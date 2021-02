Hannover

Esther Kobelt (22) aus Hannover entpuppt sich immer mehr als heiße Rosen-Anwärterin, die Hannoveranerin Jacqueline Bikmaz (32) hingegen scheint keine allzu große Chancen zu haben. Beide müssen sich gegen 13 weitere Kandidatinnen durchsetzen (ab Mittwochabend sind es noch zehn). Die größte Konkurrenz: Michelle „Mimi“ Gwodzd (26), Michèle de Roos (27) und Stephie Stark (25).

Wer kommt wohl am weitesten? Der NP-Check.

Esther Kobelt (22) aus Hannover: Das Überraschungspaket

Sie hat Oberwasser: „Bachelor“ Niko Griesert wird in Esther Kobelts Gegenwart verlegen. Quelle: TVNOW

„Alle sind verschieden, Esther ist anders“, hat „Bachelor“ Niko Griesert Esther Kobelt (22) in Folge drei treffend beschrieben. Wirkte sie zuerst unscheinbar und wie das liebe Mädchen von nebenan, mauserte sich die Studentin von Folge zu Folge zum Überraschungspaket: Jeder Satz aus ihrem Mund kommt unerwartet, ist meist entwaffnend ehrlich und clever.

Kein Wunder, schließlich kommt sie aus einer Psychologen-Familie (die NP berichtete). Mit ihren Psycho-Skills macht sie sogar den „Bachelor“ sprachlos. In ihrer Gegenwart wirkt der Rosenkavalier nicht mehr wie der Herr der Lage, sondern verunsichert und fasziniert zugleich. „Esther ist die erste, die mich verlegen gemacht hat.“ Und er gibt zu: „Ich fühle mich zu ihr hingezogen.“ Am liebsten hätte er sie sogar schon geküsst.

Rosenfaktor: Esther sieht sich selbst schon bei den Homedates – und das ist realistisch. Wir freuen uns also auf einen Besuch des „Bachelor“ in Hannover!

Jacqueline Bikmaz (32) aus Hannover: Die Dienstälteste

Viel haben wir von der zweiten hannoverschen Kandidatin, Jacqueline Bikmaz (32), noch nicht gesehen: Die ersten zwei Folgen konnte sie nicht dabei sein, sie war in Quarantäne. In Folge drei stieß sie endlich dazu, doch der Start war holprig: Bikmaz fragte Griesert nach seinem Sternzeichen. Auf seine Rückfrage, ob das denn wichtig sei, bejahte sie inbrünstig – und kommentierte sein Sternzeichen Jungfrau folgendermaßen: „Ich habe gehört, dass Jungfrauen die schwierigsten sein sollen.“

Nicht der charmanteste Einstand – aber sicherlich der taffeste. Bikmaz ist zweifelsohne eine Powerfrau, die „keinen Mann braucht, um glücklich zu sein“, wie sie uns im NP-Gespräch sagte. Sie ist die älteste unter den Frauen und als einzige Kandidatin bereits Mama, sie hat zwei Kinder von ihrem Ex-Mann Ex-96-Profi Ferhat Bikmaz (32). Was für viele „Bachelors“ ein Ausschlusskriterium ist, könnte Griesert und Bikmaz wiederum verbinden: Auch er hat bereits ein Kind, eine neunjährige Tochter.

Rosenfaktor: Noch unklar, da Jacqueline Bikmaz nachgerückt ist. Schätzungsweise sind die Chancen gering – die Chemie scheint von Anfang an nicht gestimmt zu haben.

Mimi Gwozdz (26): Die Kämpferin

Sie will ihn unbedingt: Mimi kämpft um „Bachelor“ Niko. Quelle: TVNOW

Ohne Zweifel: Michelle „Mimi“ Gwodzd (26) will ihn am allermeisten. Damit stellt sie sich aber oft selbst ein Bein, denn ihre Eifersucht setzt Niko Griesert „die Pistole auf die Brust“, wie er es formulierte. Und das wiederum führte bei ihm zur Aussage „Ich bin ein Katastrophen-Bachelor“ – der Druck, es seiner Mimi Recht machen zu wollen, scheint groß.

