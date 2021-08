Hannover

Um etwas zu erleben, muss man nicht immer weit reisen. Auch (fast) vor der Haustür gibt es viel zu entdecken. Regionsentdeckertag heißt passenderweise die Veranstaltung, bei der Unternehmungslustige am Sonntag, 5. September, lohnenswerte Ausflugsziele in Hannover und dem Umland kennenlernen können. 23 Touren und Ziele stehen zur Auswahl, die trotz der Pandemie auf Publikum warten. Das zentrale Fest in der hannoverschen City muss allerdings wie schon im Vorjahr coronabedingt entfallen.

Vorherige Anmeldung fast immer nötig

Regionspräsident Hauke Jagau ist schon im Vorfeld sicher, „dass die Vielfalt der Region Hannover sich auch in diesem Jahr wieder bestens erkunden lässt“ – zumal die Region in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiert. Wer möchte, kann mit dem Planen beginnen: Das komplette Programm mit Uhrzeiten und genauen Ortsangaben ist online unter www.entdeckertag.de zu finden. In der Regel müssen sich Besucher und Besucherinnen für die einzelnen Touren anmelden – entweder über die Internetseite oder über einen QR-Code im Programmflyer, der seit Mitte August in vielen Einrichtungen der beteiligten Kommunen ausliegt. Wir geben ein paar Tipps für Ihren Entdeckertag!

Stand-up-Paddling auf dem Steinhuder Meer

Mal ist auch der Hund dabei: Stand-up-Paddler auf dem Steinhuder Meer. Quelle: dpa

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Abstecher zur Insel Wilhelmstein mitten im Steinhuder Meer? Besucher und Besucherinnen erfahren bei Führungen und Rätseltouren ab 10.30 Uhr viel Wissenswertes über die Geschichte des kleinen künstlichen Eilands und seiner Festung. Sportliche Gäste können zudem ab elf Uhr direkt am Inselufer ausprobieren, wie Stand-up-Paddling funktioniert.

Craftbeer testen auf dem Guthshof Rethmar

Viel Platz: Juniorchef Matthias Digwa im großen Außenbereich von Gutshof Rethmar. Quelle: Katja Eggers

Genießer zieht es nach Sehnde: Der Gutshof Rethmar zeigt zwischen zwölf und 18 Uhr, wie in der hauseigenen Brauerei Craft-Beer gebraut wird – und Besucher dürfen natürlich auch probieren, wie das Ergebnis schmeckt. Naturliebhaber sollten sich auf den Weg nach Langenhagen-Kaltenweide machen. Dort betreibt der Bürgerverein einen Mitmach-Garten mit Blumen, Gemüse und Heilkräutern, den Anwohner zusammen mit Geflüchteten pflegen. Die Pforten sind dort von zehn bis 18 Uhr geöffnet.

Ausflug zur ehemaligen Kalihalde

Schöner Naherholungsort: die ehemalige Kalihalde. Quelle: Ingo Rodriguez

Ganz neue Sichtweisen eröffnen sich den Gästen auf dem Waldberg in Empelde: Die ehemalige Kalihalde ist mittlerweile zu einer grünen Oase geworden. Am Entdeckertag wird sie überdies zu einer besonderen Open-Air-Konzertbühne, auf der ab zehn Uhr Salsa von der Band Guacamole Aqui und Musik von den Brass Woofern zu hören sein wird. Ab 14 Uhr folgt ein vibrierender Percussionsound von der Formation Trommelfeuer, zum Abschluss gibt es rockige und bluesigen Töne von Noam Bar. Achtung: Wer dabei sein will, sollte gut zu Fuß sein – der Aufstieg auf den Waldberg ist nicht ohne.

Viele Konzerte unter freiem Himmel

Konzerte unter freiem Himmel gibt es auch an vielen anderen Orten. Auf der Waldbühne in Neustadt-Otternhagen tritt zum Beispiel ab zwölf Uhr Hannovers Swingstar Juliano Rossi auf. Im Ottomar-von-Reden-Park in Gehrden ist neben anderen ab 14 Uhr das Knut Richter Trio mit jazzigen Rhythmen zu hören, und vor der Bühne am Garbsener Rathausplatz können die Gäste ab 14.30 Uhr zu Schlagerhits aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren tanzen.

Musikalisch: das Horst-Richter-Trio. Quelle: Archiv

Im Park der Sinne in Laatzen sind ganz unterschiedliche Klänge zu hören: Das Fanfarencorps Laatzen stößt ab zehn Uhr vielstimmig ins Horn, und Susanne Würmel zeigt ab 14 Uhr, wie sich auf der Glasharfe Töne erzeugen lassen. Wenn Menschen auf Motorrädern schwere Bälle gegen Tore bugsieren, heißt das Motoball. Der MSC Pattensen kann auf eine Jahrzehnte alte Vereinsgeschichte zurückblicken – inklusive des Titels „Deutscher Vize-Meister“ von 1961.

Immer mit Gitarre: Lokalmatador Kürsche. Quelle: Christian Behrens

Am Entdeckertag röhren in der Motoball-Arena mal nicht die Motoren: Ab zehn Uhr gibt es ein Programm mit der Band Marschmallows und Indiepop-Unikat Kürsche, auch der Fanfarencorps Pattensen ist am Zug. In der zweiten Runde ab 14 Uhr lassen High Fidelity und Automatic Heroes in der Arena von sich hören, unterstützt vom Musikverein Pattensen.

