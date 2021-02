Hannover

Zu den schüchternen Kandidatinnen zählen unsere „Bachelor“-Girls aus Hannover jedenfalls nicht. In Folge drei der diesjährigen Staffel (lief gestern Abend bei RTL) haben Zuschauer der Kuppel-Show zum ersten Mal mehr von Esther Kobelt (22) und Jacqueline Bikmaz (32) sehen können.

Denn Letztere ist erst seit gestern dabei – die ersten zwei Folgen hat sie in der Quarantäne gesteckt, eine RTL-Mitarbeiterin hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und Bikmaz zählte zu den fünf Erstkontakten. Gestern stieß sie also mit den übrigen Quarantäne-Kandidatinnen zum Rest der Truppe, die bereits seit zwei Wochen munter am Flirten waren.

Jacqueline Bikmaz erstmals bei „Der Bachelor“ zu sehen

In ihrem ersten Gespräch mit dem Bachelor, Niko Griesert (30), fragte sie ihn nach seinem Sternzeichen. Auf seine Rückfrage, ob das denn wichtig sei, bejahte sie inbrünstig – und kommentierte sein Sternzeichen Jungfrau folgendermaßen: „Ich habe gehört, dass Jungfrauen die schwierigsten sein sollen.“ Stille. Auch bei Griesert, der sonst bei den Frauen alle Frechheiten durchgehen lässt und immer noch ein Kompliment übrig hat.

Jacqueline Bikmaz lernt nach ihrer Quarantäne Bachelor Niko Griesert kennen. Quelle: TVNOW

Trotzdem bekam Bikmaz am Ende des Abends eine Rose, das begehrte Eintrittsticket in die nächste Runde. Bis dahin hatte sich der Bachelor wieder gefangen und ein wohlwollendes Kommentar gefunden: „Ich mag, dass du einfach draus losplapperst.“ Glück gehabt.

Esther Kobelts Chancen steigen

Ähnlich drauf losgeplappert hat in Folge drei auch die andere Hannoveranerin, Esther Kobelt. Sie hatte ihr erstes Date mit dem Rosenkavalier – allerdings ein Gruppendate. In einer historischen Bimmelbahn ging es durch Rügens Winter-Landschaft. Kobelt nutze die Chance und schnappte sich den 33-Jährigen, um alleine mit ihm zu sprechen.

Die 22-Jährige, die auf den ersten Blick laut Bachelor wie ein „liebes Mädchen“ wirkt, holte sich Griesert direkt unter ihre wärmende Decke – und weiter ging die Offensive: „Mein Papa weiß alles über mich. Wenn wir Sex hätten, wüsste er es.“ Verlegenes Lachen vom Bachelor. Und weiter: „Ich hatte vier Liebhaber und einen Ex-Freund.“ Und weil Griesert eine Mischung aus allen fünfen sei, würde er dem Papa gefallen, tippte Kobelt.

Was für andere ein Date-Fettnäpfchen und absolutes No-Go gewesen wäre, kam beim wohlwollenden Bachelor – natürlich– super an. „Ich kann Esther nicht einschätzen, aber ich fühle mich trotzdem super zu ihr hingezogen.“ Und: „Alle sind verschieden, Esther ist anders.“

Wer bekommt die Rose vom Bachelor? Esther Kobelt (mittlere Reihe links) und Jacqueline Bikmaz (untere Reihe, Vierte von links) sind in die nächste Runde gekommen. Quelle: TVNOW

Also konnte sie ruhigen Gewissens noch einen drauf setzen: „Am Ende war ich wahrscheinlich zu dominant für meinen Ex.“ Überraschter Bachelor: „Boah ey, das kann ich mir gar nicht bei dir vorstellen.“ Kobelt mit einem Grinsen: „Glaub mir...“

Der Charmeur hätte sich wohl am liebsten selbst davon überzeugt, denn hinterher gab er zu, dass er Kobelt am liebsten geküsst hätte. Die Chancen, dass unsere Esther also zu den wenigen glücklichen Geküssten gehören wird, steigen. Wir bleiben dran, nächsten Mittwoch geht es weiter.

