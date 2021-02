Hannover

Natürlich hat sie die Musik zusammengeführt. Vor genau 35 Jahren war das in den Niederlanden. Ulfert Smidt (62) absolvierte im Amsterdam bei den Orgel-Legenden Piet Kee (†90) und Ewald Kooiman (†80) ein Zusatzstudium, Lisa Laage-Smidt (58) studierte in Rotterdam Oboe. „Vorher hatten wir beide schon in Hannover studiert, aber wir mussten den Umweg über Holland nehmen, um uns kennenzulernen“, erzählt der Marktkirchen-Organist.

Dieser Tage feiert er sein 25-jähriges Dienstjubliäum. Noch hält Vorgänger Manfred Brandstetter (91) den Rekord als Stadtkantor. „Aber ich würde gerne bis 2025 weitermachen, dann komme ich auch auf 29 Jahre im Amt“, sagt Smidt. Seit 1996 ist der gebürtige Bremer mit dem friesischen Namen an der Orgel des hannoverschen Wahrzeichens. Der künstlerische Leiter der internationalen Orgelkonzerte kennt sich aus in der Welt des größten Musikinstrumentes und hat selbst schon Konzerte in einem Dutzend Länder gegeben, auch in Russland und den USA.

Lisa Laage-Smidt leitet Kinderchor der Marktkirche

Smidt teilt seine Leidenschaft zur Musik nicht nur mit seiner Frau, er ist in Sachen Klassik auch Teil der wohl musikalischsten Familie der Stadt. Ehefrau Lisa ist Musikpädagogin mit Hauptfach Oboe und tourte bis zu ihrem 45. Geburtstag als Barock-Oboistin mit großem Orchester. Die 58-Jährige gründete einst die Vokale Früherziehung des berühmten Knabenchor Hannover und 2005 den Kinder- und Jugendchor der Marktkirche, den sie seither leitet. „Mit sieben kleinen Sängern haben wir begonnen, nun ist die Zahl seit Jahren stabil bei 100“, sagt die aus Bielefeld stammende Sopranistin, die seit 2015 eine halbe Stelle für Chormusik bekleidet.

Gewaltig: Ulfert Smidt spielt seit 25 Jahren auf der Marktkirchen-Orgel. Quelle: Christian Behrens

Das seit 1988 verheiratete Paar ist in musikalischen Großfamilien aufgewachsen. Er in einem Pastorenhaushalt mit fünf Kindern, sie mit fünf Geschwistern und einem Vater, der sich selbst Akkordeon, Klavier und Gitarre beigebracht hat. „Bei uns hat die Hausmusik eine große Rolle gespielt“, sagt Ulfert Smidt, unter anderem Preisträger des Echo Klassik. „Ich bin definitiv musikalisch erzogen worden“, sagt Lisa Laage-Smidt.

Auch die Kinder verdienen Geld mit Musik

So ist es dann auch alles andere als ein Wunder, dass Sohn Lennart (30) ein aufstrebender Jazzpianist ist, der zwischen Berlin und Hannover pendelt. Tochter Janneke (28) arbeitet als Referendarin für das Schulfach Musik an einer IGS in Peine. Auch die pädagogische Seite haben alle vier gemeinsam: Ulfert ist Dozent für Kirchenmusik an der Musikhochschule, Lisa schult Chorleiter, Lennart hat eine Dozentenstelle an der Uni Hildesheim.

Lennart Smidt ist Jazzpianist, Janneke Smidt macht ihr Referendariat als Musikpädagogin. Quelle: Zoltan Asc/Jo Titze

„Unsere Kinder haben die Musik mit der Muttermilch aufgesogen“, sagt Mutter Lisa lachend. „Beide konnten am besten schlafen, wenn Ulfert oder ich geübt haben. Deshalb haben wir immer Musikstudenten als Babysitter engagiert und denen gesagt, es stört gar nicht, wenn sie nebenbei auf unserem Klavier spielen.“

Die Wochenenden der Smidts drehten sich immer um Termine in der Marktkirche, der Heiligabend wurde wegen des Einsatzes bei fünf Gottesdiensten zu einem Zwei-Stunden-Fest, und auch professionell haben sie alle schon zusammengearbeitet. Vater an der Orgel plus Tochter als Sopranistin. Vater und Sohn mit Hammondorgel und Kirchenorgel. Sohn mit Jazztrio plus Jugendchor unter Leitung der Mutter.

Auch Hündin Tinka ist musikalisch

„Für uns ist das ein unglaubliches Geschenk, dass die beiden so gerne Musik machen wie wir und die Musik auch zum Beruf gemacht haben“, sagt Lisa Laage-Smidt. „Wir haben sie zu nichts gedrängt, aber sind natürlich froh und stolz, dass sie sich so entschieden haben“, sagt Ulfert Smidt, der Herr über gleich drei außergewöhnliche Marktkirchen-Orgeln.

Vor wenigen Tagen haben die Smidts festgestellt, dass auch Mischlingshündin Tinka offenbar musikalisch ist. Im Eigenheim in Bothfeld haben sie einem Freund ein Geburtstagsständchen gesungen – „und Tinka hat perfekt mitgejault. Wir haben Tränen gelacht“, sagt Ulfert Smidt. So ist diese musikalische Familie im Monat von Ulfert Smidst Dienstjubiläum sogar noch mal gewachsen.

Von Christoph Dannowski