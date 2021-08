Hannover

Worum geht es? Direkt vor Hannovers Haustür gibt es mit dem Deister ein Paradies für Mountainbiker. Sogar die Region Hannover wirbt in einem Imagefilm damit. Doch wie kommt man diese speziellen Radwege überhaupt herunter? Stephan Mangelsdorff, Downhill-Weltmeister, bietet dafür Fahrtechniktraining an.

Die Vorbereitung: Das Fahrrad habe ich mir geliehen, es ist ein Full-Suspension-Mountain-Bike, also ein vollgefedertes Endurobike von Giant. Da Stürze bei dieser Sportart nicht ausgeschlossen sind, sind Protektoren an Ellenbogen und Knien sowie ein Helm wichtig.

Auch ein Erste-Hilfe-Kit ist im Rucksack

Die Interface-Handschuhe schützen vor Zweigen und bei Stürzen. Sie sind besonders gepolstert, um als Schnittstelle zwischen Lenker und Hand druckentlastend und dämpfend zu wirken. Weiteres Feature ist der Rucksack: Mein Modell von Camelbak bietet nicht nur Stauraum für Energieriegel, Erste-Hilfe-Material und Wassertank. Diese Spezialrucksäcke haben auch ein Fach für einen Rückenprotektor, der die Wirbelsäule schützen soll.

Das Training: Zuerst lerne ich das Rad etwas kennen. Auf dem Parkplatz am Nienstedter Pass fahren wir kleine Achten um Pylonen und üben die Vollbremsung auf Schotter. Dazu gibt es viele Erläuterungen vom Profi. Im Gegensatz zum Rennrad- oder Gravelbiken fahren Mountainbiker mit relativ breiten, abgewinkelten Armen – „Gorillahaltung“ nennt das Stephan Mangelsdorff. Daher ist der Lenker auch extrem breit.

Jetzt kann es losgehen: eine kurze Besprechung am Beginn des Trail. Quelle: Florian Petrow

Beim Enduro-Fahren liegen die Pedale waagerecht, man sitzt nicht, sondern steht im Rad mit leicht angewinkelten Knien. Denn wenn man bergab in hoher Geschwindigkeit über Wurzeln, Schlaglöcher und Unebenheiten rast, sollten Arme und Beine die Erschütterungen ausgleichen, ohne dass der Kopf mitgeht oder wackelt. Gebremst wird übrigens nur mit dem Zeigefinger, die anderen Finger umgreifen fest den Lenker.

Zwischen Angst und Adrenalin

Nach so viel Input geht es auf den ersten Trail. Ich bin voller Adrenalin, und ich gebe zu, dass das Thema Angst mich schon beschäftigt. Ich weiß, dass Geschwindigkeit dem Rad auch Stabilität gibt – aber bin ich tatsächlich dazu in der Lage?

Bei der ersten Abwärtsfahrt fährt Stephan Mangelsdorff vor mir, wir verständigen uns durch Zurufe. Ich versuche, möglichst dicht hinter dem Weltmeister zu bleiben und in seiner Spur zu fahren. Die ersten paar Meter durch den Wald läuft es relativ soft. Doch dann wird der Weg schmaler, windet sich um Bäume, Baumstämme, Gehölz und ist mit Wurzeln und Steinen geradezu gepflastert.

Ab in die Kurve: Maike Jacobs findet langsam Gefallen an dem Sport. Quelle: Florian Petrow

Das Fahrrad hüpft nur so über den Boden, ich fokussiere mich voll auf die Strecke und erinnere mich an einen entscheidenden Tipp von Mangelsdorff: „Richte den Blick nach vorn, nicht nach unten!“

Und plötzlich geht alles automatisch: Ich stehe lockerer in den Pedalen, lasse das Rad laufen, weiche aus, hüpfe, fliege, halte die Spur, denke an nichts, nur ans Radfahren. Im unteren Drittel lässt mich mein Coach vorfahren, da verlasse ich die Komfortzone ganz und ziehe ab. Mit einem XXL-Lachen im Gesicht stoppe ich am Ende, strotze nur so vor positiver Energie und bekomme ein dickes Lob vom Trainer!

