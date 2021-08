Hannover

Corona ist auch bei Ingo Appelt (54) nicht ohne Konsequenzen geblieben: Er fährt neuerdings allein von Spielort zu Spielort, hat an Kilos zugelegt und denkt über einen Job als Hebamme nach. Ein NP-Interview.

Herr Appelt, Sie gehen mit „Der Staats-Trainer“ auf Tour. Wen nehmen Sie sich da denn zur Brust?

Ich trainiere nicht den Staat, sondern die Bürger, die da unten stehen und rufen: „Wir sind das Volk“. Die sind frustriert und schlecht gelaunt, mit denen muss man einfach arbeiten. Dann reden wir über Befindlichkeiten von Frauen und Männern, warum wir unzufrieden sind, und wo überhaupt der ganze Hass herkommt. Das liegt übrigens leider mitunter auch an der Presse. Ich bin Fan der freien Rede. Das was einige Medien machen, etwa jedes Wort von Politikern auf die Goldwaage zu legen und zu zensieren, tun die Leute da draußen jetzt auch. Nur unterliegen die nicht dem Presserecht. Grau-en-haft! Deswegen sage ich immer: Comedy kommt von Kommunikation und nicht von Schreiben – es heißt ja nicht Schreibedy.

Sie haben sich immer auf die Bühne gestellt und einfach losgelegt.

Das war schon damals bei meinen ersten „RTL Samstag Nacht“-Auftritt so. Weil ich keinen Text abgeliefert habe, hat das auch immer so schön reingeknallt. Improvisation vor sechs, sieben Millionen Zuschauern.

Im Capitol: 2012 spielt Ingo Appelt seine Show „Göttinnen“ in Hannover. Quelle: Archiv

Das Wort Programm mögen Sie auch nicht.

Also unter uns Gebetsschwestern, ich bin Entertainer. Ich verstehe mich als Komiker und spiele das, was mir in den Sinn kommt. Ich spiele immer das, was gerade aktuell ist. Was ich mache, ist immer Patchwork.

Was meinen Sie?

Neben neuen Nummern gibt es die, die schon seit zehn Jahren existieren. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen, sonst es ist es in meinen Augen nicht rund. Mein Antrieb ist, dass Leute hinterher sagen: Ich habe noch nie so viel gelacht wie heute Abend. Und wenn man so eine Dichte erreichen möchte, kann das nicht innerhalb von zwei Jahren entstehen.

Große Liebe: Ingo Appelt besucht 2019 mit seiner Frau Sonja Guha-Thakurta die Deutschlandpremiere des Musicals „The Band – Das Muscial“ in Hamburg. Quelle: dpa

Schon gar nicht am Schreibtisch.

Es gibt Leute, die können das. Ich nicht. Bei mir entstehen die Sachen interaktiv auf der Bühne, indem ich mit Menschen rede. Ich brauche das Lampenfieber, den Auftritt und die Interaktion, damit überhaupt etwas entsteht. Schreiben könnte ich schon, es wäre aber Quälerei, weil ich mich beschränken und auswählen muss.

Wie ist es Ihnen mit der Pandemie bis jetzt ergangen?

Ich habe eigentlich alles gemacht und akzeptiert, auch den notwendigen Abstand und die Hygieneregeln, also nicht wie Helge. Meine Frau hat gesagt, du musst mal wieder auf die Bühne. Aber die Prostituierten und ich sind ja die Letzten, die wieder randürfen. Deswegen bin ich dankbar für jede Gelegenheit, habe jeden Strohhalm ergriffen. Zoom-Konferenzen, Weihnachtsfeiern über Zoom, ich habe extra Equipment gekauft, um das alles von zu Hause machen zu können.

Sie haben Helge Schneider angesprochen, der hat seinen Auftritt kürzlich abgebrochen. Finden Sie das gut?

Ehrlich gesagt, nein. Ich bin systemrelevant und habe die Aufgabe, auf die Bühne zu gehen und die Leute zu unterhalten. Wenn man keine Interaktion mit dem Publikum hat, ist das halt schwieriger und man muss etwas dazu basteln. Ich habe im Radio und Fernsehen gearbeitet, da muss man sich Lacher auch dazu denken. Bei Autokonzerten habe ich mal gesagt: „Ich muss mal mit Ihnen über Ihre Hupen reden.“ So einen Satz kann man ja sonst auch nicht sagen. So ändert sich die Wahrnehmung von Applaus. Ich freue mich dann an kleinen Dingen, selbst wenn es nur ein Scheibenwischer ist, der mit mir interagiert. Es hat alles Vor- und Nachteile, man muss kreativ sein, was draus machen. Ich bin der Dienstleister, nicht das Publikum.

Und wie sind Sie rein privat klargekommen?

Ich war bei der Metro und habe so getan, als würde ich shoppen gehen. Ich besitze jetzt Sportklamotten, einen Weinkühlschrank mit zwei Klimazonen, eine Eiswürfel- und eine Popcornmaschine – mit der man übrigens auch Kaffee rösten kann. Gekocht habe ich auch viel und gerne, das ist mir allerdings irgendwann auf den Sack gegangen. Es ist schon irre, was dieses Corona mit uns macht.

Was ist mit Corona-Kilos, über die sich so viele beklagen?

