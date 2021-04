Hannover

Marco Pacella (33) liebt seinen Job. Die zehn großen Pizzawagen des Familienunternehmens „Pizza Mario“ sind normalerweise auf Festivals in ganz Deutschland und Österreich unterwegs. Sie versorgen hungrige Partyfreunde auf riesigen Events wie dem Wacken-Festival oder bei Rock am Ring.

„Da sind 80.000 bis 90.000 Besucher unterwegs“, sagt Pacella, der nach seiner Kochausbildung bei der Messegastronomie ins elterliche Unternehmen eingestiegen war. Vater Mario (63) und Mutter Gudrun Pacella (59) betreiben die mobile Pizzafirma seit mehr als 30 Jahren. Auch wer bei den Plaza-Festivals und den legendären Käfertreffen auf dem Expo-Gelände dabei war, dürfte die Pizzaauswahl der Familie kennen.

Große Festivals sind vorerst nicht in Sicht

Mehrtägige Festivals? Partys mit zehntausenden Menschen? Das klingt nach einem Jahr Stillstand wie Folklore aus einer anderen Welt. Doch die Pacellas leben davon. „Wir mussten etwas tun“, sagt der Junior-Chef. Also rollte er zwei seiner XXL-Pizzawagen aus der Halle des Firmensitzes auf den Hof im Hainhölzer Gewerbegebiet und eröffnete seinen Drive-In.

Hier geht es lang: Wegweiser zu dem Drive-In auf dem Gelände des Firmensitzes. Quelle: Frank Wilde

Kunden fahren mit ihren Autos an der Sokelantstraße 18 zu einem Container und geben ihre Bestellung auf, anschließend rollen sie zum Pizzawagen und lassen sich die Boxen in Verpackungen aus recyceltem Papier ans Fenster liefern. Die Pizza-Stücke gibt es in verschiedenen Sorten in Zweier-, Vierer- und Achter-Boxen, außerdem bietet Pacella Salate und Bowls an. „Manche mögen es ja etwas kalorienärmer und gesünder.“ Zudem plant er monatliche Specials, wie Spargel-Pizza.

Mit dem Start des Drive-Ins ist er zufrieden

Mit dem Start des neuen Projekts ist er zufrieden. „So viele Gastronomen bieten Außer-Haus-Verkauf an, gegen die Konkurrenz muss man sich erstmal durchsetzen.“ Sogar aus Stadthagen seien schon Pizza-Fans in Hainholz vorgefahren. Um seine Pizza noch mehr Menschen schmackhaft zu machen, hat Pacella außerdem einen eigenen Bringdienst auf die Beine gestellt. Mit drei Fahrzeugen fahren seine Mitarbeiter die Speisen zu den Kunden nach Hause (Bestellungen unter 0511/95731511).

Fast wie beim Käfertreffen: Autos warten vor dem Pizzastand auf ihre Bestellung. Quelle: Frank Wilde

„Wir beschränken diesen Service auf etwa sechs Kilometer in alle Richtungen.“ Aber wenn wenig los ist, sei auch mal eine etwas längere Anfahrt drin. „Einfach anrufen und fragen“, rät der 33-Jährige. Täglich von 11.30 bis 22 Uhr ist das Team aus Hainholz im Einsatz.

„Der Bringdienst macht Spaß“, findet Pacella, der sich auch selbst hinters Steuer setzt. „Es ist eine neue Aufgabe, die uns anspornt. Immerhin haben wir wieder etwas zu tun.“ Eineinhalb Jahre lang sah das für die Pacellas anders aus, denn auf ihre reguläre Winterpause folgte die bislang einjährige Corona-Pause – nahtlos.

Frisch belegt: Bäcker Kambiz Akbarinia bei der Arbeit. Quelle: Frank Wilde

Auch November- und Dezemberhilfen waren für „Pizza Mario“ nicht drin. „In den Monaten verdienen wir ja nichts.“ Stattdessen erhielten sie zinsgünstige Kredite, für die der Staat bürgt. „Aber es ist eben ein Kredit, und den müssen wir zurück zahlen.“

2019 war Pacellas Maschseefest-Premiere

An der Situation werde sich so schnell nichts ändern, fürchtet er. „Wir sind im ständigen Austausch mit den Veranstaltern, aber denen fehlt für dieses Jahr die Hoffnung.“ Auch, dass das Maschseefest kurz vor der Absage steht, schmerzt ihn sehr. „Da waren wir 2019 zum ersten Mal vertreten.“ Das blieb vorerst die letzte See-Sause. Für den Sommer hat der 33-Jährige deshalb andere Pläne. „Wenn wir dürfen, eröffnen wir auf unserem Gelände einen Biergarten, den wir richtig hübsch machen wollen.“

Und wenn sie wieder Plaza-Fest, Käfertreffen und Maschseefest bespielen dürfen, weiß der Gastronom, was er immer ausreichend auf Lager haben wird. „Hannover ist die Calzone-Hauptstadt“, sagt er und lacht. „Wir wissen nicht warum, aber so viel Calzone verkauft sich in keiner anderen Stadt.“

Von Julia Braun