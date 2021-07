Hannover

Radfahren mit richtig Power – E-Bikes machen das möglich. Sie sind der Trend im Pandemie-Jahr, 2020 haben in Deutschland rund zwei Millionen Menschen neue Elektro-Fahrräder gekauft und die Tendenz setzt sich auch in diesem Jahr fort.

Ob für den Arbeitsweg, den Transport der Kinder, als Citybike oder Sportgerät in der Freizeit – für jeden Fahrradanspruch gibt es inzwischen vom Cargo- bis zum Faltrad das passende E-Bike. Und auch technisch hat sich viel auf dem Sektor getan: „Es gibt Bikes, an denen man Motor und Akku kaum mehr erkennen kann, so dezent sind sie im Rahmen versteckt“, sagt Joey Grüneberg vom E-Bike-Händler E-motion (Rüsterburg 3). Kurz: Je leichter, schmaler, unauffälliger und schnittiger das E-Bike, desto besser.

Mix aus Motorrad-Optik und Fahrrad-Design

„Der Gegentrend sind die schweren SUV-Bikes, die analog zu den SUV-Autos groß und machtvoll wirken“, sagt Grüneberg. Sie zeichnen sich durch die besonders breite Bereifung, starke Motoren, leistungsstarke Akkus, große Gepäckträger und gute Beleuchtung als Grundausstattung aus – optisch stellen sie einen Mix aus Motorrad-Optik und Fahrrad-Design dar.

Neben der Aufrüstung der Motoren gibt es auch in der smarten Technik viele Weiterentwicklungen: Beispielsweise lassen sich die Turbo-Bikes von Specialized über eine „Mission-Control-App“ überwachen. Man kann mit ihr den Motor auf den Fahrstil abstimmen, Einstellungen individualisieren, Rides, Geschwindigkeit, Distanz, Leistung aufzeichnen und den Akku überwachen.

Vintage-Look mit viel Kraft

Nostalgie und Technik: das Bike von Electra. Quelle: Florian Petrow

Dieses Rad ist ein Hingucker für Vintage-Fans, das den E-Bike-Trend mit besonderer Lifestyle-Optik bereichert: Das Loft-Go-E-Bike von Electra (ab 2999 Euro bei E-motion) verbindet Nostalgie mit modernster Technik. Ausgerüstet mit einem Bosch-Motor mit 250 Watt Leistung und der Fünf-Gang-Nabenschaltung kann man bis zu 160 Kilometer durch die City cruisen.

Das Electra hat ein nach hinten geneigtes Sitzrohr, so radelt man in aufrechter Sitzposition und kann beim Anhalten ohne abzusteigen beide Füße auf den Boden stellen. Die Gepäckträger bieten Platz für Einkäufe, Laptoptasche oder Yoga-Matte. Apropos: Die meisten modernen Gepäckträger funktionieren wie bei diesem Rad mit Adaptern, mit denen man Taschen, Körbe oder Kisten fest anklemmt.

Der helfende Helm

Hilft im Notfall: der Sensor am Helm. Quelle: Hersteller

Als beim Mountainbiken ein Freund von Alexander Schumacher, Andreas Botsch und Malte Buttjer 2019 allein im Wald schwer stürzte, entwickelten die drei sportbegeisterten Radfahrer aus Freiburg den Sturzsensor Toscen für Fahrradhelme. Er setzt Notrufe ab, wenn etwas passiert.

Inzwischen rüsten große Helmfirmen wie Uvex (ab 179 Euro) und Alpina (ab 129 Euro) Modelle mit dem Sturzsensor aus. Der Sensor funktioniert in Kombination mit einer Smartphone-App: Sobald der Sensor einen Sturz erkennt, wird der Fahrer über die App gefragt, ob es ihm gut geht. Wenn der Fahrer nicht innerhalb von 45 Sekunden antwortet, wird automatisch ein Notruf inklusive GPS-Ortung abgesetzt. Dabei werden nicht nur in der App hinterlegte Kontakte benachrichtigt, sondern auch andere Tocsen-Nutzer in näherer Umgebung.

Übrigens: Den Sensor in Pink oder Schwarz gibt es auch zum Nachrüsten für den eigenen Helm (79,90 Euro).

Power-Pumpe für die Räder

Intelligent: die Akku-Luftpumpe. Quelle: Hersteller

Klassische Luftpumpen lassen sich bei den wenigsten Rädern noch in den Rahmen klemmen und wenn doch, werden sie oft geklaut. Die Lösung: Eine kleine, leistungsstarke Akku-Luftpumpe, die wie ein Kompressor funktioniert und in jede Tasche passt. Per Knopfdruck wird der Reifen aufgepumpt, über die digitale Anzeige kann der Druck überprüft werden. Die Akku-Luftpumpe von Xiaomi (siehe Bild, über Amazon, 32,95 Euro) erinnert an einen iPod, hat diverse Aufsätze und ein LED-Licht. Der Akku reicht für acht Reifen.

Die Luftpumpe von Veeape (Amazon, 39,99 Euro) hat als besonderes Tool eine Powerbank-Funktion, auch das kann bei langen Strecken hilfreich sein.

