Hannover

In ihrem Ferienappartement hat sich Henrike Hören (31) schon eingerichtet. Am Dienstag ist die stellvertretende Leiterin eines Wohnstifts für Senioren in Waldhausen nach Rotterdam gereist, um pünktlich vor Ort zu sein, wenn Jendrik Sigwart (26) am Mittwoch ankommt. Den deutschen Kandidaten für den Eurovision Song Contest holt die hannoversche Helferin mit der deutschen Delegation am Flughafen ab und hilft, dass sich alle im Hotel zurechtfinden.

„Sobald sie sich eingerichtet haben, geht’s sofort ins Corona-Testzentrum“, weiß Henrike Hören, die seit ihrer Kindheit ESC-Fan ist. „Sicherheit steht in dieser Zeit ganz oben auf der Agenda.“ Die freiwilligen Helfer würden täglich getestet, die deutsche Delegation alle 48 Stunden.

Viel los bis zum ESC-Finale am 22. Mai

Außerdem warte eine Woche voller Proben, Presseveranstaltungen und Ausflügen auf sie bis zum Finale des Song Contests am 22. Mai. „Es wird voll und bunt – ich freue mich total“, schwärmt Henrike Hören. Am Sonntag folge einer ihrer Höhepunkte: „Da darf ich Jendrik auf den roten Teppich begleiten.“ Beim „Bürgermeisterempfang“ läuft jede Länderdelegation ein, vergleichbar mit dem Einmarsch der Nationalteams bei den Olympischen Spielen.

Er will gewinnen: Sänger Jendrik Sigwart reist zum ESC. Quelle: dpa/Christian Charisius

Ob die Mutter eines sechs Monate alten Babys aufgeregt sei? „Es ist schwer, in Worte zu fassen“, versucht sie eine Erklärung. „Wir arbeiten alle seit fast anderthalb Jahren auf diesen Moment hin.“ Eigentlich hätte sie im vergangenen Jahr schon dabei sein sollen, da hatte sie sich bereits als Helferin beworben, war im Bewerbungsverfahren angenommen worden. Doch dann wurde der Song Contest wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben.

„Wegen Corona war ich nun lange nicht mehr in einem anderen Land, habe lange keine neuen Leute mehr kennengelernt“, beschreibt Henrike Hören. „Und das macht diese zwei Wochen noch aufregender.“

Von Verena Koll