei mir war das etwas anders. Ich habe mit 15, 16 Jahren mit Zauberauftritten mein erstes Geld verdient. Es gab mal 100 Mark bei einem runden Geburtstag, dann etwas auf einer Silberhochzeit. Meine Eltern haben 30 Prozent eingefordert, so wie es damals auch bei Lehrlingen war, so lange man zu Hause wohnt. Sie haben uns immer unterstützt und uns so mit auf den Weg gegeben, dass das Leben auch etwas kostet. Damals fand ich das total doof, habe das nie verstanden und lange diskutiert. Heute sage ich: Geschadet hat es nicht, es war eine gute Vorbereitung auf das Leben. Meine Eltern haben mich ja auch zu jeder Show gefahren und kein Fahrtgeld in Rechnung gestellt. Wir mussten uns Dinge halt erarbeiten, hatten sonst eine normale Kindheit.

Mit Mama: Chris (rechts) und Andreas Ehrlich haben ihren Eltern viel zu verdanken. Quelle: Instagram/Ehrlich Brothers

Die wie war?

Andreas Ehrlich: Wir haben sehr ländlich gewohnt, waren wir viel draußen, haben viel im Wald gespielt. Es war toll.Chris Ehrlich: Mir fällt noch etwas ein, auf das ich verzichten musste: auf neues Spielzeug, neue Kleidung und einen neuen Tornister. Ich war nämlich der Drittgeborene.Andreas Ehrlich: Das erklärt, warum ausgerechnet du heute der Paradiesvogel bist.

Fällt es Ihnen schwer, erwachsen zu werden?

Andreas Ehrlich: Wir sind erwachsen, haben aber immer noch diesen Schalk im Nacken. Ich klettere heute nach wie vor mit meinen Kids auf Bäume. Meine Frau würde behaupten, sie hätte vier Kinder und nicht drei (lacht). Wir haben uns beide ein großes Stück Jugend bewahrt, würde ich sagen.Chris Ehrlich: Die stärkste Ausdrucksweise, Kind sein zu können, leben wir auf der Bühne aus.

Andreas Ehrlich: Und unser Anspruch war immer, dass Menschen als Erwachsene in unsere Show kommen und sie als Kind verlassen. Wenn du zu erwachsen bist, kannst du das Gefühl gar nicht vermitteln.

Feuer frei: Die Shows der Zauberer bieten ordentlich Augenfutter. Quelle: Sebastian Konopix

Sie haben einen Kinderchor eingebunden, wie war die Arbeit mit den Jungs und Mädels?

Chris Ehrlich: Das war für den Song „Believe in yourself“ aus unserem Musikalbum „Flash“, mit dem wir insbesondere in der Corona-Zeit ein Statement setzen wollten. Psychisch nagt Corona an uns, an dem einen mehr, an anderen weniger. Uns war wichtig auszudrücken, dass man den Glauben an sich selbst nicht verlieren darf. Dafür gab es unglaublich viel Zuspruch. Ein bisschen tut es mir in der Seele weh, dass es „Believe in yourself“ nicht in die jetzige Version von „Dream and Fly“ geschafft hat. Was daran liegt, dass der Fokus auf den fettesten und besten Illusionen liegt. Der Song war ein rein musikalisches Statement.

Was wollen Kinder eigentlich immer zuerst von Ihnen wissen?

Andreas Ehrlich: Das ist ganz unterschiedlich. Viele Kids wollen wissen, wie wir zur Zauberei gekommen sind. Bei uns hat es im Kindesalter mit dem Zauberkasten zu Weihnachten angefangen. Dann gibt’s die, die sagen: „Verstehst du dich wirklich mit deinem Bruder? Ich verstehe mich ja gar nicht mit meinen Geschwistern.“

Und was erfahren Sie am häufigsten von ihnen?

Chris Ehrlich: Am häufigsten werden Bilder gemalt. Sie zeichnen oft die Bühne, gerne mit dem fliegenden Lambo oder dem Todesengel aus der neuen und dem Monstertruck aus der vorherigen Show.

Interaktiv: Auch eine junge Zuschauerin darf mal auf die Bühne. Quelle: Ralph@Larmann.com

Andreas Ehrlich, Sie haben drei Kinder – wie steht‘s da um die Magie?