Ähm, ja, natürlich. Den Überschuss wollte ich aber absaugen und mir ins Doppelkinn spritzen lassen, um dann als Double zu arbeiten, damit könnte man den einen oder anderen Politiker wunderbar parodieren (lacht).

Wie sehr hat Ihnen das Leben aus dem Koffer, Ihr Publikum gefehlt? Sie haben mal gesagt „Ohne Publikum bin ich nichts“.

Das stimmt so auch. Während Corona bin ich vielen Leuten auf den Sack gegangen, habe Menschen an der Fleischtheke und auf dem Supermarkt-Parkplatz angequatscht und irgendwo dazwischengesabbelt. So bin ich ja normalerweise nicht, sondern privat eher zurückhaltend, auch wenn man das nicht glaubt. Eigentlich bin ich auch nicht so nahbar und mutierte plötzlich zur größten Quasselstrippe überhaupt.

Sie waren gerade ein paar Tage auf Tour. Wie war das?

Meine Frau war ganz entsetzt, dass ich so lange weg war. Nicht nur, weil ich ihr sonst jeden Morgen das Frühstück mache, wir kannten das kaum noch. Ich bin mit dem eigenen Auto unterwegs gewesen, ohne Fahrer, ohne Begleitung.

Ist es degradierend, selbst zu fahren?

Ich finde das eigentlich ganz schön, es hat auch was Befreiendes. Das Gute an Corona ist, dass wir plötzlich Dinge gut finden, die wir vorher nicht gemacht haben. Man darf nur nicht vergessen, dass wenn ich einen Fahrer beschäftige, jemand dadurch einen Arbeitsplatz hat und Geld im Umlauf bleibt. Ohne Fahrer finde ich es allerdings fast cooler, weil ich gern Auto fahre und unabhängiger bin. Diese Freiheit hat was. Ich trinke auch weniger, weil ich hinterher selbst fahren muss.

Wenn man sich Ihren Tourplan so anschaut – Respekt. Viel Verschnaufpause ist da nicht bis Ende November.

Nee gar nicht, ich arbeite durch. Ich brauche das Geld nun mal, habe zwei Kinder mit zwei Ex-Frauen. Das ist teuer.

Was ist, wenn Corona Ihnen und dem Rest der Republik wieder einen Strich durch die Rechnung macht?

Keine Ahnung. Dann werde ich vielleicht Hebamme, Kinder kommen ja ganz viele momentan.

Comedian ist seit Jahrzehnten politisch aktiv

Rote unter sich: Der ehemalige SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel (rechts) und Ingo Appelt bei einer Wahlkampf-Veranstaltung im Jahr 2013 in Wolfenbüttel. Quelle: dpa

Sie sind seit 37 Jahren SPD-Mitglied, bald stehen Wahlen an. Macht Ihnen das Angst oder Hoffnung?

Weder noch. Die Parteien müssen sich mal zusammensetzen und gucken, wie man neu gestalten kann. Wählen allein bringt nicht so viel. Trump und Erdogan wurden gewählt, das sagt nur nichts darüber aus, wie demokratisch ein Land ist. Nur 1,7 Prozent aller Deutschen sind Mitglied einer Partei, das sind etwa 1,2 Millionen Menschen bundesweit. Etwa 1,3 Millionen Menschen sind Mitglied in einem Schützenverein. Das sagt alles, was für eine Verdrossenheit herrscht, und nicht die Möglichkeit gesehen wird, sich zu beteiligen. Das ist diese Facebook-Mentalität nach dem Motto „Wir wollen Politik“, aber nichts dafür tun. Der ADAC hat 21 Millionen Mitglieder, weil es dem einzelnen etwas bringt, weil man bei einer Autopanne abgeschleppt wird. Parteien haben überhaupt keinen Gebrauchswert und das ist das Problem. Wenn der ADAC so finanziert werden würde wie die SPD, würde der Abschleppwagen nach 24 Jahren kommen.

Wie würden Sie es denn angehen?

Es muss mehr problematisiert werden. Wenn ich Parteifunktionär wäre und 98 Prozent wären nicht bereit, in mich zu investieren – dann muss man reden. Im Bundestag sitzen fast 100 Prozent Parteimitglieder. Das ist nicht repräsentativ die Bevölkerung betreffend und total falsch. Da frage ich mich, ob ein Zufallsgenerator nicht besser wäre, als diese komischen Wahlen. Allein das Wort Wahlkampf! Diese Kriegsmentalität nervt, man ist einfach nur gegeneinander. Nehmen wir Andrea Nahles: Ich war nie ein großer Fan, aber jemanden so zu vernichten, dass er nichts mehr mit Politik zu tun haben will, ist schon bezeichnend.

Komiker trifft Rockstar: Im Jahr 200 sind Ingo Appel und Klaus Meine (rechts) zu Gast bei einem Benefiz-Dinner in Hamburg. Quelle: dpa

Ein SPD-Urgestein lebt ja hier bei uns in der Stadt. Wen kennen Sie besser Gerhard Schröder oder Hannover?

Hannover. Da kommt der Pocher her und die Lena auch. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Langenhagen gespielt habe, da war Olli Pocher jeden Abend da. Das war lustig.

Ingo Appelt tritt am 8. August mit „Der Staats-Trainer“ im Azzurro Beach am Blauen See in Garbsen auf. Beginn: 18 Uhr (Einlass 17 Uhr), Tickets kosten 25,90 Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic