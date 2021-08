Hannover

Eine Pandemie hat ihm die Zeit für seinen ersten Roman geschenkt: Dietmar Wischmeyer (64) ist Kabarettist, Satiriker und bekennender Niedersachse – sein Buch „Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur“ beschreibt er als „ungewöhnlichsten Beitrag“ zum 75. Geburtstag des Landes.

Herr Wischmeyer, was hat es mit dem Buchtitel „Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur“ auf sich?

Im Roman hat sich „Jetta-Kalle“ den Vers auf den linken Arm tätowieren lassen. Er hat das trotzig Selbstbewusste der Generation „Verbrennungsmotor“ und ist das Gegenteil von „Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum“, das man heute hinten auf vergreisten Wohnmobilen liest. Für mich verkörpert er das Lebensgefühl einer Zeit, als die Zukunft noch eine Zukunft hatte und Überholen noch etwas Positives war.

Warum dauerte es 23 Bücher, bis Sie Ihren ersten Roman veröffentlicht haben?

Um eine ganze Geschichte zu entwickeln, braucht man verfügbare Zeit am Stück, die hatte ich bis vor Corona nie aufgrund meiner Arbeit im Radio und vor allem durch die Tourneen. Da seit Ende 2019 nahezu alle Auftritte ausgefallen sind, brauchte ich eine sinnvolle Beschäftigung, hab mich jeden Tag ein paar Stunden hingesetzt und die Lebensgeschichte von Wolfgang Schrage entstand nach und nach.

Ist ihnen diese Art des Schreibens schwergefallen?

Ein wenig lag mein bisheriges Hadern mit dem Roman als Form auch daran, dass Unterhaltungsromane so ganz anders sind als das wirkliche Leben. Nichts ist dem Zufall überlassen und wenn darin der Romanheld erzählt, dass Bernhard Grzimek im Zirkus während einer Tigerdressur starb, dann hat das eine Bedeutung für den Fortgang der Story. Bei mir nicht, vieles darin ist „unnützes Wissen“ und dient der Entspannung beim Lesen.

Das Buch ist bei Rowohlt erschienen, hat 288 Seiten, kostet 20 Euro. Quelle: Verlag

Normalerweise ist Ihre Comedy sehr konzentriert auf den Punkt. Nun konnten Sie sich auf 288 Seiten austoben. Wie war diese Erfahrung?

Zu Anfang wusste ich nicht, worauf die Geschichte hinauslief und war beim Schreiben gleichzeitig mein erster Leser, der sich selbst überraschte – eine tolle Erfahrung und ein Heidenspaß. Gegen Ende wurde es bei dieser Schreibweise allerdings immer schwerer, alle Fäden in der Hand zu behalten und mit der Geschichte noch die Kurve zu kriegen. Ich war selbst überrascht, wie gut es dann doch geklappt hat.

Der Comedian Dietmar Wischmeyer steht bei Radio ffn unter Vertrag. Quelle: Peter Steffen

Der Roman spielt ab der Wendezeit bis in die heutige, er handelt von einer Straßen- und Tiefbaufirma. War da ein hannoverscher Unternehmer womöglich Ideengeber?

Günther Papenburg begleitet mich schon seit etlichen Jahren und ich verdanke ihm viel an Inspiration, allerdings ist der Tiefbauunternehmer im Roman ein Schlitzohr von ganz anderem Kaliber.

Findet man Hannover-Spuren im Roman?

Es kommt jede Menge Hannover vor im Buch: Niki de Saint-Phalle, Kurt Schwitters, es wird endlich geklärt, wer bei Margot Käßmann auf dem Beifahrersitz gesessen hat und was es mit dem Lüpertz-Fenster in der Marktkirche wirklich auf sich hat – wobei Gerhard Schröder selbst auch mehrere Auftritte hat.

Das Buch Wolfgang Schrage heißt der Held in „Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur“ (Rowohlt, 288 Seiten, 20 Euro) – Kabarettist Dietmar Wischmeyer schildert in seinem ersten Roman eine klassische Jugend in den späten 70er Jahren. Es folgen Hausbau, zwei Kinder, vertrödelte Abende in der Eckkneipe. Doch als Arbeiter bei der „Straßen- und Wegebau AG“ erfährt er von kriminellen Seilschaften beim Projekt „Deutsche Einheit“ und wird Zeuge des alltäglichen Wahnsinns im Straßenbau. Mit seinen drei Zechkumpanen stößt er auf zwölf Metallkassetten und ein Geheimnis, dass ihr Leben verändern wird. Schrage erzählt aus seinem Leben – und nimmt dabei kein Blatt vor dem Mund. Wie man es von Wischmeyer gewöhnt ist.

Das Steinhuder Meer kommt ebenfalls vor. Eine Hommage an die Heimat?

Meine Heimat ist ganz Niedersachsen zu unterschiedlichen Phasen meiner Biografie, etliche Orte – wenn auch nicht namentlich – kommen vor. Ich bin gespannt, wie viele Leser Teile ihrer Heimat darin wiedererkennen. Zum 75-jährigen Jubiläum des Landes ist dieser Roman sicher der ungewöhnlichste Beitrag. Wer Land und Leute wirklich kennenlernen will, dem empfehle ich ergänzend „Aufgewachsen unter Niedersachsen“ von Günther, dem Treckerfahrer.

