Was haben wir für ein Glück mit dem Wetter. Es regnet nicht, es stürmt nicht – sogar die Sonne scheint durch bei acht Grad. Es hätte uns schlechter treffen können in diesem so unruhigen Winter. Wir treffen uns vor dem Üstra-Hauptgebäude, von dem nur wenige wissen, dass es ein eher schlichter Bürobau am Hohen Ufer ist. „Die meisten denken bei Üstra an die Glocksee oder einen anderen Betriebshof“, sagt Elke Maria van Zadel, die nicht adelig, dafür in Holland verwurzelt ist.

„Meine Großeltern haben Niederländisch gesprochen, meine Eltern Plattdeutsch und ich nur Hochdeutsch“, sagt die 46-Jährige lachend. Van Zadel ist ein Schwergewicht der hannoverschen Wirtschaft, Vorstandsvorsitzende der Üstra mit 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Geschäftsführerin von Regiobus Hannover, wo 700 Menschen beschäftigt sind. Beruflich ein Schwer-, von der Statur her ein Fliegengewicht.

Fotosession vor den bunten Nanas

„Ich war tatsächlich ein stämmiges Mädchen“, sagt die Managerin, als wir vor den bunten Kunstfiguren Nanas die erste Fotosession machen. Mittlerweile wiegt van Zadel bei einer Körpergröße von fast 170 Zentimetern zarte 47 Kilo – und ist damit halb so schwer wie ich. Während ich die Herrenhäuser Allee Richtung Schloss eher runterstampfe, tupft sie die Schritte auf den Weg, nur für Bruchteile einer Sekunde scheinen die Füße den Boden zu berühren.

Choreografie am Hohen Ufer: Elke Maria van Zadel und Christoph Dannowski „tanzen“ die Nana. Quelle: Florian Petrow

In der Kindheit stämmig und eher unsportlich: „Mit Lego konnte ich weit mehr anfangen als mit Bällen“, erinnert sich van Zadel, die sich in der Schule für Mathe und Physik begeistern konnte, der Stoff in diesen Fächern „fiel mir irgendwie zu, deshalb hatte ich beides als erste Prüfungsfächer im Abitur“, das sie, logo, locker bestand.

Während der Vater in van Zadels Geburtsort Papenburg bei der Meyer-Werft Elektriker gewesen war, genauso wie ihr Opa dort Elektriker gewesen war, strebte van Zadel zur Uni: „Ich war in meiner ganzen Familie die erste überhaupt, die studierte.“ Mit 18 Jahren kam sie vom damals 30.000 Einwohner kleinen Papenburg in die Landeshauptstadt Hannover, fand „alles groß, groß, groß. Wahnsinn, wie viele Menschen hier in Bewegung waren.“

1995 war das, und der erste Stadtteil, den sie mit einer Freundin aus der alten Heimat durchstreifte, war die Nordstadt. Ausgerechnet Anfang August in den Chaostagen, in denen Punks und Autonome Unruhe stifteten.

Dehnen vor dem Üstra-Hauptgebäude: van Zadel ist begeisterte Sportlerin. Quelle: Florian Petrow

„Überall hatten die Häuser zerbrochene Scheiben, ausgebrannte Möbel standen auf der Straße, ein Penny-Markt lag in Trümmern“, weiß van Zadel noch. „Wo bin ich hier gelandet?“, hat sie gedacht und ist ins beschauliche Ricklingen gezogen.

In der Schaufelder Straße, genau dort, wo van Zadel vor mehr als 25 Jahren ihre erste Begegnung mit Hannover hatte, haste ich der flotten Frau hinterher, ihre Halbmarathon-Bestzeit ist beachtlich: 1:40 Stunden. „An einen Marathon habe ich mich leider noch nie rangetraut“, bedauert die zweifache Mutter.

Im Georgengarten: Das Duo passiert die Allee – und hat an diesem Tag Glück mit dem Wetter. Quelle: Florian Petrow

Wir passieren Stationen der Vergangenheit: das Gebäude, in dem sie Bauingenieurswesen studiert hat, das Institut für Bauinformatik, dem zweiten Studiengang. Das Haus, in dem einst dieser legendäre Penny-Markt war.

Sie will gestalten und lenken

Über den ersten Job in einem Ingenieurbüro, in dem sie Ehemann Holger kennen- und lieben lernte, ging es schnell rein in den Bereich Verkehr. „Ich wollte immer schon lenken und gestalten“, sagt sie „und fand Positionen, die mir genau das ermöglichen.“

Schließlich will sie mithelfen, „in dieser wunderbaren Stadt mit diesen wunderbar beständigen, verlässlichen, offenen und treuen Menschen eine neue Mobilität möglich zu machen.“ In spätestens zehn Jahren „sollten wir in der Stadt ohne eigenes Auto auskommen können“, sagt die leidenschaftliche Radfahrerin, die jeden Tag zehn Kilometer von Misburg in die City und zurück fährt.

Nach zehn Kilometern sind wir zurück am Üstra-Verwaltungsgebäude, wieder durfte ich eine mir vorher nur flüchtig bekannte Führungskraft in gut einer Stunde sehr persönlich kennenlernen. „Ich muss jetzt dringend duschen“, sage ich. „Ich habe kaum geschwitzt“, sagt sie. Besser lassen sich der Fitnesszustand und die 47-Kilo-Differenz zwischen uns kaum ausdrücken. Schöne Runde!

Von Christoph Dannowski