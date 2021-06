Hannover

Elf Jahre lang war Denise M’Baye (47) Hauptdarstellerin der beliebten ARD-Abendserie „Um Himmels Willen“. Am 15. Juni läuft Folge Nummer 260, es ist die allerletzte. Der NP erzählte die Schauspielerin aus Linden, wie es ihr geht und wie es weitergeht.

Wie lange sie coronabedingt schon nicht mehr als Sängerin auf der Bühne gestanden hat?„Bestimmt seit eineinhalb Jahren, so genau weiß ich das gar nicht“, sagt Denise M’Baye und gibt lachend zu: „Mit Zeiten und Daten komme ich oft durcheinander. Ich vergesse sogar regelmäßig unseren Hochzeitstag.“ Es ist der 13. Mai.

Beim letzten Dreh flossen viele Tränen

Den letzten Drehtag für die quotenstarke ARD-Abendserie „Um Himmels Willen“ wird die 47-jährige Schauspielerin allerdings ihr Leben lang nicht vergessen. Alle Darsteller der 20. Staffel kamen zusammen, in München und nicht im Schloss Niederaichbach, das die Kulisse für das fiktive Kloster Kaltenthal stellte. Es gab warme Abschiedsworte von Regisseur Andi Niessner (54), neben einigen Darstellern weinten auch viele aus der 40-köpfigen Crew, die M’Baye „meine Serienfamilie“ nennt.

Serienfamilie: (von links) Tabea von Beilheim (Katharina Hackhausen), Schwester Agnes (Emanuela von Frankenberg), Schwester Hanna (Janina Hartwig), Schwester Felicitas (Karin Gregorek), Novizin Lela (Denise M'Baye). Quelle: ARD/Barabara Bauriedl

„Ich war gar nicht so traurig, weil die Serie zu Ende geht. Wenn hier was endet, geht da was Neues los, das kennen wir doch von den Jahreszeiten. Pflanzen erblühen und verblühen. Ich war vor allem traurig, weil ich diese Menschen loslassen musste, die ich in elf Jahren so gut kennengelernt hatte“, sagt Denise M’Baye. Menschen wie Beleuchter Walter, Garderobiere Moni oder Ausstatter John.

M’Baye hat es beim Abschied „innerlich zerrissen“

„Ich habe mich tapfer gehalten und gelächelt“, erinnert sich die Frau mit senegalesischen, niederländischen, indonesischen und deutschen Wurzeln, die im Wendland aufwuchs. „Aber in dem Moment, wo ich komplett abgeschminkt war, das Nonnengewand abgelegt hatte und zu unserem Fahrer Andre ins Auto stieg, da hat es mich innerlich zerrissen und die Tränen kamen“, so M’Baye, „diese Serie war ja echt ein Teil meines Lebens.“

2009 bekam die frühere Theaterschauspielerin sechs Drehbücher zugeschickt. „Niemals, wirklich niemals“ hatte sie damit gerechnet, wieder und wieder für die Rolle der Lela besetzt zu werden. „Immer, wenn der neue Vertrag in der Post war, war das ein Geschenk, für das ich dankbar war.“ Erst im vierten Jahr „habe ich begriffen, dass ich wohl noch im Kloster lange bleiben darf“.

Meist war sie pro Jahr 30 Drehtage lang im bayrischen Landshut, „irgendwann war es wie nach Hause kommen“. Natürlich zahlte sich das lukrative Engagement auch finanziell aus, aber „Geld war mir nie besonders wichtig. Ich komme mit wenig aus und habe die Zeiten nie vergessen, in denen ich als junge Mutter fast nichts hatte.“ An der Garderobe des GOP und mit anderen Minijobs hat der Star einst ein paar Mark zusätzlich verdient und gelernt: „Geld alleine macht nicht glücklich, das ist nicht nur ein Sprichwort, das ist die Wahrheit.“

Die letzte Folge guckt sie online mit Kolleginnen: Hannover ist die Heimat von Denise M'Baye. Quelle: Ilona Hottmann

Längst ist die 20. Staffel im Kasten, die 200. Folge gesendet, der 80. Geburtstag von Bürgermeister-Darsteller Fritz Wepper gefeiert, am 15. Juni wird die letzte der 260 Folgen ausgestrahlt. Sie trägt den Titel „Hindernisse des Herzens“. Mit den anderen sechs Nonnen will sie sich per digitalem Konferenzsystem zur TV-Party zusammenschalten, wie stets werden beim Quotenrenner bis zu fünf Millionen Fans vorm Fernseher sitzen.

Sie ist weiterhin gut im TV-Geschäft

Dass M’Baye kommenden Dienstag überhaupt Zeit hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist auch abseits der Klostermauern glänzend im Geschäft. Für die ZDF-Serie „Der Staatsanwalt“ mit Rainer Hunold (71), für die ARD-Reihe „Ein Krimi aus Passau“ mit Michael Ostrowski (48), im Kinofilm „Subtext“ von Regisseurin Sophie Linnenbaum (35), im Podcast „Die kleine schwarze Chaospraxis“ mit Ninia LaGrande (38) – alles in den letzten Monaten.

Mit der Band Mo’ Horizons: Denise M’Baye mit (von links) Noam Bar, Ralf Droesemeyer, Nené Vasquez und Mark Wetzler. Quelle: Agogo Records

Und nun der Abschied von Lela, die „mich niemals so ganz verlassen wird. Zuschauer erkennen mich auf der Straße ganz oft an der Stimme und sagen dann: ,Ach Sie sind es, Schwester Lela’“, sagt Denise M’Baye lachend und verrät nach Rücksprache mit Produzent Maik Homberger: „In der letzten Folge wird aus der Novizin endlich eine richtige Nonne. Das wünschen sich die Serienfans seit Jahren.“

Lela bekommt feierlich den schwarzen Schleier und den Ring für ihre besondere Beziehung zu Gott. Sie wird als vollständige Nonne aufgenommen in den Magdalenen-Orden, „nach elf Jahren als Lehrling wird es Zeit“, findet Denise M’Baye. Die den Ring als Andenken mitgenommen und ihren Frieden gemacht hat mit dem Schluss von „Um Himmels Willen“. „Es war eine wunderschöne Zeit“, sagt die zweifache Mama: „Himmlisch eben.“

