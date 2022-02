Hannover

Zwei Jungs rappen Klartext: „Bringt doch nichts“ heißt das Lied, mit dem Anton Vedder (12) und Fabian Mahn (13) beim Wettbewerb „Dein Song“ auf dem Kinderkanal antreten. Es geht um den Klimawandel – und den nehmen die beiden Freunde Ernst. Den Titel erklären die Siebtklässler des Johannes-Kepler-Gymnasiums deshalb so: „Reden bringt nichts. Wir müssen was tun. Es geht um alles.“

Eine wichtige Botschaft, die sie ab 14. Februar montags bis donnerstags ab 19.25 Uhr, auf Kika verkünden wollen. Es geht um den Titel „Songwriter des Jahres“, bei dem Wettkampf haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, ihren Song mit Musikpaten weiterzuentwickeln. Für die beiden Garbsener war schon die Einladung zum Casting ein Highlight. „Da hatten sich ja hunderte angemeldet – und wir wurden ausgewählt“, schwärmt Fabian.

„Der erste richtige Song“ des Duos

Sind sie denn versierte Musiker? Anton gesteht selbstkritisch: „Das war der erste Song, den wir so richtig fertig hatten.“ Seine Augen strahlten auch in dem Moment, als seine Mutter mit dem Smartphone filmte, wie sie ihm die gute Nachricht überbrachte. „Unglaublich“, platzt es in der Szene (ist im Trailer für die 14. Staffel zu sehen) aus dem Blondschopf heraus. Anton erinnert sich an die Situation im Juni 2021: „Es war EM, kurz vor einem Deutschland-Spiel.“ Der zwölfjährige Fußball-Fan, der auch im Verein kickt, hatte ein Trikot mit Nationalfarben an.

Im Musikzimmer: Anton Vedder (links) spielt seit sechs Jahren Gitarre, FAbian Mahn hat sich selber Schlagzeug beigebracht. Quelle: Frank Wilde

Im „Musikzimmer“ des Hauses von Familie Vedder im Garbsener Stadtteil Schloss Ricklingen stehen ein Piano, zwei Cajones, ein kleines Keyboard – und eine Gitarre. „Ich spiele seit sechs Jahren, aber ich hatte lange zu kleine Hände“, erzählt Anton und hebt wie zur Erklärung die Hand mit den zarten Fingern. Fabian hatte sich im Lockdown selbst das Schlagzeugspielen beigebracht – „ich hatte zu viel Freizeit“, sagt er mit ein wenig Ironie in der Stimme. Zeit, die er und Anton sonst zum Beispiel in Handball investieren – beide spielen bei der HSG Wacker Osterwald Schloss Ricklingen, Fabian sogar noch in einem zweiten Verein in der Jugend-Oberliga.

Sie kennen sich seit dem Start in der Grundschule: „Ich wurde mit fünf eingeschult“, erklärt Anton den Altersunterschied zu seinem Kumpel, der ihn auch um eine Kopflänge überragt. Beste Freunde wurden sie aber erst ab der vierten Klasse, die Idee, gemeinsam Musik zu machen, entstand noch später. „Ich bin ein Fan von ,Dein Song’, das ist ein Riesen-Traum von mir“, erzählt Anton, der seit 2019 alle Staffeln gesehen hat. Und direkt nach dem Finale 2021 inspiriert war und zusammen mit Kumpel Fabian richtig Gas gegeben hat. Bislang hatte das Duo nur Texte geschrieben – aber nach drei Tagen saß mit Hilfe der App „Garage Band“ auch die Melodie. Im Keller sangen sie „Bringt doch nichts“ ein, schickten auf den letzten Drücker ihre Bewerbung los.

So geht komponieren: Anton Vedder hält Texte in seinem Ordner fest, Fabian Mahn steht am Mikro und singt etwas ein. Quelle: Frank Wilde

Anton reizt die „Dein Song“-Herausforderung: „Bei anderen Casting-Shows wird ja nur gecovert.“ Und mit Stimme könnten er und Fabian nicht punkten. „Uns ist bewusst, dass wir nicht so gut singen können.“ Deshalb waren sie bei ihrem Auftritt im Wiesbadener Schloss Bad Biberach „übelst aufgeregt“. Die erste Person, die ihnen nach der Ankunft über den Weg lief, sei Moderator Bürger Lars Dietrich (49) gewesen. „Da hab ich mich ganz klein gefühlt, ich war echt nervös“, gibt Anton zu.

Das Lampenfieber habe sich dann aber gelegt. „Wir rappen den Song ja, da liegt Power drin“, erklärt Fabian, ohne zu verraten, wie das Casting im Sommer 2021 ausging. „Die Klimakatastrophe macht uns große Sorgen, wir wollen darauf aufmerksam machen, dass wir alle viel bewusster mit der Umwelt umgehen müssen. Da ist Lautstärke wichtig.“ Auch optisch setzten die Jungs ein Signal: „Save the Planet“ lautete der Appell auf ihren T-Shirts.

Großer Auftritt: Moderator Bürger Lars Dietrich (links) mit Anton Vedder (Mitte) und Fabian Mahn aus Garbsen. Quelle: ©Andrea Enderlein

Am Abenteuer „Dein Song“ fanden sie auch spannend zu erfahren, wie andere Kinder und Jugendliche Musik machen. „Leon konnte sich für seinen Auftritt gar nicht zwischen seinen zwei Gitarren entscheiden“, erinnert sich Anton. Der ersten Folge am 14. Februar fiebern sie entgegen – ihre Klasse auch. „Inzwischen weiß jeder, dass wir da mitmachen.“

Vielleicht wird es ja wieder eine Erfolgsgeschichte „made in Region Hannover“. Sophie Koeppen (16) aus Gehrden kam in der vergangenen Staffel bis ins Finale. Und die damals 15-Jährige Lina Larissa Strahl aus Seelze gewann den Komponistenwettbewerb 2013 sogar – und startete eine Pop-Karriere, wurde mit den „Bibi und Tina“-Filmen von Regisseur Detlev Buck (59) zum Filmstar.

„Dein Song“ Am Montag, 14. Februar, startet die 16-teilige Doku-Serie „Dein Song“ auf dem Kinderkanal (Kika). Montags bis donnerstags ab 19.25 Uhr sieht man das Casting der 16 Kandidatinnen und Kandidaten (sie sind elf bis 19 Jahre alt), die sich mit einem selbstkomponierten Song beworben haben. In der Jury sitzen renommierte Musiker wie Angelo Kelly (40), Sängerin Lotte (26) und „Tonbandgerät“-Frontmann Ole Specht, neu dabei ist „Juli“-Sängerin Eva Briegel (43). Die Jury entscheidet, welche Künstlerinnen und Künstler ins Komponistencamp ins österreichische Ellmau mitkommen dürfen. Dort arbeiten sie weiter an ihren Songs – mit Musikpaten. Durch die Show führen Bürger Lars Dietrich (49) und Johanna Klum (41).

Von Andrea Tratner