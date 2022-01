Diese Spiele sind reine Glückssache – andere machen glücklich

Hannover

Wortfindungsschwierigkeiten sind im Alltag ärgerlich, im Spiel mitunter Quell großer Freude, etwa bei „Just One“, dem Spiel des Jahres 2019, das mit minimalen Regeln maximalen Spielspaß bot. „So Kleever!“, ebenfalls im Verlag Répos Production erschienen, gilt als Nachfolger.

Wie spielt es sich?

Wie bringt man Klee und Cleverness zusammen – außer in einem fragwürdigen Wortspiel im Titel? Ganz anschaulich, durch das Material. Alle Mitspieler bekommen eine Tafel in Form eines vierblättrigen Kleeblatts, mit vier Erhöhungen darauf. Auf jede passt eine von 220 quadratischen Stichwortkarten mit entsprechender Aussparung.

So Kleever! Quelle: Hersteller

An jeder Kartenseite steht ein Wort. Mit ihren Nachbarn bilden sie Wortpaare, „Melone“ und „Schnurrbart“ zum Beispiel. Nun muss man ein Wort finden, das beides subsumiert, und an den Rand des Kleeblatts schreiben, in diesem Fall vielleicht „Chaplin“. Aus „Becken“ und „Operation“ wird Hüfte, aus „Gebäude“ und „Alarm“ wird „Feuer“. An jeder Seite tut man das, nimmt die Karten wieder ab, mischt eine fünfte unter. Und nun, in der zweiten Phase, müssen die Anderen die Ordnung wieder herstellen.

Das niedergeschriebene „Paris„ zum Beispiel passt zu „Frankreich“ und „Liebe“. Aber was soll „Erziehung“ daneben heißen? Ach, auf der linken Seite der „Liebe“-Karte steht „Ratgeber“ – das könnte doch passen. Und dazu passt die Karte mit „Kind“ ... Und so arbeitet man sich Wort für Wort und Kleeblatt voran.

Wo „Just One“ jeweils einen Ratenden ausstellte (was nicht jedermanns Fall ist), tüftelt man hier im Team. Es gibt auch eine rudimentäre Punktewertung, anhand der, wer will, bewerten kann, wie gut das Team in der jeweiligen Partie abgeschlossen hat. Aber vor allem geht es um das Gruppenerlebnis, und das gibt es hier pur und unverfälscht.

Was taugt es?

„So Kleever!“ ist pures Spiel, Wortspiel. Es lebt von den Assoziationen und oft überraschenden Einfällen der Teilnehmenden und bleibt doch niedrigschwellig: Wenn einem partout kein Begriff einfällt, hilft oft der Rückgriff auf die erste Idee; das klappt erstaunlich oft. Dieses Spiel im Zeichen des vierblättrigen Klees ist ein Glücksfall. Ein kleeverer.

François Romain: „So Kleever!“. Répos Production/Asmodee, für drei bis sechs Personen ab zehn Jahren, etwa 20 Euro.

Spiele für Kinder

Was ist das?

Über den Wolken ... muss der Nachschub an Wolkenkristallen wohl grenzenlos sein. Dort oben, im Wolkenland, tummelt sich die „Regenbogenbande“ und erntet die wertvollen Preziosen. Von Wolkenloch zu Wolkenloch reisen die drolligen Tiere im Regenbogenexpress und sammeln auf.

Wie spielt es sich?

Hier lohnt sich mal der große Haba-Karton. Er enthält eine Art Poster, das in schöner Unschärfe den weit unten liegenden Erdboden zeigt, das eigentliche Wolkenland, das aus vier Teilen immer neu zusammengepuzzelt werden kann, und die Regenbögen in drei unterschiedlichen Längen aus Pressholz.

Regenbogenbande. Quelle: Hersteller

Wer die Kristalle sammeln möchte, wählt einen Regenbogen, setzt ein Ende auf das Wolkenloch mit der eigenen Spielfigur und erreicht mit dem anderen hoffentlich ein weiteres Wolkenloch mit möglichst vielen Kristallen. Zu jedem Rundenbeginn gibt es davon übrigens Nachschub. Fünf kleine Kristalle ergeben einen großen, goldgelben. Wer als erstes drei dieser Goldstücke ertauscht hat, gewinnt.

Was taugt es?

Es kommt nicht auf die Länge an, sondern darauf, was man damit macht. Diese nicht zu vernachlässigende Lektion lehrt „Regenbogenbande“. Augenmaß ist gefragt, das korrekte Abschätzen von Entfernungen, auch die Überlegung, welches Zielfeld lohnenswert ist – für die Zielgruppe, Kinder ab vier Jahren, sind das angemessene Herausforderungen – die hier mit schönem stabilen Material liebevoll verpackt sind in eine absolut altersgerechte Spielgeschichte.

Erwan Morin: „Regenbogenbande“. Haba, für zwei bis vier Kinder ab vier Jahren, etwa 25 Euro.

Spiele für Familien

Was ist das?

„Im Glanz der Lagune“, so der Untertitel, sonnt sich „Mille Fiori“. Teil der venezianischen Glas-Dynastien werde, wer es spiele, so die Ankündigung. Und tatsächlich zeigt der Spielplan in Übergröße ein Stadtensemble, mit Bereichen für Werkstätten, Wohnhäuser, einen Marktplatz, auf dem sich die feinen Leute („Nobili“) und der Pöbel („Populi“) tummeln. Als Spielsteine dienen hübsche Rauten aus durchsichtigem Plastik. Und dann entpuppt sich dieses Spiel doch als abstrakte Punktejagd. Was kein Nachteil sein muss.

