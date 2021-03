Hannover

Holly Becker ist Autorin, Fotografin und eine bekannte Interieur-Designerin, die mit „decor8“ einen der erfolgreichsten Design-Blogs betreibt. Die Amerikanerin zog 2009 wegen der Liebe nach Hannover. Für das Osterfest hat sie viele Tipps rund um Dekoration, Blumen und die festliche Tafel.

Ist es noch zeitgemäß, für das Osterfest Haus und Garten zu dekorieren – oder gilt Oster-Deko mittlerweile als spießig?

Ich glaube, es gibt drei Oster-Typen. Diejenigen, die ihre Traditionen in Ehren halten und die Dekoration pflegen, mit der sie aufgewachsen sind. Dann jüngere Leute, die sich an aktuellen Trends orientieren und jedes Jahr auf neue Deko-Ideen kommen. Und schließlich die, die kaum mitkriegen, dass Ostern ist und höchsten einen Strauß Blumen und einen Schokoladen-Hasen kaufen. Für Familien mit Kindern oder Enkelkindern ist Ostern auf jeden Fall ein größeres Thema. Als spießig würde ich Oster-Dekoration jedenfalls nicht bezeichnen. Es geht darum, welche Art Mensch du bist, welchen kulturellen oder religiösen Hintergrund du hast.

Wandschmuck: Frisches Grün und ein paar Accessoires verschönern das Heim. Quelle: Anke Illner for Decoblog.com

Aus Sicht eines Deko-Profis: Wie schaffe ich es in Zeiten von eingeschränkten Einkaufsmöglichkeiten, österliches Flair zu verbreiten?

Das ist einfach, wenn man sich auf Lebensmittel als Dekoration fokussiert – und zum Beispiel Kuchen und Kekse hübsch anrichtet oder Vasen mit Süßigkeiten befüllt. Man kann auch einen Kranz an die Tür hängen, überall in der Wohnung Kerzen verteilen, mit den Kindern oder Freunden Eier bunt bemalen und Vasen mit frischen Zweigen und Blumen aufstellen. Ein guter Trick ist es, besonders schöne Sorten im Blumenfachgeschäft zu kaufen und sie mit günstigeren Blumen aus dem Supermarkt zu ergänzen.

Herzlich willkommen: Ein Osterstrauß, frische Blumen und einfestlich gedeckter Tisch. Quelle: Thorsten Becker/ Anke Illner for decorblog.com

Ihre Tipps für eine schöne, festliche Oster-Tafel?

Blumen (keine stark duftenden, Lilien stelle ich in einen anderen Raum), Kerzen und Teelichte in unterschiedlichen Größen, Servietten und Tischdecken in Pastellfarben. Weiße Leinendecken kann man mit farbenfrohen Servietten und Bändern aufpeppen. Aber im Mittelpunkt sollten schön zubereitete Speisen stehen. Richten Sie sie liebevoll in schönen Schüsseln und auf Tellern an, dekorieren Sie Platten mit kleinen Frühlingsblumen. Und stellen Sie viele kleine Vasen mit frischen Sträußchen auf die Tafel.

Haben Sie Anregungen für das Oster-Frühstück?

Wenn man es nicht selbst zubereiten möchte, ist das eine tolle Gelegenheit, die lokalen Händler und Gastronomen zu unterstützen. Croissants und Kuchen von der Patisserie Elysée, dänisches Smørrebrød vom Händler Aelling in der Markthalle – es gibt so viele köstliche Möglichkeiten. Wer gern kocht und backt, kann frisches Brot servieren, Waffeln, Pancakes und alles, was man gerne frühstückt. In den USA brunchen wir Ostern um elf Uhr vormittags und stoßen mit dem Drink Mimosa an, das ist Champagner mit Orangensaft. Also: Wer die Tafel mit vielen bunten und leckeren Sachen eindeckt, Kerzen und Blumen aufstellt und Champagner im Haus hat, kann nicht scheitern (lacht)!

Welche Farben stehen für Ostern?

Pastelltöne – ein zartes Gelb, Pink, Grün, Lavendel ...

Das Essen ist der Star: Holly Becker mit einem dekorativ angerichteten Teller. Quelle: "Thorsten Becker/ Anke Illner for decorblog.com

Und welche Blumen sind ein schöner Ostergruß?

Tulpen, Narzissen, Ranunkeln, Lilien, Weidenkätzchen, Kirschen- und Apfelblüten – und alles, was in der Natur bereits blüht.

Wie kann ich außerdem Frühlingsstimmung aufkommen lassen?

