Hannover

Eine Frau steht auf dem Dach eines Hochhauses und hat nur eine Absicht: Sie will springen und sich so das Leben nehmen. Und während ein Polizist versucht, sie davon abzuhalten und herauszufinden, was das Problem von Eva Blessing ist, springt ein Mann vom Balkon gegenüber in die Tiefe – ihm hatte die lebensmüde Verlagsangestellte zuvor verraten, warum sie Suizid begehen will... Was sich im Roman „Die Endzeit-Eva“ auf spannende 538 Seiten erstreckt, bringt Julia Schneider (45) im Gespräch ziemlich konzentriert auf den Punkt.

Stolz hält die Frau aus Egestorf (Barsinghausen) ihren Debütroman in den Händen, erschienen im Zu-Klampen-Verlag (24 Euro). Seit 2011 geistert die Geschichte um Protagonistin Eva Blessing durch ihren Kopf, den Anstoß gab eine Situation nach dem Barsinghäuser Stadtfest. „Wir sind im Anschluss mit ein paar Leuten zu jemandem nach Hause gegangen“, erinnert sich Schneider an den feuchtfröhlichen Abend. Die Gruppe feierte in den oberen Etagen eines Mehrfamilienhauses weiter, als sie plötzlich eine Frau rauchend auf dem Dach stehen sah.

Julia Schneider: „Die Endzeit-Eva“, zu Klampen, 538 Seiten, 24 Euro. Quelle: Verlag

Gefährlich war die Situation nicht, das Kopfkino ging trotzdem los, „jeder spann an einer möglichen Geschichte“. Die 45-Jährige brachte sie nach zehn Jahren für sich auf Papier zu einem Ende. Im Roman verbirgt sich eine ganze Menge Lokalkolorit: Der Deister spielt eine Rolle, ein Bücherladen und ein Tattoostudio in Barsinghausen, das Restaurant „Plaza“ in Lauenau, der „Peppermint Pavillon“, das Hochhaus der entscheidenden Szene steht in Empelde. Sogar einigen Menschen aus ihrem Umfeld verpasste Schneider kleine Nebenrollen, etwa einer Freundin, die ihr geholfen hatte.

Kurz nach dem „Ja“-Wort: Julia und Torsten Schneider haben auf Pellworm geheiratet. Wegen des stürmischen Wetters schlüpfte das Paar für Foto in wärmere Klamotten. Quelle: Silja Siehndel

Dabei erschien es trotz ihrer Leidenschaft für Bücher alles andere als naheliegend, dass sie selbst Autorin werden würde: Ursprünglich ist Schneider nämlich Heilerziehungspflegerin, arbeitete 17 Jahre mit sprachauffälligen Kindern in diesem Beruf. Vermutlich hat ihr „verrückter Mann“ Torsten (49) den Stein ins Rollen gebracht: „Wie kann man die ganze Zeit mit einem Traum leben und ihn nicht verwirklichen?“, fragte er sie, nachdem sie an dem Manuskript ihres Romans immer wieder mal nebenbei gearbeitet hatte. „Es war der finale Ansporn, ich habe ein Jahr Auszeit genommen“, erinnert sich die Autorin. Nicht der einzige Anstoß, den der Architekt ihrem Lebensweg gegeben hat.

„Er hat sich fünf Jahre um mich bemüht“, offenbart die Egestorferin lachend. Im Schwimmbad seien sie sich häufig begegnet („er war schwimmen, ich tauchen“), hätten nett gequatscht. Mehr war nicht, Schneider sagte immer „Nein“. „Ich war glücklicher Single“, erzählt sie und zuckt mit den Schultern. „Außerdem habe ich ihn immer wieder mal mit anderen Frauen gesehen.“ Dann lud er sie zu einer Speed-Lesung nach Völksen beim Verlag zu Klampen ein. Am Ende war sie nicht nur von dem Verlagsgelände und der Veranstaltung begeistert: „Ich wollte noch mehr Verabredungen – und mein Buch genau dort verlegen.“

Julia Schneider *20. Dezember 1976 in Hannover. Sie wächst in Hohenbostel (Barsinghausen) auf, besucht dort das Gymnasium und die Realschule. Nach dem Fachabi absolviert sie eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin, arbeitet lange Jahre in einem Sprachheilkindergarten in Degersen. 2017 nimmt sie ein Sabbatjahr, schreibt ihr Debüt „Die Endzeit-Eva“ fertig, das Ende 2021 erscheint. Sie reist gerne mit dem Wohnmobil, erkundete so einen Monat lang Neuseeland. Sie liebt Tauchen, außerdem ihrem Mann, den Barsinghäuser Architekt und Investor Torsten (49). Das Paar lebt in Egestorf.

„Ich habe mir bei einer Bewerbung noch nie so viel Mühe gegeben“, erinnert sie lachend an den Moment, als sie mit dem fertigen Text in Völksen vor der Tür stand. Alles sollte perfekt sein, wenn die Verlagsleute ihren Stoff in die Hände bekommen – „nur leider war niemand da, als ich das Manuskript abgegeben habe“. Dann passierte lange erstmal nichts in Sachen Buch. Privat aber jede Menge: Schneider kündigte ihren Job als Heilerziehungspflegerin, half ihrem Mann auf Baustellen! „Das totale Kontrastprogramm.“

Auf dem Bau: Julia Schneider packt in der Firma ihres Mannes mit an. Quelle: privat

Sie tauchte voll mit ein in den Bau von Mehrfamilienhäusern, packte tatkräftig mit an – ob beim Lasieren von Brettern, dem Streichen von Wänden, dem Entsorgen von Bauschutt. „Ich hatte keine Ahnung von nichts, man musste mir aber nur sagen, was zu tun ist.“ Und auch wenn auf einer Baustelle ziemlich viele Nationalitäten mit unterschiedlich guten Deutschkenntnissen unterwegs sind, empfand Julia Schneider das nie als ein Hindernis. Tatsächlich kam ihr ihre langjährige Erfahrung als Heilerziehungspflegerin zugute: „Wir konnten uns gut verständigen, weil wir alle wollten, dass es weitergeht“, sagt sie ganz pragmatisch.

Mit Blick auf die Oper: Julia Schneider (rechts) erzählt NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic wie es dazu kam, dass sie ihren Roman veröffentlicht hat. Quelle: Dröse

Auch in ihrem Buch spielt Sprache eine entscheidende Rolle, genau wie das Zuhören. Als sie mit den Kindern gearbeitet hat, wurde ihr etwa bewusst, was für eine große Rolle Floskeln und Ironie einnehmen können. „Wenn man Sprache nicht verhunzen würde, könnte man viel mehr Probleme lösen.“ Die Sprache verschlagen hat es Schneider schließlich, als mehrere Monate nach Abgabe des Manuskripts eine Mail in ihrem Postfach aufleuchtete. Da war sie mit ihrem Mann gerade zu einem Ausflug mit dem Wohnmobil aufgebrochen. Es sollte nach Scharbeutz an die Ostsee gehen.

Leidenschaft Tauchen: Julias Schneider hat schon in Ägypten, in Thailand und im Harz die Unterwasserwelt erkundet. Quelle: Felix Krull

„Die Lektorin schrieb, dass die Geschichte noch nicht ganz ausgereift ist, sie aber Interesse an dem Stoff haben. Ich bin ausgeflippt vor Freude.“ Nach der ersten Nacht am Urlaubsort konnte sie es immer noch nicht fassen, fragte sich, ob sie das alles vielleicht nur geträumt hat. Im Gegenteil: „Mein Traum hat sich erfüllt.“

Von Mirjana Cvjetkovic