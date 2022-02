Hannover

Erinnern Sie sich an die Kinderdisko im Urlaubshotel? Dauerschleifen wie „Tschu-Tschu-wa“ oder „Head, shoulder, knee and toes“ fräsen sich gerne in die Gehörgänge. Doch es gibt Alternativen, die auch Eltern Spaß machen.

Kinderlieder-Pioniere wie Volker Rosin oder Rolf Zuckowski kennen viele Eltern noch aus der eigenen Kinderzeit. Wir geben einen Überblick über Sänger und Bands, die ihr junges und erwachsenes Publikum mit zeitgemäßer Musik begeistern. Ohne nervtötende Refrains, aber mit Ohrwurm-Potenzial!

Deine Freunde: Diese Band ist festivaltauglich

Florian Sump (Erzieher und Ex-Schlagzeuger der Popgruppe „Echt“), Markus Pauli (Live-DJ von „Fettes Brot“) und Lukas Nimscheck (Ex-Moderator des „Tigerenten-Clubs“) spielen 2010 das Lied „Schokolade“ ein – und erobern als „Deine Freunde“ die Herzen von Kindern und Eltern im Sturm. Sechs Alben hat das Trio seitdem herausgebracht, bei Live-Konzerten der stets ausverkauften Touren geht die Post ab. Denn „Deine Freunde“ reimen und rappen über Hausaufgaben, Hausarrest, die liebe Verwandtschaft, Spielverderber oder Pyjamapartys. Mit Beats, die festivaltauglich sind und von Elektro bis Reggae alle Stilrichtungen abdecken. Zu hören am 25. Juni auf der Gilde-Parkbühne! Mehr Infos gibt’s auf www.deinefreunde.info.

Unter meinem Bett: Anspruchsvolles Kinderliedgut

Beim Projekt „Unter meinem Bett“ machen bekannte deutsche Singer-Songwriter und Popstars Ausflüge ins Kinder-Genre. Auf bislang sechs Alben sind illustre Namen zu finden – von Dota bis Pohlmann, von Gisbert zu Knyphausen bis „Selig“-Sänger Jan Plewka, von Peter Licht bis Olli Schulz. Die Alben erscheinen im Kinderbuchverlag Oetinger, in Musikvideos interpretieren handgenähte Puppen die Songs. Mehr Infos gibt’s auf www.oetinger.de/unter-meinem-bett.

Rotz ’n’ Roll Radio geht auf Sendung

Im Rotz ’n’ Roll Radio gibt es viel zu hören. Denn Initiator Kai Lüftner bietet eine Mischung aus Hörspielen und Songs. Der Mann mit Glatze, Bart und volltätowierten Armen hat sich auch schon als Bauarbeiter, Türsteher und Sozialpädagoge betätigt, mit der „Klabauterband“ hat er unkonventionelle Lieder über furzende Drachen und „Nee“-Sager in ein als Radiosendung getarntes Album gepresst, bei dem auch Prominente wie Bürger Lars Dietrich oder Oliver Kalkofe mitgewirkt haben. Lüftner hat auch Kinderbücher geschrieben. Mehr Infos gibt’s auf www.kailueftner.de.

Heavysaurus: Sie bringen Metal ins Kinderzimmer

Vier Dinos und ein Drache rocken die Kinderzimmer! Erfunden hat die Band Heavysaurus der Finne Mirka Rantanen, Schlagzeuger einer bekannten Metalband in seiner Heimat. Als er Papa wurde, verzweifelte er 2009 auf der Suche nach Kinderliedern mit Texten jenseits der Niedlichkeits-Schmerzgrenze. In den Heavysaurus-Kostümen stecken Musiker, die es auch auf der Live-Bühne ordentlich krachen lassen – seit 2017 gibt es einen deutschen Ableger. Am 5. Juni rocken die Saurier übrigens im Musikzentrum (Emil-Meyer-Straße) auf „Retter der Welt“-Tour. Mehr Infos gibt’s auf www.heavysaurus.de.

Donikkl: Niederbayer macht Kinder stark

Den Refrain „Heut ist so a schöner Tag“ aus seinem „Fliegerlied“ grölen (leider) auch Ballermann-Touristen auf Mallorca. Doch der Niederbayer Andreas Donauer alias Donikkl hat noch viel mehr auf dem Kasten, mit seinen Liedern will er Kinder „stark machen“. Dafür wurde er unter anderem mit dem Bayerischen Staatspreis für Musik ausgezeichnet, den Deutschen Kindermusikpreis hat er dreimal gewonnen. Auf seinem „Family Music“-Kanal bei Youtube kann man 270 Lieder hören. Mehr Infos gibt’s auf www.donikkl.com.

Von Andrea Tratner