Es läuft bei Esther Kobelt (22) aus Hannover: In Folge vier (lief gestern Abend auf RTL) bekam sie ihr erstes Einzeldate mit „Bachelor“ Niko Griesert (31). Es war das vierte Einzeldate der Staffel, erfahrungsgemäß kommen die ersten Einzeldates weit. Die Chancen für unsere Hannover-Kandidatin steigen also weiter!

Ganz casual in Jeans und weißem T-Shirt ging es zum „Bachelor“, der eine kleine Weltreise durch verschiedenen Themenräumen – von der Strandkulisse über das Lagerfeuer im Schnee bis zum Traum aus 1001 Nacht – für sie vorbereitet hatte. Dass Griesert fasziniert von der hannoverschen Psychologen-Tochter ist, hatte er bereits in der vorherigen Folge offenbart: „Alle sind verschieden, Esther ist anders.“ Sie sei die einzige, die es schaffe, ihn verlegen zu machen und immer wieder zu überraschen.

Esther Kobelt bekommt ihr erstes Einzeldate mit dem „Bachelor“

„Ich will dich heute richtig umhauen, denn bis jetzt hast du mich jedes Mal umgehauen.“ Zweifelsohne, der „Bachelor“ hat einen Narren an unserer Esther gefressen. In ihrer Gegenwart wirkt er anders als bei den Konkurrentinnen: Er tätschelt nicht an ihr rum, als sei er in einem Streichelzoo. Er hat Respekt vor der 22-Jährigen, die die jüngste verbliebene Kandidatin ist und doch so viel mehr zu bieten hat. Er möchte sie begeistern, anstatt sich zurückzulehnen und den Kampf um ihn als „Bachelor“ zu genießen. „Du bist nie eine, die sich in den Vordergrund drängelt, hast du nie gemacht. Und trotzdem sehe ich dich immer sofort.“

Die Chemie stimmt: Niko und Esther in Folge drei. Quelle: TVNOW

Bei Esther ist eben alles anders. Vor allem sie. Mitten im Date überraschte sie mit folgendem Einfall: „Wenn das mit uns was werden sollte, wäre es doch richtig cool, wenn wir unsere späteren Kinder grüßen würden, oder?“ Also winkte Esther fröhlich den gemeinsamen Kindern der Zukunft zu, während Niko in Gelächter ausbrach. „Manchmal denke ich, sie hat nicht alle Murmeln beisammen. Es war ein super seltsames Date, es war nicht normal, es war verrückt – und das passt gut zu Esther“, resümierte er.

Und dann schwärmte er noch: „Sie ist so eine Naturschönheit. Bitte guckt einfach mal Esther direkt in die Augen. Sie strahlt so schön.“ Sein Fazit: „Ich hätte Esther nicht so wahrgenommen, wie ich sie jetzt wahrnehmen darf. Das ist das Schöne daran: Die Erfahrung, dass man Menschen auf den zweiten Blick unheimlich attraktiv finden kann.“

Um Jacqueline Bikmaz ist es weiterhin ruhig

Die zweite Hannover-Kandidatin: VonJacqueline Bikmaz sehen Zuschauer bislang nicht viel. Quelle: TVNOW

Um die zweite Hannover-Kandidatin war es stiller – es war die erste Folge, in der Jacqueline Bikmaz (32) regulär zu sehen war, erst in der Folge zuvor war sie nach einer Quarantäne dazu gestoßen. Doch viel haben Zuschauer auch dieses Mal nicht von ihr gesehen. Während es also für die eine Hannoveranerin läuft, tut es das für die andere weniger.

Von Josina Kelz