Hannover

Im Radio reden sie über Glühwein, Kaminfeuer und Wollhandschuhe, an diesem Donnerstag ist so gar nichts vom Frühling zu spüren. Wir treffen uns morgens an einem herrlich gelb blühenden Rapsfeld in Burgdorf, leider hängt der Himmel voller dunkler Wolken, es regnet, das Thermometer zeigt lausige neun Grad. Dabei ist es Ende Mai.

Benjamin Chatton hat ein knallrotes Funktionsshirt seines Arbeitgebers übergestreift, drei Tage pro Woche ist er im Büro in der Zentrale des Deutschen Handballbundes in Dortmund, heute ist einer seiner beiden Homeoffice-Tage. Mehrfach hat mich der 40-Jährige vorher auf seine Knieprobleme hingewiesen, trotzdem läuft Chatton los wie ein junges Reh.

Eine überraschende Begegnung mit einer Legende

Wir kommen vorbei an einer „seniorengerechten Freiluftsitzgelegenheit“, wie die gerade erst aufgestellte Bank am Wegesrand im Behördendeutsch heißt – an der dritten stoppen wir schon wieder. Weil dort unter einem riesigen Regenschirm eine 96-Legende auf uns wartet: Bastian Hellberg, Libero der Aufstiegshelden von 1985, ist Nachbar von Chatton.

Nette Verpflegung: Bastian Hellberg hat Apfelschorle für Dannowski und Chatton. Quelle: Ilona Hottmann

Während der DHB-Vorstand seit 2018 mit seiner Familie im Neubaugebiet wohnt, lebt der 58-jährige Hellberg seit 28 Jahren im „alten Teil“ der Weststadt. „Ich wollte es nicht versäumen, euch eine Erfrischung mitzugeben“, sagt Hellberg, drückt uns zwei Flaschen Apfelschorle in die Hand und verabschiedet sich. Mir bleibt vor Überraschung ob dieser freundlichen Geste der Mund offen stehen.

*13. März 1981 in Helmstedt. Nach Abitur Sportmanagement-Studium an der Fachhochschule Ostfalia in Salzgitter, 2006 Abschluss als Diplom-Kaufmann (FH). Regionalliga-Spieler beim MTV Braunschweig und TBV Lemgo. Danach zahlreiche Stationen im Handball: Leiter Geschäftsstelle Wilhelmshavener HV, Kaufmännischer Leiter TBV Lemgo, Geschäftsführer HBW Balingen-Weilstetten. Von 2011 bis 2018 Geschäftsführer der TSV Hannover-Burgdorf, für eineinhalb Jahre parallel auch Geschäftsführer der Tui-Arena. 2018 bis 2020 Geschäftsführer bei Hannover Concerts. Seit 1. Januar hauptamtlicher Vorstand Finanzen und Recht des Deutschen Handballbundes mit Sitz in Dortmund. Seit 18. Mai ehrenamtlicher Präsident des Stadtsportbund Hannover. Seit 2012 verheiratet mit Linda (38), zwei Söhne (acht und fünf). Hobbys: Sport und Musik, italienisches Essen (Spaghetti-Eis und Salami-Pizza). Die Familie lebt in Burgdorf.

Am ersten von mehreren Anglerseen auf unserer 7,7 Kilometer langen Strecke vorbei, sprechen wir über die Kindheit von Benjamin Chatton. Der im Kreiskrankenhaus Helmstedt geboren und im 420-Seelen-Nest Groß Steinum als Einzelkind aufgewachsen ist. Sein Opa und der langjährige Landessportbundpräsident Professor Wolf-Rüdiger Umbach haben die Flecken Rottorf und Groß Steinum im TSV Rottdorf/Groß Steinum zusammengeführt, natürlich war das Chattons erster Verein.

Handball und Füßball waren Chattons Leidenschaft

In der Jugend spielte er Handball und Fußball, Vater Hartmut war sein Fußballtrainer. Acht Kilometer weiter östlich ging 1989 die innerdeutsche Grenze auf, Chatton erinnert sich „an den unglaublichen Gestank der Trabbis, die um uns herum alle Straßen verstopften.“

Die Route der Runde. Quelle: Lill

Als Handball-Drittliga-Spieler des MTV Braunschweig finanzierte der 1,90 Meter große und beneidenswerte 88 Kilo leichte Chatton sein Studium. „Weil mir Sport so wichtig war und ich außerdem ganz gut rechnen konnte“, wählte er den neuen Studiengang Sportmanagement mit Abschluss Diplom-Kaufmann.

Das geht auch ohne Ball: Das Laufduo simuliert eine Elfmeter-Szene. Quelle: Ilona Hottmann

Das Pflicht-Praktikum absolvierte er beim TBV Lemgo, es begeisterte Chatton so, dass Sport zum Beruf wurde. Von Wilhelmshaven bis nach Hannover ging es alle ein, zwei Jahre bergauf. Wie ehrgeizig der bekennende Teamplayer ist? „Mein Patensohn hat neulich geklagt, dass ich ihn nicht ein einziges Mal irgendwas habe gewinnen lassen. Er ist 19“, gibt Chatton zu: „Wenn es um sportliche Leistungen geht, kann ich einfach nicht gut verlieren.“

Eine seiner größten Schwächen: Salami-Pizza

Seine Diplomarbeit schrieb Chatton über „Entwicklung und Führung einer Dienstleistungsmarke im Profisport.“ Kein Zufall also, dass Bundesligist Balingen-Weilstetten im Schwabenland zu den „Galliern von der Alb“ wurde und aus der TSV Hannover-Burgdorf „Die Recken“ wurden.

Naturbursche: Benjamin Chatton lebt mit Familie in Burgdorf – und schätzt die schönen Laufmöglichkeiten. Quelle: Ilona Hottmann

Vorbei an Roggen und Rasen und mutterseelenalleine auf weiter Flur genießen wir vereinzelte Sonnenstrahlen und lachen über Chattons Vorliebe für Salami-Pizza. „Ich habe deutschlandweit Hunderte getestet“, sagt Chatton, „nicht alle waren gut, aber alle hatten was Besonderes.“ In Hannover hat er schon viele gute gegessen, überhaupt: „Die Region ist unsere Heimat, sie hat alles, was wir brauchen.“ Nähe zu den Eltern (Ehefrau Linda stammt aus der Nähe von Peine), genügend Kultur-, Sport- und Gastronomieangebote.

„Hier kannst du dich verstecken, wenn du willst – und wieder auftauchen, wenn es passt“, fasst Benjamin Chatton zusammen. Sein Netzwerk ist für einen Zugereisten gewaltig und wird als Stadtsportbund-Präsident weiter wachsen: „Die Pandemie ist gerade für die Sportvereine eine große Herausforderung.

Begegnung am Weidezaun: Dannowski und Chatton sagen den Schafen Guten Tag. Quelle: Ilona Hottmann

In jeder Krise steckt auch eine Chance zur Weiterentwicklung durch Veränderung“, sagt der Altherren-Kicker des Heesseler SV, als wir uns zum Abschluss dehnen. „Gerade in und nach der Corona-Zeit wollen wir für die Vereine da sein. Sie sind das Rückgrat unserer Gesellschaft und gerade für unsere Kinder eine Quelle der sozialen Entwicklung.“ In diesem Sinne war und bleibt Mannschaftsspieler Benjamin Chatton ein passionierter Vereinsmeier.

Von Christoph Dannowski