Hannover

Knapp zwei Wochen lang hat Henrike Hören (31) sich einen Traum erfüllt: Als Künstlerbetreuerin hat die stellvertretende Leiterin eines Waldhausener Wohnstifts für Senioren in Rotterdam als Künstlerbetreuerin geholfen. Sie hat den deutschen Starter Jendrik Sigwart (26) beim Eurovision Song Contest im Hintergrund unterstützt.

Die Sieger: Die italienische Rockband Maneskin hat den Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam gewonnen. Quelle: dpa

„Es war eine intensive, aufregende und sehr spannende Zeit“, blickt sie zurück. „Ich saß während des Finales im Backstagebereich und konnte die Spannung des deutschen Teams und auch der anderen Länder miterleben“, schwärmt die junge Frau, die seit ihrer Kindheit ESC-Fan ist.

Der italienischen Rockband Maneskin gratuliert Henrike Hören zum Sieg – die Band hatte im gleichen Hotel gewohnt wie das deutsche Team. So kam es, dass die deutsche Helferin den italienischen Musikern mehrfach „Schinken und Brot eingekauft“ habe. „Vielleicht war das ja der entscheidende Faktor für den Sieg?“, fragt Hören mit einem Augenzwinkern.

Trost für den englischen Starter

Dass Jendrik Sigwart am Sonnabend mit nur drei Punkten Vorletzter geworden sei, findet die hannoversche Helferin „sehr schade“. Er habe am Abend des Finales den besten Auftritt der Zeit in Rotterdam gehabt und sei außerdem „ein toller Mensch“.

Was auch eine Geste gleich nach der Verkündung der Ergebnisse gezeigt habe: „Er hat sein Abschneiden mit Fassung getragen und ist als erstes zum englischen Starter James Newman gegangen.“ Der 35-Jährige war mit null Punkten Letzter geworden. „Jendrik hat gefragt, wie es dem Kollegen geht. Das sagt genug über seinen Charakter, finde ich.“

Faire Geste: Der deutsche Starter Jendrik Sigwart (pinkfarbenes Jacket) umarmt nach der Abstimmung beim Eurovision Song Contest den englischen Sänger James Newman. Quelle: ap

Das Abschneiden Newmans überrascht den hannoverschen Blogger Irving „Dr. Eurovision“ Wolther (51) nicht: „Das englische Team musste jedes Mal bibbern, ob Newman alle Töne trifft“, kommentiert er. Und hat auch gleich eine Erklärung für die wenigen Punkte des deutschen Starters parat: „Jendrik hat das toll gemacht, er war witzig und unterhaltsam. Aber zwischen den anderen Acts wirkte er wie eine Pausennummer.“ Das habe das Publikum unterhalten, aber nicht motiviert, für ihn abzustimmen.

Vorfreude aufs kommende Jahr

Und nun? Braucht Henrike Hören erst einmal Schlaf. „Ich bereue keine Sekunde, mitgearbeitet zu haben“, betont sie, „es war fantastisch!“. Aber nun sei sie müde. Irving Wolther freut sich schon aufs kommende Jahr: „Unter den Top 5 sind allein drei Starter, die in Landessprache gesungen haben, darunter die Gewinner aus Italien.“ Deren Sieg zeige, dass der Song Contest offen für andere musikalische Genres sei. „Das verspricht mehr Vielfalt in den kommenden Jahren.“

Von Verena Koll