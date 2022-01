Diese Labels drucken Hannover ihren Stempel auf

Hannover

Roderbruch ist ein Stadtteil in Hannover. Es ist aber auch der Geburtsort des gleichnamigen Labels. Darunter finden sich coole Shirts und Hoodies, die in den Prints einen besonderen Bezug zu Hannover oder einem der Stadtteile aufweisen. Dabei sind die Drucke auf der Kleidung so individuell und kreativ, dass man oft erst auf den zweiten oder dritten Blick das Statement zu Hannover erkennt. Und: Häufig sind in den Bildern weitere kleine Geschichten oder Ideen über Hannover versteckt.

„Wir heißen Roderbruch, weil wir uns einst an der IGS Roderbruch kennengelernt haben – ich habe dort gearbeitet und Katrin hatte ihre Kinder an der Schule“, erzählt Robert Wiegmann, Gründer des Labels. Schon immer hatte sich der Erzieher und begeisterte Sammler von Siebdruckplakaten von Musikbands für Kunst interessiert. Katrin Kiehne-Lemnitz hat Modedesign studiert, bei Modefirmen gearbeitet. Schnell stellten sie ihr gemeinsames Interesse an Design fest. So entstand die Idee, zusammen Stadtteilshirts zu entwerfen.

Verkaufshit: Das Lindener-Berg-Motiv wird gern bestellt. Quelle: Claudio Calderaro CC Photo Art

Kein einfaches Branding

Von Anfang an war beiden klar, dass ein einfaches Branding – zum Beispiel mit dem plakativen Hannover-Schriftzug – ihnen nicht reicht. Sie wollten etwas Besonderes schaffen: „Wir hatten richtig Lust, Shirts nach unseren Vorstellungen zu bedrucken und uns nicht von irgendwelchen Mainstream-Motiven inspirieren zu lassen. Ich werde zum Beispiel nie ein Shirt mit ,I like Kröpcke machen’“, verspricht er. „Wir bringen auch nur Motive, die uns gefallen. Sind wir nicht hundertprozentig überzeugt, dann verwerfen wir die Idee“, sagt Wiegmann und fügt hinzu: „Ich verkaufe kein T-Shirt, ich verkaufe ein Gefühl!“

2016 auf dem Fährmannsfest präsentierte das Label, dessen Logo eine Roderbruch-Musikkassette ist, seine ersten Shirts – mit Erfolg. „Ich liebe Hannover, das ist eine wirklich schöne Stadt mit besonderen Ecken und Geschichten“, sagt Wiegmann. Auf seine Ideen kommt er, indem er mit offenen Augen durch die Stadt geht und sieht, was andere vielleicht übersehen. „Wenn ich mich in einem Bild verliere, das in meinem Kopf einen Film in Gang setzt, dann fange ich an zu zeichnen und mit der Idee zu spielen.“

Good vibes: 1600 Meter ist die Lister Meile lang – das erfährt man auch auf dem Meilen-Shirt. Quelle: robert wiegmann

Nicht nur Shirts für Hannovers Stadtteile

Ein Beispiel: Das Shirt „Butcher’s Dozen“ erzählt die Geschichte der Schlachter, die das Problem hatten, dass die Fleischscheiben unterschiedlich groß waren. Um Ärger zu vermeiden, gaben sie im Mittelalter bei dem Kauf eines Dutzends ein 13. Stück dazu. So wollten sie die Kunden milde stimmen. Weil so viele Metzger in der heutigen Altstadt ansässig waren, hat die Stadt im Jahr 1587 die Knochenhauerstraße entsprechend benannt.

Inzwischen gibt es neben Stadtteilshirts auch Shirts, die ein Thema widerspiegeln wie „Cycle City“, „No Racism“ oder „Black Cats“. Aktuell entwirft das Duo ein Shirt zur Partnerschaft mit Hiroshima.