Wie spielt es sich?

Die Rauten müssen abgelegt werden. Dafür gibt es Punkte. Wohin, bestimmen Karten. Fünf bekommt jeder Teilnehmer am Anfang jeder Runde, sucht sich eine aus, gibt den Rest nach links weiter. Die Karten sind farblich codiert und korrespondieren mit den unterschiedlichen Spielplan-Bereichen.

Doch wie die Spielsteine gelegt werden und wie sie punkten, ist von Bereich zu Bereich verschieden: Mal muss auch das Symbol übereinstimmen, mal werden sie wie Pyramiden von unten nach oben platziert. Mal gibt es Punkte für benachbarte eigene Rauten, mal für die spezifische Position.

Mille Fiori. Quelle: Hersteller

Verschieden sind auch die Regeln für Sonderpunkte, die es für jeden Bereich gibt. 20 Punkte erhält zum Beispiel, wer als Erster im Hafen alle vier unterschiedlichen Symbole abgedeckt hat. Auf jeden Fall gibt es viele Punkte. Die Leiste, auf der man sie abträgt, genügt nicht, und leider – ein Kritikpunkt am Spiel – gibt es auch keine Marker, um festzuhalten, wie oft man nun schon den Spielplan umrundet hat.

Und dann gibt es noch Situationen, in denen man einen Extrazug erhält. Dafür bedient man sich an offen liegenden Karten am Spielfeldrand. Damit sind mitunter wahre Kettenzüge möglich. Übrigens: Die Druckauflage des Spiels enthält in Bezug auf diese offen liegenden Karten einen Regelfehler. Die korrekte Version gibt es online.

Was taugt es?

Unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Regeln, Extrapunkte, Bonuszüge – „Mille Fiori“ erinnert an die derzeit so beliebten „Roll and Write“-Spiele wie „Ganz schön clever“. Nur werden keine Würfel geworfen und ihre Ergebnisse auf einem Zettel notiert, sondern Karten ausgespielt und mit hübschen Spielsteinen markiert. Das macht „Mille Fiori“ sehr anschaulich. Ein wirklich hübsches, gehobenes Familienspiel.

Reiner Knizia: „Mille Fiori“. Schmidt, für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren, etwa 39 Euro.

Spiele für Kenner

Was ist das?

Die Agora, den zentralen Versammlungsplatz wie im antiken Griechenland, hätte man in Hannover kennenlernen können, wenn es denn zur Kulturhauptstadt 2025 gereicht hätte. Die „Khôra“, was Stadt, Region und umliegende Dörfer meint, kann man nun im gleichnamigen Spiel kennenlernen, dank eines geschichtsversessenen japanischen Autorenteams, das sich hinter dem ominösen Titel „Headquarter Simulation Game Club“ verbirgt. Hier steuert man das Schicksal eines griechischen Stadtstaats im fünften und vierten vorchristlichen Jahrhundert.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie spielt es sich?

Der erste Eindruck: Skalen, viele Skalen, die für unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen stehen. Die für Wirtschaft, Kultur und Militär findet man auf seinem persönlichen Tableau, dazu eine weitere mit den spezifischen Errungenschaften des jeweiligen Stadtstaats.

Vier weitere befinden sich auf dem zentralen Spielplan. Auf den mittleren, für Steuern und Ruhm, tut sich wenig – bedauerlicherweise, wo sie doch für finanziellen Nachschub und wichtige Siegpunkte bei der Endabrechnung stehen. Viel los ist hingegen in den Bereichen für Bürger und Truppen. Letztere braucht man oft bei den meisten Sonderereignissen, von denen eines in der jeder der neun Runden aufgedeckt wird. Und man braucht sie auf jeden Fall für das, was Geschichte und Spielregel etwas euphemistisch als „Erkunden“ bezeichnen. Immerhin: Auf diese Weise des kulturellen Austauschs erwirbt man Wissensplättchen und mit denen wiederum eigene kulturelle Errungenschaften und wichtige Politikkarten.

Khôra. Quelle: Hersteller

Die Zahl der Bürger wiederum ist beim zentralen, eleganten Würfelmechanismus von großer Bedeutung. Eine der sieben Phasen pro Runde ist Aktionen vorbehalten. Sieben Möglichkeiten gibt es, von „0“ bis „6“ durchnummeriert. Man erkauft sie mit den Augenzahlen seiner anfangs zwei, später höchstens drei Würfel – die Differenz wird in Bürgern bezahlt. Gar zu große politische Ambitionen wurden halt auch schon in der Antike auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen.

Was taugt es?

Es gibt viele Möglichkeiten bei „Khôra“, bei der Erstpartie verwirrend viele. Die aber sind beispielhaft gut sortiert und schlüssig. Schon beim zweiten oder dritten Mal läuft es sehr flüssig. Schön ist es, wie sehr sich durch nur wenige Stellschrauben die Stadtstaaten taktisch voneinander unterscheiden.

Alles bedingt einander, ist elegant ineinander verschränkt Schnell baut man seine eigene kleine Punktemaschinerie auf. „Khôra“ ist dabei weniger glücks- als pechabhängig: Nur wer notorisch schlecht würfelt und unpassende Politikkarten zieht, wird gar keine Erfolgserlebnisse haben. Dieses Spiel, dem ersten in der „Expert“-Reihe des französischen Verlags Iello, ist ein Musterbeispiel für das, was man hierzulande Kennerspiel nennt.

Headquarter Simulation Game Club: „Khôra“. Iello, für zwei bis vier Personen ab 14 Jahren, etwa 50 Euro.

Von Stefan Gohlisch