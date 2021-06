Hannover

Der Sommer ist da! Die Juni-Hitzewelle haben wir erst einmal überstanden, trotzdem gehen die sonnigen, warmen Monate damit erst richtig los. So sehr wir uns nach dem langen Corona-Winter auf diese Jahreszeit freuen, die Kraft der Sonne birgt auch Gefahren. NP-Redakteurin Andrea Tratner hat die wichtigsten Infos zu Sonnenschutz, zum UV-Index und zur Behandlung von Sonnenbrand zusammengestellt.

Wie schütze ich mich richtig vor einem Sonnenbrand?

Was bedeutet der Lichtschutzfaktor (LFS)?

Die Zahl wurde im Jahre 1956 eingeführt, sie gibt an, um welchen Faktor sich die Zeit verlängert, die man sich in der Sonne aufhalten kann, ohne die Haut zu verbrennen. Ein Rechenbeispiel: Wer nach zehn Minuten rot wird, kann die Zeit mit Lichtschutzfaktor 30 auf 300 Minuten verlängern. Es ist allerdings nicht empfehlenswert, das Zeitfenster auszureizen. Lieber schon eine halbe Stunde vorher in den Schatten flüchten. Der „Eigenschutz“ liegt je nach Hauttyp, den man beim Dermatologen bestimmen lassen kann, bei drei (sehr hell) bis 90 Minuten (schwarze Haut). Wer nachcremt, erneuert den Schutz, kann ihn aber nicht verlängern!

Wer braucht einen hohen Lichtschutzfaktor?

Hellhäutige Menschen und Kinder, denn bis zum Alter von 15 Jahren ist der Eigenschutz der Haut noch nicht vollständig aufgebaut. Auch Immungeschwächte oder Menschen, die immununterdrückende Medikamente, Antibiotika oder stimmungsaufhellendes Johanniskraut einnehmen, sollten zu sehr hohem Lichtschutzfaktor 30 bis 50 greifen.

Wie dick muss man die Creme auftragen?

Dick! Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt für einen Erwachsenen rund 40 Milliliter Sonnencreme für den ganzen Körper, das sind drei bis vier Esslöffel. Ein Teelöffel sollte im Gesicht verteilt werden. Wird zu wenig verwendet, sinkt der Lichtschutzfaktor. Faustregel: Pro Körperregion ein Strang Creme aus der Tube, der von der Spitze des Mittelfingers zur Handwurzel reicht. Wichtig sind die sogenannten Sonnenterrassen wie Nase, Schultern, Stirn oder Dekolleté. Höchste Sonnenbrandgefahr herrscht auch auf der zarten Haut der Fußrücken, wer auf dem Bauch sonennbadet, sollte außerdem die Fußsohlen nicht vergessen. Und: Auf die Ohren achten, sie werden bei Kurzhaarfrisuren oder von Pferdeschwanzträgerinnen gerne vernachlässigt. Bei Sprays gilt: Sprühen alleine reicht nicht, auf dem Körper muss die Lotion mit der Hand eingerieben werden. Für die Lippen gibt es Pflegestifte mit UV-Filter.

Wann creme ich mich am besten ein?

Noch zu Hause oder im Hotelzimmer. Dann kann der Sonnenschutz seine volle Wirkung entfalten, bevor man am Pool ankommt. Wer erst im Bikini am Beckenrand die Creme aufträgt, versucht unbewusst oft, den Stoff vor der Schmiere zu schützen und verwendet zu wenig. Ist der Badeanzug nicht explizit UV-dicht, müssen auch die Körperstellen darunter geschützt werden.

Ich habe eine Tube Sonnencreme vom vergangenen Jahr. Ist die noch gut?

Kommt darauf an, ob sie trocken und im Dunkeln aufbewahrt und wann sie geöffnet wurde. Kosmetische Produkte haben in der Regel ein kleines Icon (ein geöffneter Tiegel) aufgedruckt, das die Anzahl der Monate angibt, die die Creme bedenkenlos und ohne Qualitätsverlust anwendbar ist. Tipp: Notieren Sie auf der Tube mit wasserfestem Stift das Datum, an dem sie sie zum ersten Mal verwendet haben. Sonnenschutz mit chemischen Filtern hält meist zwölf Monate lang. Der Rest aus dem Herbsturlaub sollte also noch gut sein. Aber wenn er unangenehm riecht oder bröckelig ist: Weg damit!

