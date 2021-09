Dirk Roßmann wird 75! So gratulieren ihm seine engsten Freunde

Hannover

Dirk Roßmann ist mit vielen Promis auf Du und Du. Zum 75. Geburtstag am Dienstag haben sie mehr als gute Wünsche für den erfolgreichen Unternehmer.

Scorpions-Frontmann Klaus Meine (73): „Bei Dirk Roßmann denke ich zuerst an seinen Humor und die Freude, die er hat, wenn er mit seinen Freunden Tennis spielt. Als mega erfolgreichen Business-Mann kennen wir Ihn, aber jetzt hat er uns alle als Bestsellerautor überrascht. Happy Birthday lieber Dirk, alle guten Wünsche, vor allem Gesundheit und weiterhin viel Freude und Energie an neuen spannenden Projekten.“

Ministerpräsident Stephan Weil (62): „Lieber Dirk, ich kenne niemanden, der so vor Ideen sprudelt wie Du! Mach bitte weiter so.“

Altkanzler Gerhard Schröder (77): „Lieber Dirk, ich schätze Dich wirklich sehr, aber mein Respekt vor Dir als Unternehmer ist ein bisschen größer als vor Dir als später Schriftsteller. Nimm es mir bitte nicht übel! Alles Gute zum Geburtstag!“

Gratuliert: Udo Lindenberg. Quelle: Katrin Kutter

Rockmusiker Udo Lindenberg (75): „Dirk Roßmanns phantastisches Buch „Der neunte Arm des Oktopus” wartet immer noch auf die Umsetzung in die globale Real-Politik. Irgendwann (muss aber seeehr bald sein), lieber Dirk, wird deine Vision wahr – und die Regierungen der Welt schaffen das Militär ab. Mit der gigantischen Kohle, die sie dadurch einsparen, wird von heute auf morgen aller Hunger auf der Welt beendet und durch gemeinsame Anstrengungen in letzter Sekunde die Klimakatastrophe doch noch abgewandt. Lieber Dirk, gibt noch viel zu tun. Du bist erst 75, ich auch, packen wir’s an. Die besten Wünsche zum Geburtstag, volle Power, dein Freund und „Kollege“ Udo Lindenberg.“

96-Clubchef Martin Kind (77): „Dirk Roßmann ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer und Schriftsteller. Er nimmt die Verantwortung für die Unternehmensgruppe Rossmann, die Gesellschaft und seine Familie an. Er ist ein Freund, ehrlich und zuverlässig. Freundschaft hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Wir spielen regelmäßig Skat, Tennis, Schach, außerdem wandern wir. Das sind immer auch Gelegenheiten, die Freundschaft zu vertiefen und für einen vielfältigen, offenen und konstruktiven Gedankenaustausch. 75 Jahre sind eine lange Lebensphase. Dirk Roßmann ist immer positiv in seiner Lebenseinstellung und im Denken zukunftsgerichtet. Probleme erkennen und Probleme lösen ist seine außergewöhnliche Stärke. Die nächsten Lebensjahre werden weitere Herausforderungen mit sich bringen. Dirk Roßmann wird diese Herausforderungen annehmen und gestalten. Er ist mein Freund.“

Volker Müller (62), Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen: „Für mich ist Dirk Roßmann ein knackiger Unternehmer, der immer sein Ziel vor Augen hat, für soziale Themen ansprechbar ist, beim Tennis aber kein Pardon kennt. Alles Gute!“

Dietrich Hoppenstedt (80), Ex-Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen: „Lieber Dirk, Deine Persönlichkeit ist Dein Erfolgsrezept: unkonventionell, blitzgescheit, ohne Angst vor dem Risiko, mit großem Herz. Das macht Dich als Unternehmer, als Citoyen, als Mensch und als Freund aus. Bleib einfach so wie Du bist und das noch viele Jahre. Herzlichen Glückwunsch, alter Junge!“

Gratuliert: Frank Bahr Quelle: privat

Frank Bahr, Freund aus Kindheitstagen: „Lieber Dirk, Gratulation zum Geburtstag! Das älteste Foto, das uns beide zeigt, im Sand des Wiederaufbaus nach dem Krieg, datiert aus dem Jahre 1951. Auch wenn später die Lebensbahnen auseinanderdrifteten, so doch nur, um sich danach wieder anzunähern. Mit dem Blick des Jugendfreundes finde ich es erstaunlich, wie sehr du – aller Äußerlichkeit zum Trotz – du selbst geblieben bist. Und ich bewundere, wie du mit einer guten Idee, mit Ehrgeiz und Risikobereitschaft etwas Großes zustande gebracht hast. In diesem Sinne bin ich versucht zu erträumen, dass Dein Engagement bei Hannover 96 ebenfalls solche Früchte tragen möchte. Ich wünsche Dir Gesundheit zum 75. Geburtstag und für die Jahre danach. Dein Frank.“

