Hannover

An manchen Stellen riecht die Eilenriede nach Honig. Dort nämlich, wo bunte Frühblüher wie Scharbockskraut, Buschwindröschen, Waldveilchen, Taubnesseln und Lerchensporn den Boden bedecken. „Die Natur explodiert jetzt“, sagt Hannovers Forstbetriebsleiter Felix Bettin und sieht sich zufrieden um. Auf den Anblick musste er lange warten. „Durch den kalten Frühling ist in diesem Jahr alles spät dran.“

Nicht mehr lange, und die blühenden Landschaften sind wieder verschwunden. „Die Baumkronen werden jetzt schnell zuwachsen, dann wird es dunkler im Wald“, sagt der 35-Jährige. Und die Frühblüher haben wieder ein Jahr Pause.

Frühling in Gelb: das Scharbockskraut. Quelle: Frank Wilde

Für Bettin ist jetzt die schönste Zeit im Wald. „Der Duft ist einmalig, das Grün ist besonders zart, die Eilenriede ist hell. Alles symbolisiert Aufbruch und Neuanfang.“

Die grüne Oase mitten in der Stadt haben die Menschen in Zeiten von Reisebeschränkungen und Kontaktverboten einmal mehr schätzen gelernt. „Seit der Pandemie ist die Eilenriede deutlich voller“, bestätigt Bettin den Trend, der sich schon vergangenes Jahr abzeichnete und der anhält.

Frühling in Lila und Weiß: der Lerchensporn. Quelle: Frank Wilde

Das Team des Forstbetriebs freut die neue Lust auf die Natur, doch es appelliert auch an einen rücksichtsvollen Umgang mit dem Wald und an ein freundliches Miteinander. Senioren, Radfahrer, Jugendliche, Sportler, junge Familien: Alle hätten unterschiedliche Bedürfnisse. Aber die Eilenriede ist für alle da.

Der Geruch im Wald

Aus dem Kaukasus: Der Wunderlauch breitet sich in der Eilenriede aus. Quelle: Frank Wilde

Viele Besucher der Eilenriede denken bei dem würzigen Duft im Wald derzeit an Bärlauch. „Aber das ist der Wunderlauch, der seinen Geruch verströmt“, sagt Felix Bettin. Das Allium Paradoxum ist kein heimisches Kraut, sondern aus dem Kaukasus eingewandert, es verbreitet sich im Stadtwald immer mehr. „Bei den großen Flächen, die der Lauch bewächst, sind wir machtlos“, sagt der Förster. Denn der Wunderlauch muss samt Wurzel per Hand entfernt werden.

Die großen Flächen finden sich vorwiegend in der vorderen Eilenriede, und hier verdrängt der Neophyt (eingewanderte Pflanze) die heimischen Frühblüher wie Buschwindröschen oder Scharbockskraut. Die gute Nachricht: Wunderlauch ist essbar und wegen seiner blutdrucksenkenden und immunstärkenden Eigenschaften sogar sehr gesund.

Im Gegensatz zum Bärlauch kann man ihn auch in seiner Blütezeit verwenden und zum Beispiel Salat oder Kräuterbutter mit ihm verfeinern. Bettins Tipp: Das Kraut wegen der Hunde in der Eilenriede nicht am Wegesrand pflücken und vor dem Verzehr immer gründlich waschen. Noch bis in den Mai darf man den Wunderlauch gerne ernten.

Naschen im Wald

Das Aroma der Eberesche: Die Blättchen schmecken nach Marzipan. Quelle: Frank Wilde

Der Wald im Frühling ist ein kleiner Naschmarkt. „Junge Blätter kann man durchaus essen“, sagt Bettin. Wenn sie weiter wachsen, werden sie ledrig und schmecken nicht mehr. Doch jetzt im April kann man gerne testen, wie zum Beispiel die Blätter der Hainbuche oder der Eberesche schmecken.

Hainbuchenblätter haben ein nussiges, leicht bitteres Aroma. Die der Eberesche schmecken zunächst ebenfalls bitter, entfalten dann einen mandeligen Geschmack – fast wie Marzipan. Felix Bettin hat weitere kulinarische Tipps: „Junge Brennnesseln kann man als Spinatersatz verwenden, Löwenzahn und Gänseblümchen schmecken auf dem Butterbrot.“

Der Gesang im Wald

Alle Vögel sind schon da: Der Kohlmeise gefällt es in der Eilenriede. Quelle: Frank Wilde

Konzertsäle sind derzeit geschlossen, die Eilenriede nicht. Im Frühling hört man am meisten Vogelgesang, weil die Tiere um Brutpartner werben und ihre Reviere verteidigen. „Früh morgens wird hier täglich ein Konzert gegeben“, sagt der Förster. Am besten kommt man im Morgengrauen und hört zu, wie die ersten Vögel zu singen beginnen und von Minute zu Minute immer mehr Arten einstimmen.