Reifendruck per App checken

Digital: So einfach kann das Messen des Luftdrucks sein. Quelle: Markus Frühmann

Gerade Mountainbiker wissen: Der Reifendruck muss an die Strecke angepasst werden. Doch wie kann man unterwegs den Druck messen? Der Reifenschlauch „Tubo-MTB Psens“ (44,52 Euro) von Tubolito misst Daten über einen Sensor am Ventilschacht und sendet diese an eine App. Dazu wird der Chip bei der Messung vom Smartphone per Induktion mit Strom versorgt.

Alternative: Über einen Ventiladapter misst Airspy (99 Euro) den Druck. Er funkt den Reifendruck an Smartphone oder Garmin-Radcomputer. Nachteil: Airspy läuft über Batterie.

Das Schloss ohne Schlüssel

Super sicher: das Schloss mit Bluetooth-Funktion. Quelle: Hersteller

Das Abus Bordo Bordo SmartX 6500A/110 RC (299 Euro bei E-motion in der Südstadt) ist eines der sichersten Fahrradschlösser. Das aus speziell gehärtetem Stahl gefertigte smarte Schloss lässt sich über eine Bluetoothfunktion mit dem Handy schlüssellos bedienen oder per Fernbedienung öffnen. Die Alarmfunktion macht mit mindestens 100 Dezibel für 15 Sekunden aufmerksam, anschließend stellt sie sich automatisch wieder scharf.

Auch kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen erkennt das Schloss und löst den Alarm aus, dabei unterscheidet es die Schwere der Erschütterungen – wenn zum Beispiel ein Ball gegen das Rad rollt, gibt es nur einen Signalton ab. Über die App-Anbindung wird der letzte Standort des abgestellten Fahrrads automatisch gespeichert. Alternative: Ohne die smarten Bluetoothfunktionen kostet das Schloss 149,95 Euro bei E-motion.

Der kluge Wegweiser

High End: der Edge von Garmin. Quelle: Hersteller

Garmin ist der Marktführer, wenn es um GPS-Fahrradcomputer geht. In der günstigsten Preisklasse gibt es einen kompakten Computer mit Trainingsfunktionen und einfacher Navifunktion (Edge 130 Plus, ab 199 Euro). Wer auch nach Karten fahren will, wählt Edge Explore (249 Euro). Der Computer ist über Touch zu bedienen und mit Smartphones kompatibel. Der Edge 1030 Plus von Garmin (699 Euro) ist das High-End-Gerät, er kann auch Trainingspläne synchronisieren und vorschlagen, Pedaltritt analysieren, Routen berechnet. Navi und Karten sind exakt und vorausschauend, Nachrichten werden weitergeleitet, es gibt eine Notruffunktion und mehr.

In Planung: der Computer Smarthalo. Quelle: Hersteller

Ein ganz anderer Fahrradcomputer ist SmartHalo 2. Er wurde über eine große Kickstarter-Kampagne finanziert und soll im Sommer ausgeliefert werden. SmartHalo 2 hat Frontlicht mit 250 Lumen starker LED-Lampe, eine einfache Navianzeige, eine Freisprecheinrichtung, Alarmanlage, Geschwindigkeitsmessung und mehr. Vom Fahrradlenker soll man sogar das Smart Home steuern können. Im Design ist es sehr reduziert, die runde Benutzeroberfläche funktioniert über einen Lichtring und Wischtechnik. 199 Euro soll der Radcomputer kosten, derzeit kann man ihn direkt beim Hersteller bestellen.

Der Helm zum Falten

Bequem: Dieser Helm passt in jede Tasche. Quelle: Hersteller

Faltbar, leicht, bequem – das verspricht Helmhersteller Closca (55,90 Euro). Dieses System hat er sich patentieren lassen: In einer Sekunde lässt sich der Helm in sich zusammenlegen und kann bequem in jedem Rucksack verstaut werden. Ausgefaltet entspricht er den geltenden Sicherheitsnormen EN1078 und CPSC. Und wer viel im Dunklen fährt, könnte die faltbare Helmversion mit Mikroprismentechnik, die das einfallende Licht streut, gebrauchen (63,90 Euro).

Handlich und flink

Gefragtes Modell: Joey Grünberg auf einem Tinker. Quelle: Florian Petrow

Kleine handliche Räder, die dennoch flink sind – gerade in städtischen Gebieten und für Pendler sind diese Modelle ideal. Das Modell Tinker von Radhersteller Riese und Müller, das Joey Grüneberg hier fährt, ist eines der gefragtesten Räder. Es lässt sich problemlos in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen, ein paar Stufen hochtragen oder fix im Auto verstauen – der kompakte Rahmen, bei dem man binnen Sekunden den Vorbau falten und die Sattelstütze einfahren kann, und die kleinen 20er-Laufräder machen alles mit. Eine weitere Besonderheit: der wartungsarme Riemenantrieb, der die Fahrradkette ersetzt.

Übrigens: Vorbau und Sattelstütze sind verstellbar. Dadurch kann jeder mit einer Körpergröße zwischen 1,50 und 1,95 Meter das knapp 25 Kilo schwere Rad fahren. Bei E-motion (Rüsterburg 3) kostet Tinker ab 4199 Euro.

Von Maike Jacobs