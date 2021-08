Das sind die wichtigsten Tipps und Termine für diese Woche

Hannover

Der Auftakt der diesjährigen Landpartie auf Schloss Bückeburg unter dem Motto „White Partie“ war ein prächtiger Erfolg: Noch bis Freitag laden Gastgeber Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und seine Gattin, Fürstin Mahkameh, zur 21. Ausgabe der Veranstaltung sich ins Schaumburger Land.

150 Aussteller aus der gesamten Bundesrepublik präsentieren in der weitläufigen und liebevoll inszenierten Parkanlage rund um das historische Schloss Bückeburg aktuelle Trends aus den Bereichen Garten, Mode, Schmuck, Interieur, Beauty und Wellness sowie Kunsthandwerk. Es gibt Walking Acts, diverse Vorträge Livemusik und viele gastronomische Angebote. Zu den Highlights zählen die Vorführungen der Fürstlichen Hofreitschule.

Zur Galerie Adel verpflichtet – auch zur Landpartie: Die Einladung gilt noch die ganze Woche. Tickets ab 17 Euro.

Tickets kann man ausschließlich online kaufen, eine Tageskarte kostet 17 Euro, auch Mehrtageskarten sind erhältlich. Zusätzliche Informationen im Netz beim Klick auf www.landpartie-schloss-bueckeburg.de

Vortrag im Museum August Kestner

Kestner Quelle: Kestner

Vom Altar ins Museum – Hochmittelalterliches Altargerät im Museum August Kestner und seine Geschichte(n) – so der Titel des Vortrages. Die promovierte Kunsthistorikerin Mirjam Brandt wirft Mittwoch um 18.30 Uhr einen genaueren Blick auf Bilder und Inschriften der Kirchenkunst des 12. Jahrhunderts. Anmeldungen unter der Nummer 0511/168 421 20 oder per Mail an museen-kulturgeschichte@hannover-stadt.de Eintritt: fünf Euro, ermäßigt vier.

Sonntagsführungen im Wisentgehege Springe

Es gibt sie wieder, die Sonntagsführungen im Springer Wisentgehege, die Betreiber des Tierparks haben einige Corona-Schutzvorgaben geändert. Die Touren startet um 9.30 Uhr am Eingang des Tierparks, im Anschluss führen ehrenamtlichen Scouts des Fördervereins „Freunde des Wisentgeheges“ Besucher durch den Tierpark. Nach etwa anderthalb Stunden endet die Führung am Falkenhof, wo man dann noch eine Flugvorführung miterleben kann. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Infos im Netz unter www.wisentgehege-springe.de

Thundermother Open Air beim Kommraus-Festival

Thundermother Quelle: Guido Karp

Ihr aktuelles Album heißt „Heat Wave“ und auch wenn es in diesem Tagen so heiß nun auch nicht ist, dürften die Damen der Kombo Thundermother ihr Publikum im Ricklinger Bad in Wallungen bringen. Die schwedische Hard-Rock-Band spielt Dienstag beim Kommraus-Festival. Mit im Gepäck haben die Hardrockerinnen um Gitarristin Filippa Nässil (Foto links) sowohl ihre harten Nummern als auch Viktoriya Yermolyevaalias „VKGOESWILD“. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass eine Stunde eher. Tickets ab 21 Euro.

„Molière von Völksen“ auf dem Hermannshof

Sommertheater Hermannshof Quelle: Rainer Dröse

Sommertheater auf dem Hermannshof in Springe: Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler, dazu zwei Musiker, inszenieren einen wilden Verschnitt der klassischen Molière-Stoffe. Rainer Frank (Foto) spielt den eingebildeten Kranken, eines der berühmtesten Theaterstücke des französischen Dramatikers. Los geht es Freitag bis Sonntag imm,er um 19.30 Uhr. Tickets kosten15 Euro, zu reservieren online unter hermannshof.de.

Hinweis:

Der Lockdown macht sich locker: Endlich dürfen Veranstalter wieder reales Publikum einladen. Überall gelten Hygiene- und Abstandsregeln, Gäste müssen eventuell aktuelle Negativtests oder Nachweise über Corona-Impfungen oder -Genesungen nachweisen. Die NP wird weiterhin montags Tipps für die kulturelle Woche geben, wir verweisen sowohl auf Liveveranstaltungen als auch auf Streamingangebote.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Veranstalter können sich mit Infos gern bei der NP melden, einfach eine Mail schicken an hannover@neuepresse.de.

Von NP