Der Eilenriede-Chor besteht aus Nachtigall, Zilpzalp, Zaunkönig, Amsel, Meise, Baumpieper, Kleiber, Specht, Kuckuck, Buchfink und Waldlaubsänger. Und wer singt wie? „Am besten stellt man sich ganz ruhig hin, versucht, einen Vogel zu erspähen und hört ihm einfach zu“, rät Bettin. „Das ist besser als jede Vogel-App.“

Lebensräume im Wald

Ausgehöhlt vom Pilz: Totholz dient Käfern als Lebensraum. Quelle: Frank Wilde

Ist man auf den Trampelpfaden der Eilenriede unterwegs, kommt man hin und wieder an riesigen, umgestürzten Bäumen wie dieser Eiche vorbei. Sie ist etwa 160 Jahre alt und wurde über Jahrzehnte von einem Pilz ausgehöhlt. Überraschenderweise freut das den Förster: „Davon hätten wir gerne noch mehr.“, sagt Felix Bettin.

Achtung: Spaziergänger sollten vorsichtig sein. Quelle: Frank Wilde

„Im Wald leben zahllose Lebewesen mit zahllosen unterschiedlichen Ansprüchen.“ Viele Käferarten brauchen Totholz, um existieren zu können. Der Hirschkäfer wiederum benötigt halbtotes Holz, weil er auch auf den Baumsaft angewiesen ist. „Je mehr unterschiedliche Lebensbereiche ein Wald bietet, umso besser. Das ist super für den biologischen Kreislauf.“ Wichtiger Hinweis des Oberförsters: An den Wegen wird der Baumbestand regelmäßig auf Totholz kontrolliert, auf den Trampelpfaden nicht. „Da muss man beim Spaziergang selbst drauf achten.“

Die Probleme im Wald

Unschön: Leih-Räder und E-Rollis werden oft achtlos abgestellt. Quelle: Frank Wilde

Aus Liebe zur Eilenriede: Manche Themen bereiten Oberförster Felix Bettin Sorgen. „Seit einiger Zeit breitet sich der Waschbär im Wald aus, er hat keine natürlichen Feinde und ist ein Allesfresser.“ Er erbeutet Pflanzen, Insekten, kleine Säugetiere und Eier. Vor ihm sind Nester auch auf Bäumen nicht sicher: „Er hat scharfe Krallen und ist ein hervorragender Kletterer.“ Man geht davon aus, dass die Tiere aus Pelzzuchten ausgebrochen sind und sich nun im Land vermehren. Im Tiergarten wird der Waschbär inzwischen mit Fallen gejagt und getötet. „Das wird sogar von Naturschutzverbänden gewünscht, weil er heimische Arten bedroht.“

Ein anderes Sorgenthema des Försters ist die Vermüllung des Waldes. „Wir freuen uns ja, dass die Menschen in Corona-Zeiten die Natur neu entdecken, aber ihren Abfall sollten sie wieder mit nach Hause nehmen.“ 280 Papierkörbe stehen im Stadtwald, die zweimal pro Woche geleert werden. „In den meisten Wäldern gibt es diesen Service gar nicht“, betont Bettin, „aber hier herrscht die Erwartungshaltung, das wir die Mülleimer am besten täglich leeren. Da kommen wir aber nicht hinterher.“ Ebenfalls ein Ärgernis: stehengelassene Leihräder und E-Roller.

Schließlich hat er noch einen Appell an alle Frauchen und Herrchen. „Bis zum 15. Juli herrscht Brut- und Setzzeit im Wald. Es ist wirklich wichtig, dass Hunde an der Leine geführt werden.“ Eine Pflicht, die in der vorderen Eilenriede ohnehin das ganze Jahr gilt, weil der Bereich zum Stadtbezirk Mitte zählt. „Nur so können all die Tiere geschützt werden, die am Boden brüten“ – unter den Vögeln sind das allein Nachtigall, Zilpzalp, Baumpieper und Waldlaubsänger.

Die Audiotour durch den Wald

Wie klingt der Wald? Die Audiotour führt zu elf Stationen. Quelle: Frank Wilde

Die Eilenriede lässt sich jederzeit mit einer Audiotour erkunden: Elf Hörstationen umfasst das Angebot „Eilenriede im Ohr“. Den Startpunkt, die Anzahl der Stationen und die Reihenfolge können Waldfreunde und -freundinnen selbst wählen. Wer die ganze Tour machen möchte, sollte mit dem Fahrrad rund drei Stunden einplanen.

Der Platz „Neues Haus“ als städtisches Eingangstor zur Eilenriede, die Wilhelm-Busch-Wiese, der Lister Turm und das Rasenlabyrinth können abgeklappert werden, an jedem Punkt gibt es interessante historische und aktuelle Informationen. Welche Vogelarten leben im Stadtwald, warum bleiben abgestorbene Bäume stehen, woher hat die Eilenriede ihren Namen, wie klingt der Wald in der Nacht? Auf alle Fragen liefert die Natur-Tour Antworten. Eine Pilzexpertin, ein Förster und der Wirt vom Milchhäuschen kommen zu Wort. Und: An jeder Station wird man mit einer anderen Vogelstimme begrüßt.

In normalen Zeiten gibt es im Lister Turm Audiogeräte und Kopfhörer zum Ausleihen, derzeit muss man die Audiodateien selbst runterladen. Die Veranstalter empfehlen, bei der Tour Ohrstöpsel oder Kopfhörer zu verwenden. So ist die Akustik besser und man stört keine anderen Besucher der Eilenriede. Alle Informationen, einen Flyer und alle Audiodateien finden Sie hier.

Von Julia Braun