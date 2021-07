Hannover

Eins steht schon wenige Augenblicke nach Beginn des Zoom-Gesprächs fest: Susanne Mischke (60) vermisst ihre alte Heimat Hannover. „Die Stadt fehlt mir sehr“, so die Krimiautorin, die 17 Jahren bei uns in der Region gelebt hat, „auch die Leute sind viel netter.“ Mischke ist vor gut zwei Jahren aus dem Norden zurück in ihre Heimat im Allgäu gezogen, ihre Eltern (beide über 90) leben dort.

Die Familie ist offenbar der einzig gute Grund, neben der schönen Landschaft. „Mir liegt diese ,Mia san mia’-Mentalität nicht so, eine eigenartige Mischung aus Menschen lebt hier“, beschrieb die 60-Jährige kürzlich im Gespräch mit der NP. Klar gebe es Leute, die nett sind – „das sind dann aber die Zugereisten“. Mischke lacht. Das „kühlere Understatement, das fast schon britische“ an Hannover, genau das fehle ihr im Süden. Mischke erwägt sogar („wenn meine Eltern nicht mehr sind“) den Weg zurück: „Ich habe gemerkt, dass mir Menschen und Verbindungen sowie kulturelles Niveau wichtiger sind.“

Susanne Mischke: „Fürchte dich vor morgen“ (Piper, 304 Seiten, elf Euro). Quelle: Piper

Wie gut, dass sie am 13. Juli wieder Hannover-Luft schnuppern kann: Mischke kommt in die Oststadt, liest in der Apostelkirche aus ihrem aktuellen Buch „Fürchte dich vor morgen“ (Piper, 304 Seiten, elf Euro) – die Lesung ist schon ausverkauft. In dem zehnten Band der so beliebten wie erfolgreichen Bodo-Völxen-Reihe lässt sie den Hauptkommissar im Deister ermitteln.

„Da bin ich früher selbst viel rumgelaufen. Ich vermisse die schönen niedersächsischen Dörfer wie Wennigsen“, erzählt die Bestseller-Autorin. Sie erwische sich sogar dabei, dass sie im Fernsehen am ehesten an den Krimis hängen bleibt, die im Norden spielen. Der Deister jedenfalls spielt im aktuellen Krimi eine entscheidende Rolle, nicht nur weil Völxen da auf einem umgebauten Bauernhof lebt. Beim Pilzesammeln stößt er allerdings nicht auf Steinpilze und Pfifferlinge, sondern auf eine Frauenleiche.

Neuer Völxen-Roman führt in Prepper-Szene

In dem Körper der jungen Frau steckt eine sogenannte Saufeder. Das ist ein Speer, mit dem man früher Wildschweine gejagt hat. Erste Spuren führt Völxen, längst nicht mehr so rumpelig wie früher unterwegs, und seine Kollegen in die Prepper-Szene. Darin bewegen sich Leute, die sich akribisch auf mögliche Krisen und Katastrophen vorbereiten, weil sie nicht auf den Staat vertrauen...

Einiges in dem Buch erinnert an die Anfänge der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr, diese Zeit hat auch mit Susanne Mischke eine Menge gemacht: Trotz guter Buchverträge, die sie abgeschlossen hatte („Mir war schon klar, dass ich nicht verhungern werde“), kam Panik auf. Die 60-Jährige arbeitete weiter viel. „Heute fühle ich mich wie ein Vogel, der ewig im Käfig saß und dann die Tür aufgeht.“ Nur raus, das will der Vogel nicht so recht: „Ich bin froh, dass ich nun gezwungen bin, zu Lesungen zu fahren.“

Antonia Riepp (alias Susanne Mischke): „Belmonte“ (Piper, 496 Seiten, elf Euro) Quelle: Piper

Schon vor Corona hat sie unter ihrem Pseudonym Antonia Riepp mit „Belmonte“ einen Roman geschrieben, eine Familiensaga, zu der auch der Fortsetzungsband „Villa Fortuna“ gehört. Doch als der Veröffentlichungstermin im April 2020 verschoben wurde, die Buchläden geschlossen waren, „hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen“. Ein Tiefpunkt. „Als Selbstständiger hat man ja immer mal Existenzängste“, beschreibt sie, „aber dann kommt eine Pandemie! Wer rechnet denn mit so etwas?“ Ihre Art damit umzugehen: „Erst war ich am Verzweifeln, dann habe ich Galgenhumor an den Tag gelegt. So nach dem Motto: Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen.“

Was sie so gar nicht amüsiert hat, ist der Umgang des Staates mit der Pandemie: „Ein Versagen auf der ganzen Linie. Das Impfversagen werde ich ihnen nie verzeihen“, lautet ihr vernichtendes Urteil. Darüber hinaus war sie entsetzt, „über was für eine weitreichende Macht der Staat verfügt. Das war mir so gar nicht bewusst.“ Mischke befürchtet, sich möglicherweise bereits zu einem ganz frühen Zeitpunkt mit Corona infiziert zu haben, damals war sie sogar noch auf Lesereise. „Ich habe keine Luft bekommen, stark gehustet“, erinnert sie sich.

Jetzt will sie aber nach vorne schauen und findet es gar nicht schlecht, wenn einige Dinge Corona überdauern würden: „Wenn Leute Abstand im Supermarkt halten, einem nicht so auf den Pelz rücken.“ Und auch das Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln befürwortet sie. Sie persönlich denkt, dass sie gestärkt aus der Pandemiezeit hervorgehen wird: „Es ist nicht schlecht, mal die Erfahrung zu machen, dass es im Leben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt.“

Freut sich auf Lesungen: Susanne Mischke signiert hier im Januar 2020, kurz vor Pandemiebeginn, ist der Bücherei von Großburgwedel ihre Bücher. Quelle: Archiv

Vor allem die Entschleunigung hat der Autorin gutgetan, diese Coolness und Gelassenheit will sie sich für die Zukunft bewahren. „Ich bin nicht mehr die Jüngste, will mich nicht mehr so hetzen“, sagte sie beispielsweise im Hinblick auf Abgabetermine. „So etwas traue ich mich jetzt auch zu sagen.“

Mischke verrät der NP Geschichte des nächsten Völxen-Krimis

Was das Schreiben angeht, dürfen sich Mischke-Fans auf weiteren Krimistoff freuen: Band elf der Völxen-Reihe ist nämlich schon in der Mache. Der NP verrät sie dazu schon ein bisschen was: Die Geschichte spielt in Hannovers Innenstadt, ein argentinischer Tanzlehrer wird ermordet, Völxen nimmt Tanzstunden, verrenkt sich den Rücken. „Die argentinische Militärdiktatur spielt mit rein, das Zooviertel kommt vor, es geht um Raubkunst“, nennt Mischke noch weitere Stichpunkte. Klingt spannend! Mehr wissen wir dann im Januar 2022.

Von Mirjana Cvjetkovic