Programm im Taubblindenwerk

Entdeckerfreude kommt natürlich auch in der Landeshauptstadt auf. Sechs Touren führen zu spannenden Stätten in Hannover. Darunter sind so bekannte Orte wie der Zoo, aber auch Orte, die man sonst nicht ohne Weiteres besuchen kann. Dazu zählt das Taubblindenwerk in Kirchrode, Albert-Schweitzer-Hof 27, das zwischen elf und 17 Uhr seine Türen öffnet und ein buntes Familienprogramm anbietet, bei dem auch der Gebärdenchor seinen großen Auftritt hat. Das Zentrum für Robotik im Klinikum Nordstadt (Haltenhoffstraße 41) gibt von zehn bis 17.30 Uhr einen Einblick in den Einsatz von High-Tech-Helfern in der Medizin.

Poetry-Slam zum Regionsgeburtstag

Zum 20. Geburtstag der Region Hannover gibt es ein besonderes Geschenk: Poetry Slam. Im Innenhof des Regionshauses, Hildesheimer Straße 18, startet eine Gala jenseits aller Bewertungen mit einem Mix der besten Sparten, die die Szene gegenwärtig zu bieten hat. Es gratulieren die Wortkünstlerinnen und -künstler Victoria Helene Bergemann, Janina Mau, Lingitz & Puchert aka Jule Weber und Yannick Steinkellner, Kersten Flenter und Florian Wintels sowie Henning Chadde und Jörg Smotlacha als Moderatoren. Einlass ist um 12.30 Uhr und um 15.30 Uhr.

Kunstmarkt in Burgdorf

Der Burgdorfer Spittaplatz: Hier fand letztes Jahr auch ein Flohmarkt statt. Quelle: Sandra Köhler

Auf dem Spittaplatz in Burgdorf kann man von zwölf bis 18 Uhr über den Kunstmarkt bummeln. Im Stadtmuseum ist die Schau „Verborgene Schätze – Sammler stellen aus“ zu sehen. Die „KulturWerkStadt“ zeigt die Kino-Ausstellung „Zweimal Sperrsitz, bitte – 90 Jahre Schauburg-Kino“. Um 15 und 16 Uhr beginnen Führungen über den Magdalenenfriedhof, die Sorgenser Bockwindmühle kann um 13 und um 14 Uhr besichtigt werden. Und shoppen geht auch: Die Burgdorfer Geschäfte in der City sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Kinderzirkus und Musik in der Wedemark

Ein Kinder-Kultur-Picknick findet am Gäste- und Seminarhaus Gailhof (Am Jugendheim 7) in der Wedemark statt. Der Kinderliedermacher Unmada reist mit dem Chor aus dem Kinderwald an, es gibt Zauberei und Jonglage und vor dem Zirkuszelt zeigen kleine und große Artistinnen und Artisten des Zirkus Buntrock ihre Kunststücke. Wegen Corona kann in diesem Jahr keine Verpflegung angeboten werden, man darf sich aber Picknickkörbe und Decken mitbringen. Getränke können am Gailhof gekauft werden. Für die Anmeldungen stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung: von elf bis 14 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Kirchenführungen in Idensen

Historisch: die Sigwardskirche in Idensen. Quelle: Kathrin Götze

In Wunstorf-Idensen steht die Sigwardskirche, die als eines der bedeutendsten sakralen Kleinbauten der Romantik gilt. Dieses Gotteshaus kann man am Entdeckertag besichtigen: Führungen werden von zehn bis 16 Uhr halbstündlich angeboten. zum Schluss wird es musikalisch: Um 17 Uhr beginnt im Garten der Kirche ein Konzert für Violine, Akkordeon und Klavier.

Bunter Kultur-Mix im Seelzer Biergarten

Open-Air-Theater und Konzerte können Besucher im Biergarten „Hochsaison“ im Bürgerpark Seelze erleben. Viele Kreative bieten eine 45-minütige Show aus Schauspiel, Gesang und Musik – sie beginnen um 10.30, 12.30. 14.30 und 16.30 Uhr. Die Musikschule Seelze mischt mit, der Reitergeneral Michael von Obentraut sowie Darstellerinnen der „Zeitreisenden aus Seelze“.

So funktioniert das Großraumticket

Die Gäste des Regionsentdeckertages kommen auch besonders bequem von Ort zu Ort: Die Tageskarte des Großraumverkehr Hannover (GVH) genügt für eine Zone zum Preis von sechs Euro oder als Gruppen-Tageskarte für fünf Personen zum Preis von 11,20 Euro, um alle Tourenziele zu erreichen. Tipp bei gutem Wetter: Die Tourenziele eignen sich auch für einen gemeinschaftlichen Ausflug mit dem Rad. Dabei hilft die kostenlose Bike-Citizens-App – und mit jeder Fahrt können Bonuspunkte gesammelt werden, die bei Partnerunternehmen eingelöst werden können.

Von Juliane Kaune und Julia Braun