Kriminologe Christian Pfeiffer (77): „Mir kommen sofort sein großes Herz, sein freier, kluger Kopf und seine Haltung in den Sinn, wenn ich an Dirk Roßmann denke. Mit ihm zu debattieren ist immer für Überraschungen gut, er ist verlässlich, immer für einen da, wenn es darauf ankommt. Er hält immer Kurs, von dem er sich auch nicht abbringen lässt. Er beeindruckt mich immer wieder und es ist stets eine große Freude, mit ihm zusammenzutreffen – ob zum Wandern oder Skatspielen. Wer ihn zum Freund hat, kann sich glücklich schätzen. Alles Gute!“

Ex-Messe-Chef Sepp Heckmann (78): „Ich wünsche Dirk Roßmann weiterhin eine stabile Gesundheit, ein Leben in Harmonie mit Familie und Freunden, Fröhlichkeit und last but not least auch in Zukunft Erfolg als umsichtiger Unternehmer. Ich schätze an Dirk Roßmann seine Verlässlichkeit, seine klaren Entscheidungen und seine Gradlinigkeit, sein Interesse an den Menschen und ihrem Umfeld. Er ist immer voller Konzentration auf seinen Gesprächspartner und er ist meist entspannt, aber spontan, direkt und unmissverständlich.“

Frank Hoppe, Mitautor „Der Zorn des Oktopus“: „Man könnte viel von ihm lernen. Über das Leben zum Beispiel. Wie man jede einzelne Sekunde genießt – er ist der Meister der kleinen Momente. Und er bringt Widersprüche unter einen Hut. Er ist stur und bei Details ganz sorglos. Er weiß sehr viel und bleibt trotzdem lernbegierig. Er kämpft einsam für eine Idee und steckt dabei tausend andere Menschen an. Er hat ein dickes Fell und bleibt trotzdem wachsam für die Gefühle anderer. Er ist clever und gewieft, aber auch kindlich-naiv. Die Liste ist lang. Das alles könnte man von ihm lernen – wenn man es denn könnte. Aber dem sind natürlich Grenzen gesetzt. Denn Dirk Roßmann ist ziemlich einzigartig, er bleibt unerreicht. Und liebenswert bis unters Dach. Wir, die wir das Glück haben, uns seine Freunde nennen zu dürfen – wir sollten einfach froh darüber sein.“

Gratuliert: Christian Wulff (rechts) Quelle: Rainer Surrey

Ex-Bundespräsident Christian Wulff (62): „Dirk Roßmann ist gewiss einer meiner engsten persönlichen Freunde. Er ist zuverlässig da, gerade auch in der Not. Wir diskutieren und lachen miteinander – eng verbunden und vertraut. Ob als Unternehmer, als Psychologe, als Schriftsteller, als Vater, als Ehemann, als Sportler oder Stifter; stets ist er bescheiden, neugierig, belesen, klug, zugewandt, mutig, zielorientiert und auch deshalb eindrucksvoll erfolgreich. Menschliche Beziehungen und Freundschaften sind ihm besonders wichtig. Seine Gegenüber interessieren ihn: „Wie schlafen Sie? Träumen Sie? Bewegen Sie sich ausreichend?“ sind da einige seiner Fragen. Erst als mein Sohn ihm berichtete, dass ich frei erfundene Gute-Nacht-Geschichten allabendlich zum Besten gäbe, sah er mich nach meinem Rücktritt auf einem guten Weg… Dirk Roßmann hat sich um viele und vieles verdient gemacht. Ich bin ihm zu großem Dank verpflichtet und gratuliere ihm von ganzem Herzen zu seinem 75. (gefühlt 60.) Geburtstag, verbunden mit den besten Wünschen, vor allem Gesundheit, Erfolg und Glück!“

Gratuliert: Christoph Werner. Quelle: Uli Deck

dm-Chef Christoph Werner (49): „Dirk Roßmann zählt zu den großen Pionieren und Unternehmerpersönlichkeiten in unserem Land. Mit ungeheurer Energie und Zielstrebigkeit entwickelte er aus einer klassischen Drogerie ein modernes Drogeriekonzept und half damit die Vertriebsform ,Drogeriemarkt’ in Deutschland und in vielen weiteren Ländern als zukunftsfähigen Ladentyp zu etablieren. Sein großes Interesse am Zeitgeschehen ließ ihn unkonventionelle Aktionen in Angriff nehmen: ob Verteilung von Spiegel-Magazinen in der ehemaligen DDR unmittelbar nach dem Fall der Mauer oder die Organisation und Durchführung eines Hilfskonvoi mit Drogerieartikeln nach Moskau nach dem Umbruch in der ehemaligen Sowjetunion. Auch eine Autobiografie und Ökothriller weiß er zu schreiben und unkonventionell zu vermarkten. Dirk Roßmann ist immer für eine Überraschung gut. Er ist eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten und einem großen Herzen. Menschen wie ihn braucht unser Land. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute zu seinem 75. Geburtstag und bin gespannt auf alles, was von ihm noch kommen wird!“

Von Mirjana Cvjetkovic