Andreas Ehrlich: Sie finden megatoll, was ich mache. Die beiden Großen haben selbst schon bei Aufführungen in der Schule die Mathelehrerin zersägt (lacht). Sie haben aber andere Schwerpunkte, Stärken und Hobbys für sich entdeckt, was ich sehr gut finde. Wir haben ja gelernt, unseren Traum zu leben. Wir hätten das nie geschafft, wenn das nicht unser eigener Traum gewesen wäre. Ich sage Kindern immer, du musst das machen, woran du wirklich glaubst. Wenn du nur das machst, was andere sagen, wirst du darin vielleicht gut, aber nicht glücklich. Für Eltern kann das ein ganz schöner Spagat sein, weil man ja nicht immer cool findet, was die Kinder machen.Chris Ehrlich: Ich finde nicht alles ausnahmslos cool, was wir machen. Was auf der Bühne passiert, ist die Kirsche auf der Torte. Was dahintersteht, ist unfassbar viel Arbeit, ein jahrelanges Erarbeiten der Illusionen. Das Leben ist kein Traum, in Träume muss man investieren – Arbeit, Zeit, Hingabe.

Sie bieten Ihrem Publikum Illusionen vom Feinsten. Wie sehr hat die Pandemie Ihnen Ihre Illusionen geraubt?

Andreas Ehrlich: Wir sind bisher gut und kreativ durch die Pandemie gekommen. Zwar mussten wir viel umwerfen, haben irgendwann den Fokus auf zwei Online-Shows gelegt und den Menschen magische Momente in ihren eigenen vier Wänden beschert – 100.000 Leuten! An der kreativen Front haben wir durchgearbeitet, viel Zeit und Liebe investiert. Einiges davon ist in der heutigen Version von „Dream and Fly“ dabei; andere Ideen werden wir in einer neuen Bühnenshow verwirklichen.

Kurz vorm Lockdown haben Sie „Dream & Fly“ in der ZAG-Arena präsentiert. Was ist neu?

Andreas Ehrlich: Die Show hat seitdem eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt. Chris Ehrlich: Es sind unzählige Details überarbeitet worden – und wenn ich von unzählig spreche, meine ich eine vier- bis fünfstellige Zahl. Wir sind sehr perfektionistisch veranlagt, deshalb fallen uns so viele Details auf. Bei den drei Vorpremieren in Hannover hatten wir ein allererstes Antesten verschiedener Konstellationen. Selbst die drei Shows haben sich voneinander unterschieden. Wir haben sie komplett auf links gekrempelt. Sie ist schneller, spektakulärer und mit neuen Illusionen versehen. Die Show heißt zwar noch so wie 2019, aber eigentlich ist sie neu.

Magische Show mit Musik aus Hannover: Chris Ehrlich (Mitte) mit den Produzenten Stavros Ioannou (rechts) und Bendix Amonat. Quelle: privat

Hannover scheint ein besonderer Ort für Sie zu sein: Es gibt die Verbindung zu Dirk Roßmann, Sie arbeiten mit den Produzenten Stavros Ioannou und Bendix Amonat und es soll sogar irgendein Familienmitglied hier geben.

Andreas Ehrlich: Um dieses Mysterium irgendeines Familienmitglieds aufzulösen: Das ist unser Cousin (lacht).Chris Ehrlich: Ihn haben wir auch gerade wieder in Hannover besucht.Andreas Ehrlich: Mein bester Freund ist nach seinem Zivildienst nach Hannover gezogen und hat im Maritim Airport Hotel seine Ausbildung gemacht. Mit dem damaligen Direktor habe ich auf einer Weihnachtsfeier dort mal gezaubert. Ansonsten ist Hannover showtechnisch für uns eine wichtige Stadt, unsere erste große Show 2012 fand in Hannover statt. Ein entscheidender Schritt in unserer Karriere.Chris: Hannover ist von Bünde aus gesehen die nächstgelegene Stadt mit einer XXL-Arena. Durch unterschiedliche Verknüpfungen ist Hannover der Ort, den wir am häufigsten anfahren.

Die Ehrlich Brothers treten mit ihrer Show „Dream & Fly“ am 6. und 7. Januar in der ZAG-Arena auf. Beginn ist jeweils um 20 Uhr (Einlass 18.30). Tickets kosten zwischen 46,50 und 118,95 Euro und sind in den NP-Ticketshops (etwa Lange Laube 10) erhältlich oder online unter neuepresse.de/tickets

