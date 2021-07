Das haben Hannovers Kulturschaffende Olaf Scholz zu sagen

Hannover

Entscheidern die Meinung sagen, erzählen, was einen bedrückt: Diese Gelegenheit nutzen Hannovers Kulturschaffende am Montagabend. Anlässlich seines Hannover-Besuchs traf sich Olaf Scholz (63) im Café Konrad unter anderem mit Nico Röger (33) von Hannover Concerts, Sonja Anders (56) vom Schauspiel, Opernintendantin Laura Berman (62), Künstler Matthias Brodowy (48), Sabine Bussmann und Gunnar Geßner (45) vom Musikzentrum, Almut Düker vom Freundeskreis des Kestner-Museums und Kunstvereinsdirektorin Kathleen Rahn (47), die NP war exklusiv dabei.

Hören zu: Stephan Weil und sein Parteikollege Olaf Scholz (rechts) im Garten des Café Konrad. Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Eine gute Stunde saßen die Protagonisten bei Mineralwasser, Cappuccino und Schnittchen aus der Küche von Hausherr Dietmar Engel (51) zusammen. Auch Stephan Weil (62) war da: „Es sind extrem harte Zeiten für die Kultur“, so der Ministerpräsident, „aber uns verbindet die Hoffnung, dass wir das Schlimmste hinter uns gelassen haben.“ Parteifreund Scholz stimmte ähnlich versöhnliche Worte an: „Ich weiß, dass viele verzweifelt waren, weil sie nicht wussten, wie sie es vom Morgen in den Abend schaffen sollen.“

Sein geliebtes Gästebuch: Café-Betreiber Dietmar Engel (rechts) bittet unter anderem Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic, eine Widmung zu hinterlassen. Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Die Situation für die Kulturschaffenden war und ist prekär, „wir kommen eher schlecht als recht durch die Pandemie“, so Veranstalterin Bussmann. Bürokratie, Umdenken, Bangen – all das geht an die Substanz. Scholz und Weil hörten sich die Bedenken an, wie sich die einzelnen Häuser in Sachen Digitalisierung nach vorne gebracht haben, wie sie den Menschen Lebenszeichen gaben und dass Individualbesuche trotz Corona möglich sein müssen.

Sonja Anders betonte, wie bewusst ihr diverse Abhängigkeiten geworden sind, Kollegin Berman berichtete von selbstständigen Musikern, „die aufgegeben haben“. Allen aus der Seele gesprochen hat Kabarettist Brodowy: „Kultur ist die Stabilisierung der Demokratie. Das ist mehr als systemrelevant!“ Wohl wahr.

Von Mirjana Cvjetkovic