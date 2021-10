Garbsen

Wo neben Möbel Hesse an der B 6 in Garbsen früher der „Italia-Express“ in einen historischen Speisewagen einlud, hat vor sechs Wochen die 143. „L’Osteria“ eröffnet – Systemgastronomie mit gut gemachten Speisen und fairen Preisen. Die NP hat sich einmal umgesehen.

Das Ambiente

Die Dimensionen sind gewaltig: zweieinhalb Hektar Grundstücksfläche. 750 Quadratmeter Nutzfläche. Fünf Meter Raumhöhe. 225 Sitzplätze im Innen- und Barbereich, weitere 160 im Außenbereich. Nach neun Monaten Bauzeit hat Ende August der 143. Pizza-Pasta-Tempel der europaweit agierenden Konzeptkette „L’Osteria“ direkt vor Möbel Hesse in Garbsen-Berenbostel eröffnet.

Vier riesige Leuchter erhellen das Restaurant, das mit einer Mischung aus Rohroptik, Holz und Beton Industriestyle und Loft-Atmosphäre gleichermaßen an die viel befahrene B 6 transportieren will. Eher ein gastronomischer Marktplatz als der Platz für ein intimes Rendezvous. Es ist voll, es ist trubelig, es ist laut hier.

Quelle: Frank Wilde

Der Service

Ein ganzes Heer an Mitarbeitern ist zum Wohle der Kunden mit technischen Hilfsmitteln unterwegs. Am Eingang wird der Impfstatus überprüft, ein Mitarbeiter geleitet uns an einen Zweiertisch, der ohne Plexiglasscheibe für uns ein wenig zu dicht zum Nebentisch steht. Die beiden jungen Servicekräfte, die uns bedienen, sind flink und freundlich, mehr als kurzer Smalltalk ist allerdings nicht drin. Der Laden brummt an diesem Sonntagabend, bei Nieselregen sind mehr als 150 Gäste gekommen. Pfiffige Idee: Wer die Toiletten besucht, bekommt durch die Lautsprecher einen kleinen Italo-Gastro-Sprachkurs aufs Ohr.

Essen & Trinken

Sieben Vorspeisen (inklusive einer Suppe), neun Salate, 26 Pizzen, 14 Pasta-Gerichte, sieben Desserts, vier Extraspeisen für Kids – hier ist für jeden Freund der italienischen Küche etwas dabei, auch für Vegetarier, Veganer und Gäste, die glutenfrei essen müssen.

Draußen und Drinnen: Die neue „L’Osteria“ in Garbsen bietet 225 Gästen Platz – und Spielgeräte für Kinder. Quelle: Frank Wilde

Schon die Getränke sind besonders: die Grapefruit-Limonade (4,75 Euro) ist hausgemacht, der Granatapfel-Eistee (3,60) extra für die „L’Osteria“-Kette hergestellt, beide Getränke kommen im Weckglas mit Recycling-Strohhalm an den Tisch. Sieht schön aus und schmeckt gut.

Im Insalata Mista (Blattsalate, Tomaten, Gurke, Radieschen für 5,50) ist kein Blättchen von gestern, eine frische Vorspeise mit gut abgeschmecktem Haus-Dressing. Die fruchtige Tomatensuppe (5,50) ist sämig, aber der Pfeffer ist zu dominant und die Suppe somit ein wenig zu scharf. Die Schinkenwürfel liegen oben auf meinen Spaghetti Carbonara (9,95), die mit Sahne, Eigelb und Grana Padano in der Schale angerichtet sind. Eine üppige Portion, handwerklich gut gemacht.

Meine Frau wird von ihrer Pizza Caprese für 12,50 Euro fast erschlagen. Die hat einen Durchmesser von 45 Zentimeter und überlappt den Teller an allen Seiten. Der dünne, krosse Teig ist mit Mozzarella, Kirschtomaten und Basilikum lecker belegt, die Portion allerdings auch mit meiner Hilfe kaum zu schaffen.

Das Fazit

Die dritte „L’Osteria“ in der Region Hannover bietet alles, was besonders junges und mittelaltes Publikum für ein Gastro-Erlebnis braucht: reichlich Auswahl, üppige Portionen, guter Geschmack und faire Preise. Die trubelige Atmosphäre im 225-Personen-Restaurant muss man mögen, dann macht dieser Pizza-Pasta-Tempel Spaß. Unbedingt online reservieren.

Von Christoph Dannowski