Das ist Hannovers Style für den Herbst

Wo shoppen Sie in Hannover am liebsten?

Eigentlich kauft meine ganze Familie am liebsten in Florida ein. Dahin reisen wir seit Ewigkeiten jedes Jahr. Da gibt es so tolle, entspannte Läden.

Was ist das absolute Lieblingsteil in Ihrem Kleiderschrank?

Eine Handtasche von meiner Uroma. Ich trage sie nicht, aber ich würde mich niemals davon trennen.

Haben Sie mal eine Modesünde begangen?

Was ist schon eine Modesünde? Was gerade angesagt ist, ist irgendwann out. Und dann kommt es als Trend wieder. Es ist also alles relativ.