Kult-Figur: Dietmar Wischmeyer als Günther, der Treckerfahrer. Quelle: Pool

Die Protagonisten des Romans gehören zur Baby-Boomer-Generation, wie Sie selbst ja auch. Was macht diese Menschen aus?

Wir waren die Vielen, mit allen Vor-und Nachteilen. Mit uns „konnte man die Straße pflastern“ so hieß es, als wir uns beruflich orientierten, gleich ob als Lehrer, Biologe oder was auch immer uns vorschwebte. Andererseits war unsere Generation aber auch so groß, dass man in jedem kleinen Kaff eine Fußballmannschaft zusammenbekam und in jedem Dorfsaal am Wochenende Disco war. Alle hatten ein Motorrad und der Gendarm darauf ein Auge, das er zudrückte.

Dietmar Wischmeyer * 5. März 1957 in Oberholsten am Wiehengebirge. Wischmeyer studiert Philosophie und Literaturwissenschaften an der Uni Bielefeld, 1988 fängt er als freier Mitarbeiter beim neu gegründeten Radiosender ffn in Hannover an. Er entwickelt das Comedy-Konzept des Senders mit, ist 1990 bis 1996 auch Chef der Comedy-Abteilung – das „Frühstyxradio“ ist noch heute legendär. Es entstehen Figuren wie „Günther, der Treckerfahrer“ (für den er 2014 mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet wird), „Willi Deutschmann“ oder „Die Arschkrampen“, er arbeitet eng mit Sabine Bulthaup (59), Oliver Welke (55) und Oliver Kalkofe (55) zusammen. Seit 2003 ist er Ehrenmitglied im „Verein Deutsche Sprache“, seit 2012 regelmäßig Gast in der „Heute Show“ im ZDF, er hat etwa 50 Tonträger veröffentlicht. Wischmeyer lebt mit seiner Frau im Kreis Schaumburg.

Gab es auch mehr Freiheiten?

Als Jugendlicher bekam man eine zweite und auch dritte Chance und wurde nicht gleich pädagogisch betreut. Das versprengte Häuflein, das heute den Nachwuchs stellt, tut mir dagegen leid. Eigentlich ist heute alles besser, die Ausbildung, die Chancen, das Verhältnis zu den Eltern, der Wohlstand sowieso – aber wir waren die Vielen, dagegen kommt nichts an.

Im Buch wird auf der Hochzeit des Romanhelden Wolfgang und seiner Jutta serbische Bohnensuppe mit Maggi gereicht, die gibt’s dann als Mitternachtssnack mit Wasser verdünnt. Was gab‘s auf Ihrer?

Da wurde irgendwas gegrillt und draußen auf der Bühne spielten die Swingin´Fireballs aus Bremen. Ich fand gute Musik bei privaten Feiern immer wichtiger als aufwendiges Essen. Letzteres ist ruckzuck verdaut, an die Band erinnere mich immer noch. Wenn ich eine CD von ihnen höre, denke ich an unserer Hochzeit. Dagegen verblasst noch die heißeste serbische Bohnensuppe mit noch so viel Maggi verfeinert.

Sie werden ihr Werk Anfang September bei einer Premierenlesung beim rbb in Berlin vorstellen. Wie sehr haben Ihnen Liveauftritte gefehlt?

Ehrlich gesagt, nicht besonders. Ich bin nicht so ein Bühnenhengst, dem die Bretter die Welt bedeuten. Ich bin auch gern zuhause. Aber vielleicht rede ich mir die Klausur auch schön, denn als ich vor ein paar Wochen einen der ganz, ganz wenigen Auftritte in Minden hatte, da hat es mir dann doch Spaß gemacht.

„Beste Comedy“: 2014 freut sich Wischmeyer über den Deutschen Radiopreis. Quelle: Georg Wendt

Wie sind Sie persönlich durch die Coronazeit gekommen?

Sehr gut so weit, ich habe drei Bücher geschrieben. Dieses hier, „Günther“ im Frühjahr und im nächsten Jahr erscheint das nächste bei Rowohlt, eine wohlige Erinnerung an die atemberaubenden Jahre unter der regierenden Wanderdüne Angela Merkel. Außerdem bin ich die ganze Zeit bei Radio ffn und der „Heute Show“ unter Vertrag, das Glück haben die wenigsten meiner Kollegen. Deshalb gibst persönlich nichts zu jammern.

Und was hat die Pandemie mit dem Wesen von „Günther, dem Treckerfahrer“ angerichtet?

Ein Niedersachse kennt keine Probleme, nur Lösungen – und wenn es die Gummilösung ist, mit der er einen Flicken auf seine kaputten Stiefel setzt. Günther kann nichts erschüttern. In dem Sinne Kopf hoch oder innen Nacken, je nachdem ob schon Zeit fürn Schnaps is. Munter bleiben!

Von Mirjana Cvjetkovic