Videoanalysen zeigen Verbesserungsmöglichkeiten

Mehrmals fahren wir den Trail, immer wieder üben wir dabei gezielt das Abheben, das Ausweichen, die Kurvenfahrt, die Haltung. Dann filmt der Profi auch mein Fahren, denn in der Videoanalyse kann man noch genauer sehen, was man verbessern kann. Zweimal stürze ich – glimpflich, auch das gehört dazu und ist ein wichtiger Erfahrungswert.

Mangelsdorff hebt ab: Der 62-Jährige ist voll fit. Quelle: Florian Petrow

Die Probestunde, die dieses Mal ein ganzer Probetag ist, unterbrechen wir mittags für eine wohlverdiente Stärkung mit Brötchen, Riegel und Banane. Dabei fachsimpeln wir über Räder, die Strecken, das Miteinander im Wald und die Deisterfreunde. Das ist der über 800 Mitglieder starke Mountainbiker-Verein (hier gibt es mehr Informationen), der sich unter anderem um die Trails kümmert. Auf ihrer Website Deisterfreun.de findet man die Streckenführung und Videos dazu.

Schließlich ist die Rast beendet, es geht wieder los. Ab in den Wald und auf in den Geschwindigkeitsrausch, Mountainbiken kann eine echte Sucht sein – mich hat es voll erwischt!

Mangelsdorff im Interview: „Biken ist mein Leben

Stephan Mangelsdorff (62) ist einer von drei deutschen Downhill-Weltmeistern. 2003 entdeckte er das Freeride-Mountainbiken für sich, 2010 gewann er die Weltmeisterschaft in Brasilien. Bis heute fährt er in der Weltspitze mit, derzeit bereitet er sich auf die Weltmeisterschaft 2021 vor.

Der Sport hat allerdings seinen Tribut gefordert – einen Sturz über 15 Meter in die Tiefe hätte er fast nicht überlebt. Mehr als 40 Knochenbrüche, gerissene Milz, Leber und Lunge waren die Folge. Zweimal musste Mangelsdorff, der auch als DJ bekannt ist, wiederbelebt werden. Die Liebe zum Radfahren hat das nicht beeinträchtigt.

Hat man nach so einem Horrorunfall keine Angst beim Fahren?

Nein, das Biken ist mein Leben. Es hat sich zwar eine gewisse Höhenangst eingestellt, aber mit der kann ich umgehen. Ich kann mich gut einschätzen. Ich bin ja auch nicht beim Fahren abgestürzt, sondern beim Anhalten ist ein Stück Felsen unter mir weggebrochen.

Was kann man beim Fahrtechniktraining lernen?

Das kommt darauf an, welche Erfahrung man hat: von Fahren ohne Stützräder bis hin zu 15 Meter Sprünge bringe ich alles bei ... Im Ernst: Zu mir kommen Biker, die sich weiterentwickeln wollen, es gibt aber auch welche, die mit ihrer Angst kämpfen. Dann gilt es, gemeinsam mentale Barrieren abzubauen und Grenzen zu verschieben.

Was sind Voraussetzungen für das Mountainbiken?

Es kommt auf eine gute Koordination an und auf körperliche Fitness. Und selbstverständlich ist das Enduro- oder Mountainbiken auch eine Frage von Mut. Aber daran kann man arbeiten.

Ist es nicht sehr gefährlich?

Stürze können passieren, aber bisher habe ich noch jeden Schüler wieder heile aus dem Wald herausgebracht!

Wo wird trainiert?

Hier im Deister gibt es wunderschöne Strecken, aber es gibt auch große Bikeparks in Deutschland und Österreich, wo ich Techniktraining anbiete.

Es gab ja früher viele Diskussionen um die Trails im Deister – hat sich die Stimmung geändert?

Ja, mit dem Bikerverein Deisterfreunde gibt es jetzt einen kompetenten Ansprechpartner, wir sind mit den Jägern und Waldbesitzern im guten Austausch, die Region Hannover wirbt mit uns. Es ist einfach wichtig, dass alle gut miteinander auskommen und die Regeln befolgen. Wir halten zum Beispiel den Wald sauber und fahren nicht nachts – denn da nutzen die Waldtiere gern unsere Trails.

Wie halten Sie sich fit?

Natürlich mit Biken! Derzeit bereite ich mich auf die Weltmeisterschaft vor, daher sitze ich viel auf dem Mountainbike und fahre außerdem regelmäßig Intervalltraining auf dem Rennrad. Ansonsten mache ich auch gern Yoga und Krafttraining.

Von Maike Jacobs