Wie creme ich mich umweltfreundlich ein?

Am besten schützt man die Umwelt, wenn man sich im Schatten aufhält und empfindliche Stellen mit luftiger Kleidung bedeckt. Denn chemische Filter wie Oxybenzon oder Octinoxat sollen in der Karibik für die Korallenbleiche an den Riffen mitverantwortlich sein. Auf Hawaii sind diese Produkte seit Jahresbeginn verboten. Die Zahl ist schockierend: Bis zu 14.000 Tonnen Sonnencreme gelangen pro Jahr in die Ozeane. Steht auf der Sonnenmilch „Reef safe“ oder „Waterfriendly“ ist das auch keine Garantie, die Begriffe sind nicht geschützt.

Gibt es Alternativen zu Chemie?

Mineralische Filter wie Zinkoxid oder Titaniumdioxid wirken physikalisch, sie bilden eine Schutzschicht auf der Haut und reflektieren die gefährliche UV-Strahlung wie winzige Spiegel. Allerdings hinterlassen sie oft eine deutlich sichtbare weiße Schicht. Diesen sogenannten Schneemanneffekt sollte man in Kauf nehmen. Manche Hersteller versuchen nämlich, ihn zu minimieren, indem sie die mineralischen Substanzen verkleinern. Allerdings ist unklar, wie diese winzigen Nanopartikel auf den menschlichen Organismus wirken. Für jede Sonnenmilch gilt: Erst in den See hüpfen, wenn die Creme vollständig eingesogen ist. Wer ein Neopren-Shirt überzieht, reduziert ebenfalls die Zahl der Partikel, die ins Wasser gelangen.

Wie sicher ist die Kennzeichnung „wasserfest“?

Darauf sollte man sich auf keinen Fall verlassen. Stiftung Warentest kritisiert dieses Versprechen immer wieder, weil es ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt. Denn: Als „wasserfest“ gilt ein Mittel schon, wenn es nach zweimal 20 Minuten im Wasser noch mindestens die Hälfte des ursprünglichen Schutzschildes gegen die Sonne vorweisen kann. Das gilt aber nur, wenn das Mittel korrekt, also ausreichend dick, aufgetragen wurde. Dazu kommt, dass im Alltag durch Kleidung, Handtücher, Sandkontakt oder Schweiß der Film auf der Haut dünner wird. Also sollte man sich spätestens nach zwei Stunden erneut eincremen. Das Prädikat „extra wasserfest“ hält vier 20-Minuten-Bäder aus.

Warum ist auch die Bergsonne so gefährlich?

Je höher man kommt, desto intensiver ist die Sonneneinstrahlung, sie steigt pro 1000 Höhenmeter um etwa 20 Prozent. Das gilt auch, wenn man nicht gerade auf einer Gipfelwanderung ist, sondern sich nur in einem Gebirgsort befindet. Auch bei Nebel oder bewölktem Himmel ist hier Vorsicht geboten.

Wie kombiniere ich Beauty-Pflege und Sonnenschutz?

Bei der Kombination von Gesichtspflege- und Beautyprodukten mit Sonnenschutz gibt es einige Dinge zu beachten. Quelle: dpa/Christin Klose

Brauche ich eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor?

Sie ist eine gute Basis für den Alltag, wenn man zum Beispiel ungeplant in der Mittagspause draußen sitzt und keine Sonnencreme dabei hat. Um den vollen Lichtschutzfaktor zu genießen, müsste man die Creme allerdings morgens dick aufgetragen haben, das tut man für einen Tag im Büro eher nicht. Die Hauptaufgabe dieser Produkte ist ja, der Haut Feuchtigkeit zu spenden, sie zu pflegen oder Falten zu mindern. Der Lichtschutzfaktor ist wichtig, wenn man die lichtbedingte Hautalterung bremsen will, für ein ausgiebiges Sonnenbad oder einen Tag am Meer reicht die Tagescreme auf keinen Fall.

Kommt der Sonnenschutz unter das Make-up?