Mit einem Frühjahrsputz! Öffnen Sie die Fenster, putzen Sie die Scheiben und die Gardinen, entfernen Sie die Wollmäuse aus den Ecken, drehen Sie mal wieder die Matratzen um, sortieren Sie Kleidung aus, die nur noch im Schrank hängt, und putzen Sie die Schränke bei der Gelegenheit. Stellen Sie auch ein paar Duftlampen mit ätherischen Ölen auf. Sie werden erstaunt sein, wie wohl Sie sich in Ihrem sauberen, duftenden Heim fühlen werden.

Welche Deko-Trends zu Ostern gehören der Vergangenheit an?

Es zu übertreiben und jede Menge Plastik-Deko und Wegwerf-Schrott in Billigläden zu kaufen. Mein Motto ist „Kaufe weniger und dafür besser“. Statt eine vermeintliche Trend-Vase für fünf Euro zu wählen, kaufe ich lieber eine tolle Porzellanvase für 50 oder 100 Euro von einem lokalen Händler, die ich immer behalten werde. Oder ich stöbere in Hannovers Second-Hand-Geschäften, da gibt es viele tolle erschwingliche Einzelstücke. Für mich ist „Mooimoin“ in der Oststadt zum Beispiel einer der tollsten Vintage-Einrichtungsläden, die ich kenne. Was Sie in diesen Geschäften kaufen, werden nur Sie haben.

Die NP hat in drei Läden, die nach dem System „Click & Collect“ auch kontaktloses Shopping und Bezahlen anbieten, nach Oster-Tipps gefragt.

Süßes und Blumiges bei Riva

Der Becher „Honey“ kostet 22,95 Euro bei Riva. Quelle: Handout

Mit dem stilvollen Porzellanbecher „Honey“ von Design Letters (22,95 Euro bei Riva, Limmerstraße 23) wird nicht nur die Kaffe- oder Teepause verschönert, sondern auch eine zuckersüße Botschaft an den Lieblingsmenschen verschenkt! Die trendigen Becher haben zudem noch viele weitere Verwendungsmöglichkeiten: als Kerzenständer, Vorratsdose, zum Aufbewahren von Schreibtischutensilien oder als Vase für Frühlingsblumen.

Die Seed-Bombs (2,50 Euro bei Riva) machen Grünstreifen bunt. Quelle: Hersteller

Die in Nordhorn handgerollten Seedbombs (2,50 Euro pro Würfel) sind ein praktischer Blumenstrauß zum Verschenken. Die Wildblumen-Mischung enthält mehr als 25 verschiedene Saatgutarten, etwa Adonisröschen, Steinkraut, Duftsteinrich und Kornblumen, die einfach in die Natur geworfen werden. Die Mischung ist ideal für städtische Umgebungen, weil das Saatgut schnell und auch unter widrigen Bedingenden keimt.

Bunte Ostersets bei Maranolo

Bunte Ostersets bietet das Geschäft Maranolo (Bertha-von-Suttner-Platz 1) an. Die kleine Osterüberraschung für Kids (Foto links) besteht aus einem Rice-Melaminbecher mit Ostermotiv, einem passenden Löffel und einem Kuschelhäschen der dänischen Firma Maileg. Schön verpackt mit etwas getrocknetem Gras und einem Schoko-Küken, ist es ein süßes Ostergeschenk für die Kleinen. Die Kinderbecher gibt es mit drei verschiedenen Motiven. Ein Set kostet 17 Euro.

Das Osterset für Kaffeefreunde beinhaltet einen kleinen Melamin-Teller, einen Kaffeebecher „to go“ mit Deckel und einem langen Löffel. Süße Beigabe: etwas feine Schokolade und Amarettinis (25 Euro).

Bunte Ostersets bei Maranolo. Quelle: Hersteller

„Die Sets sind günstiger als wenn man alle Produkte einzeln kauft und selbst verpackt“, sagt Maranolo-Leiterin Maren Michael. Durch die Corona-Beschränkungen hat sie in diesem Jahr nicht viel Osterdekoration bestellt – und ist stattdessen auf die Idee mit den Sets gekommen.

Hoffnung bei Supernice und Viewme

Hoffnung können wir derzeit alle gebrauchen. Die Südstädter Shops „Super Nice“ (Sallstraße 31) und „Viewme-Design“ (Sallstraße 35) vertreiben deshalb limitierte Poster mit dem Aufdruck „Hope“ als Geschenk für Familie und Freunde – das passt zum Fest der Nächstenliebe und Hoffnung. 24,90 Euro kostet das 30 mal 40 Zentimeter große Poster, zwei Euro davon gehen an die Obdachlosenhilfe Hannover. Das Poster wurde auf Designpapier mit schöner Haptik und weicher Oberfläche gedruckt und mit einer Prägung versehen. Der Schriftzug ist erhaben, das heißt, das man das Wort je nach Lichteinfall mal mehr und mal weniger sieht.

Dieses Plakat macht „Hope“, also Hoffnung. Quelle: Handout

Von Julia Braun