Trotzdem muss sie sich keine großen Sorgen machen: Griesert geht nicht nur maximal auf die Bürokauffrau aus Pfungstadt ein – sie bekam auch das erste Einzeldate von Niko. Aus elf Staffeln „Bachelor“-Erfahrung wissen Zuschauer des Formats: Diese Person kommt meistens am weitesten. Schließlich ist das die Kandidatin (oder der Kandidat), die dem „Bachelor“ als erstes aufgefallen ist und die er als erstes näher kennenlernen möchte. Doch Mimi hätte Niko am liebsten jetzt schon für sich allein – aber damit ist sie beim falschen Format. Twitter-User verspotten sie bereits als „Mimimi“.

Rosenfaktor: Dass Mimi es bereits in das Herz des „Bachelors“ geschafft hat, ist nicht zu übersehen. Kurz schien es fast so, als hätte er am liebsten alles geschmissen und wär mit ihr durchgebrannt. Klare Anwärterin für die letzte Rose.

Michèle de Roos (27): Die Konkurrentin

Favoritin: Niko Griesert macht kein Geheimnis daraus, dass Michèle de Roos eine seiner Favoritinnen ist. Quelle: TVNOW

Niko Griesert macht kein Geheimnis daraus, dass Michèle de Roos (27) von Anfang an eine seiner Favoritinnen war – wenn nicht sogar die eine Favoritin. Die beiden kannten sich bereits vor der Sendung: Griesert hatte Michèle bei Instagram angeschrieben, sie zu sich eingeladen, doch sie verneinte ein Treffen. Dass Griesert die Kölnerin also schon länger im Auge hat und sie genau seinem Typ entspricht, muss er eigentlich gar nicht betonen, tut er aber doch: Immer wieder sagt er ihr, dass sie eine Traumfrau für ihn sei.

Die anderen Kandidatinnen beobachten das nur argwöhnisch und wettern seit Folge eins gegen die Immobilienfachwirtin. Dabei ist sie zurückhaltend, buhlt weniger um den „Bachelor“ als alle anderen. Doch sie verspricht, dass es nicht an ihm liege, sondern an ihrem fehlenden Selbstbewusstsein und der Angst, verletzt zu werden. Und mit dieser Art macht sie sich (ungewollt) noch interessanter.

Rosenfaktor: Zwar ist zwischen Griesert und de Roos noch nicht viel passiert – doch wenn sie es schafft, ein bisschen mehr aus sich rauszukommen, ist sie heiße Anwärterin auf die letzte Rose. NP-Prognose: Finale.

Stephie Stark (25): Die Nachzüglerin

Holt auf: Stephie Stark erlebt ihre „Bachelor“-Sternstunde in Folge vier. Quelle: TVNOW

Ohne zu viel zu spoilern: In Folge vier (Mittwochabend, 10. Februar, um 20.15 Uhr auf RTL) holt Stephie Stark (25) ordentlich auf. Sie bekommt ein Einzeldate mit dem „Bachelor“ in Hamburg und dabei wird es sehr, sehr romantisch. Die Store-Managerin aus München gehört zu den angenehmen Kandidatinnen: Sie spielt sich weder in den Vordergrund, noch geht sie in der Menge unter.

Auch wenn sie nicht zu den Auffälligsten zählt, hat Stephie eine spannende Persönlichkeit: Die 25-Jährige lebt mit fünf Katzen zusammen, hat viele Tattoos und noch mehr Piercings – es sind mehr als 50. Auch wenn die unter den dicken Winterklamotten beim Dreh im kalten deutschen Winter nicht zu erahnen ist: Der „Bachelor“ scheint ihr Potenzial erkannt zu haben.

Rosenfaktor: Nach Folge vier lautet die NP-Prognose: Stephie schafft es bis zu den Homedates – mindestens. Das Halbfinale ist nicht unwahrscheinlich.

Von Josina Kelz