Darum sieht Hannovers SPD die vergangenen zwei Jahre als Erfolg

Hannover

Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic führen für weitere zwei Jahre den SPD-Stadtverband in Hannover. Auf dem regulären Parteitag erhielt Strauch 86,6 Prozent der Stimmen, Ahmetovic 89,6 Prozent. Beide waren als Doppelspitze ohne Gegenkandidaten angetreten.

Strauch und Ahmetovic waren im Januar 2020 zum ersten Mal in das Amt gewählt worden, kurz nachdem die SPD bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover nur auf Platz 3 gekommen war. „Es war ein schwieriger Start vor zwei Jahren“, sagte Strauch. Nicht nur die Wahlniederlage, sondern auch die kurz darauf beginnende Corona-Krise haben die Stimmung gedrückt und die Arbeit erschwert. Doch man habe sich mittlerweile gefunden.

Gut besucht: Rund 130 SPD-Mitglieder waren am Sonnabend zum Parteitag ins Acanto gekommen. Quelle: Ilona Hottmann

Alle Redner des Parteitags werteten die vergangenen zwei Jahre als erfolgreiche Zeit für die SPD in Hannover. Denn im Herbst 2021 gewann der Sozialdemokrat Steffen Krach die Wahl zum Regionspräsidenten. Und auch, dass es bei der gleichzeitig stattfindenden Ratswahl in Hannover nur noch knapp zu Platz zwei hinter den Grünen reichte, konnte die Laune beim Parteitag nicht verderben. „Wir haben 2019 nicht glauben können, dass wir 2021 wieder auf Augenhöhe mit den Grünen im Rat stehen würden“, sagte der langjährige Stadtverbandsschatzmeister Stefan Politze – und bekam dafür kräftigen Applaus. „Die SPD steht wieder, sie ist stabilisiert“, resümierte Ahmetovic.

SPD will 2026 Revanche im OB-Wahlkampf

Der 28-jährige Bundestagsabgeordnete war es aber auch, der die Genossen mahnte, sich mit dem Status nicht zufrieden zu geben. „Wir müssen uns weiterentwickeln.“ Er schwor die Parteimitglieder darauf ein, auf Inhalte wie Betreuung, Klimapolitik und bezahlbaren Wohnraum zu setzen. Keine Partei sei so stark in der Innenstadt wie in den Außenbezirken als auch im ländlichen Raum verankert und daher in der Lage, Brücken zwischen den Lebenswelten zu schlagen. Darauf müsse die Partei sich konzentrieren, „um die sogenannte Revanche 2026 zu gewinnen.“ In dem Jahr werden Oberbürgermeister und Rat in Hannover neu gewählt.

Doch große Sprünge wird sich die Politik bis dahin nicht erlauben können. Ratsfraktionschef Lars Kelich wies eindrücklich darauf hin, dass die Coronakrise und die Hilfe für Geflüchtete die finanziellen Spielräume stark einenge. Das werde kein Zuckerschlecken, so Kelich: „Nicht alle Entscheidungen, die wir treffen müssen, sind von großer Popularität, auch fallen sie uns nicht immer leicht.“