Die Schönheitsexperten der Zeitschrift „Brigitte“ empfehlen diese Reihenfolge: Tagespflege als Erstes auftragen, dann kommt die Sonnencreme. Anschließend mit dem Make-up 20 Minuten warten, damit die Haut zuvor alles aufnehmen kann und sich der Schutz aufbaut. Ausnahme: Gesichtssprays mit Lichtschutzfaktorformel, die sich extrem vernebeln und wie ein gleichmäßiger Schleier (der nicht mehr verrieben werden muss!) auf die Haut legen. Diese Sprays kann man nach dem Make-up verwenden.

Wie schütze ich die Kopfhaut?

Sie wird beim Eincremen häufig vergessen. Aber auch Scheitel, lichte Stellen und Haaransatz müssen eingecremt werden. Wer sich die Frisur nicht ruinieren will, kann dafür auch transparente Sonnenschutzsprays wie für das Gesicht verwenden. Was auch hilft: Den Scheitel regelmäßig wechseln. Oder Hut oder Käppi tragen. Wer Angst hat, dass die Haare in der Sonne trocken oder splissig werden (die UV-Strahlen greifen die Farbpigmente und die für Elastizität verantwortlichen Stoffe an), sollte neben der Kopfbedeckung auf Haarprodukte mit UV-Filter setzen. Lange Haare kann man auch mit einem Leave-in-Conditioner zum Zopf binden, die Haarmaske wird dann eben zur Stylingcreme.

Verträgt sich Sonnenschutz mit Deo?

Die Kombination ist gefährlich und kann zu unschönen Verfärbungen führen, auf Parfüm oder Deo sollte man am Strand oder im Freibad verzichten. Insektenschutz gegen Mücken sollte frühesten 20 Minuten nach dem Eincremen aufgesprüht werden. Eine Alternative sind Kombi-Produkte.

Was tun, wenn es zu spät ist – bei Sonnenbrand?

Ob das noch hilft? Ein junger Mann mit rotem Rücken besprüht den Rücken eines Leidensgenossen. Quelle: dpa/Werner Baum

Welche Wirkung haben die Strahlen der Sonne überhaupt?

Sonne tut gut, die Strahlen kurbeln im Körper die Produktion des Glücksbotenstoffs Serotonin an. Unter Sonneneinfluss bildet der Körper das Vitamin D, das schützt vor Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schätzt, dass ein gesunder Mensch etwa 20 Mikrogramm Vitamin D täglich braucht. Opulente Sonnenbäder sind trotzdem nicht angesagt, denn die ultravioletten Strahlen können gefährlich werden. Die längerwelligen UVA-Strahlen dringen tief in die Haut ein und lösen Alterungsprozesse aus, kurzwellige UVB-Strahlung können zu Sonnenbrand führen. Von April bis September geben der Deutsche Wetterdienst und das Amt für Strahlenschutz den UV-Index heraus, die Zahlen von 1 bis 12 berücksichtigen auch die geografische Lage, die Ozonschicht in der Atmosphäre, Tages- und Jahreszeit. UV 12 herrscht zum Beispiel mittags am Äquator.

Was passiert bei Sonnenbrand?

Die UV-Strahlen schädigen die Zellen der Haut. Der Körper reagiert und lässt die Hautzellen sterben. Es werden Botenstoffe ausgeschüttet, kleinste Blutgefäße erweitern sich, es kommt zu Rötungen. Weiße Blutkörperchen werden in betroffene Körperteile geschwemmt, um die geschädigten Bereiche zu reparieren, das löst Schwellungen und Schmerzen aus. Bei einem starken Sonnenbrand bilden sich Blasen, nach etwa zwei Tagen beginnt die Haut, sich zu schälen, der Prozess ist ein Zeichen der Heilung.

Welche Mittel helfen gegen Sonnenbrand?

Sofort raus aus der Sonne! Mit feuchten Handtüchern die betroffenen Körperbereiche kühlen. Bei Coolpacks aber immer ein Tuch zwischen Kältequelle und Haut legen, das verhindert Erfrierungen. Auch Umschläge mit kaltem Tee oder Quark helfen. Wichtig ist, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Mit einem starken Sonnenbrand mit Blasen sollte man zum Arzt gehen. Das Tückische: Die Langzeitfolgen eines Sonnenbrandes sieht man nicht, es können DNA-Schäden entstehen. Und im schlimmsten Fall Jahre später zu Hautkrebs führen.

