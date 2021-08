Hannover

Seit ein paar Tagen ist Grünen-Chefin Annalena Baerbock (40) Schirmherrin eines besonderen Projekts des Vereins Háwar geworden. Die NP hat mit der 40-Jährigen exklusiv über die Bewegründe für ihr Engagement für „Back to Life“ gesprochen.

Frau Baerbock, was hat Sie dazu bewogen, die Schirmherrschaft für das Háwar-Projekt „Back to Life“ zu übernehmen?

Ich wollte Teil der Menschenrechtsfamilie sein, die anpackt und Frauen hilft, die wirklich das Schlimmste erlebt haben. Es geht darum, nicht nur schöne Worte von sich zu geben, sondern aktiv zu unterstützen. Das hat mich bei Háwar beeindruckt. Als Teil dieser Menschenrechtsfamilie kann ich helfen und Unterstützung generieren.

Das Projekt soll Frauen, die in IS-Gefangenschaft gewesen sind, zurück ins Leben helfen. In dem Frauen-Empowerment-Center im Irak werden etwa Alphabetisierungs- und Nähkurse angeboten. Wie wichtig ist diese Arbeit?

Jeder weiß, wie wichtig es ist, jemanden an seiner Seite zu haben, wenn es mal nicht so gut läuft. Die Motivation von „Back to Life“ ist, Frauen zu unterstützen, die alles verloren und vieles erlebt haben. Das sind Dinge, bei denen ich mich frage, wie kann man das nur schaffen? Ihnen wollen wir sagen. Wir sind viele, wir helfen und schaffen das gemeinsam.

Früher Béi Chéz Heinz, heute Maschsee

Sie kommen aus Hannover. Wo könnte man Sie eigentlich treffen, wenn Sie in der Stadt sind?

Man verändert sich ja im Leben (lacht). Früher, als Jugendliche, hätte ich gesagt im Club Béi Chéz Heinz in Linden. Heute als 40-Jährige gehe ich mit meinen Schwestern, die ja noch in der Stadt wohnen, am Maschsee spazieren. So wie eigentlich jeder Hannoveraner (lacht).

Kennen sich seit einigen Jahren: Annalena Baerbock (links) und Düzen Tekkal setzen sich für Frauen ein, die durch den IS misshandelt worden sind. Quelle: Háwar Help

Die vergangenen Wochen dürften politisch anstrengend gewesen sein. Woher nehmen Sie Ihre Kraft?

Politik ist ja kein Selbstzweck. Ich mache Politik, um Dinge wirklich zu verändern. Man spürt in unserem Land, was alles möglich ist, wenn man sich mit anderen zusammentut. Wie zum Beispiel Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, während der Corona-Pandemie über sich hinausgewachsen sind. Meine Motivation für Politik ist, mit Leidenschaft für Menschenrechte, Klimaschutz und eine Gerechtigkeit für unsere Kinder zu kämpfen. Und auch wenn einem mal der Wind ins Gesicht bläst, man selbst Fehler macht, kämpfe ich für die großen Themen unserer Zeit.

„Dass es nicht einfach wird, war mir klar“

Werden in Ihrer Branche Frauen härter angepackt als Männer?

Dass es nicht einfach wird, wenn man als Grüne sagt, nach 40 Jahren stellen wir auch mal eine Kanzlerkandidatin auf, war mir von Anfang an klar. Wahlkampf kommt von kämpfen: Mir ist in so einer Situation wichtig, immer Mensch zu sein. Ich mache Politik aus dem Leben heraus. Für Menschen in unserem Land – und auch für die Frauen in unserem Land.

Von Mirjana Cvjetkovic