Quelle: Frank Wilde

Shirts (ab 35 Euro, Hoodies ab 68 Euro) werden von Wiegmann per Hand mit Siebdruckverfahren bedruckt, von daher ist er in Farbwahl variabel: Farbwünsche kann man über den Webshop per Mail anfragen. Shirts und Hoodies sind fair und bio, die Farben vegan, lösungsmittelfrei und auf Wasserbasis. www.roderbruch.de

Weitere Labels

Mit den „Hannover Socks“ starteten Lisa Weißgerber und Hilal Karacan, Inhaberinnen der Lindener Agentur June & Juno, ihr großes Liebesbekenntnis zu Hannover. „Wir hatten einen Kundenauftrag für Socken – da kam uns die Idee, eigene Socken mit Wahrzeichen aus Hannover zu designen“, erzählt Lisa Weißgerber. Die Strümpfe kamen gut an, inzwischen gibt es eine Fülle von Farben und neue Designs – die jüngste Season ist übrigens von den kultigen Nanas am Leineufer inspiriert, die Farben heißen entsprechend „Nanana...Sophie!“, „Nanana...Charlotte!“ „Nanana...Caroline“ und kosten 12,90 Euro. Neben Socken gibt es von dem Design-Duo inzwischen auch Shirts mit Hannover-Wahrzeichen ( 34,90 Euro), Jute-Taschen (ab 6,90 Euro), Briefpapaier und Postkarten (ab 6,90 Euro) und Fahrradsattel-Bezüge (7,90 Euro). Und da die beiden jungen Leute aus Linden auch große Networkerinnen sind, haben sie mit „Hannover Goods“ gleich eine Website gegründet, wo sie weitere Hannover-Produkte von anderen kreativen Menschen aus der Stadt anbieten – neben den hier vorgestellten Labels Emaille-Hannover-Tassen von Fräulein Weichmut oder das Brief- und Geschenkpapier von Kathrin Arnold mit Hannovermotiven. Außerdem finden sich im Webshop Produkte von Hannoveranern, wie Kaikuma-Seife, Maesh-Taschen, Wayóm-Shirts, Dörpwicht-Kleidung und manches mehr. https://www.hannovergoods.de/shop

Hannover in Grafiken

Wer besondere Hannover-Postkarte oder -Poster sucht, ist bei „Illustre Welt“ richtig. Ursprünglich hat Swantje Osburg Kommunikationsdesign studiert und als Layouterin in Hamburger Zeitschriftenverlagen gearbeitet. In ihrer Elternzeit gab ihr ein Freund 2018 den Anstoß, ihre wunderschönen Grafiken doch als Karten zu verkaufen. Neben eher klassischen Motiven wie Maschsee oder Rathaus ist Osburg auch immer auf der Suche nach dem besonderen Blickwinkel – oder dem Lebensgefühl der Hannoveraner: „Ich gehe immer mit offenen Blick durch die Stadt, so ist mir zum Beispiel bei einem Spaziergang die Frau mit dem Hund aufgefallen“, erzählt Osburg.

Hannover in Grafiken Quelle: swantje osburg

Ihre Stadtansichten gibt es auf Postkarten (Set ab sechs Euro), Poster (ab 19 Euro), Kalender (18 Euro): illustrewelt.patternbyetsy.co

Einen besonderen Blick auf Hannover hat Fotograf Guido Klumpe. Er zeigt minimalistische, abstrakte Ausschnitte der Architektur in Hannover, schafft mit seiner Streetfotografie aber auch ganz neue Stimmungen. So spielt er mit Schattenumrissen und den verschiedenen Dimension und Farben in einer Art, dass die Grenze zwischen Malerei und Fotografie zu schwinden scheint. Typisch für seine Bilder ist die besondere Strahlkraft der Farben. Hinter diesen außergewöhnlichen Blickwinkeln steckt eine besondere Geschichte: Klumpe ist schwerst sehbehindert, auf dem einen Auge ist er blind, auf dem anderen hat er eine Sehleistung von 20 bis 25 Prozent. Ursprünglich wollte er Kunst und Fotografie studieren, doch ihm wurde die Unterstützung verwehrt, da ein „halb blinder“ Mensch kein Fotograf werden könne. So wich er auf Sozialpäda-gogik aus, doch seit fünf Jahren arbeitet er wieder in seinem Traumberuf und gewinnt immer wieder Auszeichnungen. Ab Freitag, 18. März. 19 Uhr, zeigt er Bilder in der Galerie „Kunstraum j3fm“, Kollenrodtstraße 58b. Seinen Kalender „Hannover Minimal“ (20 Euro) gibt es bei Hugendubel in der City und bei „Linden backt“ (Limmerstraße 58). Fotodrucke auf Baumwollpapier (ab 60 Euro) gibt es hier: https://guido-klumpe.de

m

Von Maike Jacobs