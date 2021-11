Hannover

Lange hat man hierzulande nichts mehr von ihm gehört, nun startet Daniel Lopes (44) wieder durch. Der Musiker, der in der ersten Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teilgenommen hat, ist aktuell mit den Strippern der Sixx Paxx auf Tour.

Herr Lopes, wie steht es aktuell um Ihren Body Mass Index?

Ganz gut, ich glaube er liegt bei 23. Als ich für die Show angefragt wurde, habe ich 89 Kilo auf die Waage gebracht. Als ich nachgefragt habe, was ich für die Show machen muss, hieß es: abnehmen (lacht). Damit habe ich dann auch angefangen und bin derzeit bei 13 Prozent Körperfett. Kein Vergleich zu den anderen Jungs, aber ich bin zufrieden. Nur abzunehmen nützt ja nichts, ohne Muskeln sieht es nicht schön aus. Und sich innerhalb von sechs Wochen einen Sixpack anzutrainieren, ist auf gesunde Weise nicht möglich – Gesundheit hat aber höchste Priorität.

Sind sie von Haus aus sportlich?

Das war ich eigentlich schon, nur hat es immer wieder mal nachgelassen. Also, mit 24 hatte ich ein Sixpack (lacht). Mein Stoffwechsel ist mit Mitte 40 ein anderer als der der Sixx-Paxx-Kollegen. Ich will mich aber nicht rausreden, wenn man etwas erreichen will, dann schafft man das auch.

Kommt auch nach Hannover: Daniel Lopes (Mitte) tourt mit den muskelbepackten Jungs der Sixx Paxx, am 2. März 2022 machen sie im Theater am Aegi Halt. Quelle: Sixx Paxx

Kostet es Sie Überwindung zu trainieren?

Anfangs schon. Wenn man lange nichts mehr gemacht hat, ist es ein Problem, damit zu starten. Ich habe zwei Minuten auf dem Fahrrad gesessen und hatte schon die Schnauze voll (lacht). Meine Frau hat mich angetrieben, mit dem Cardio-Training weiter zu machen. Ich habe mir auch professionelle Hilfe geholt, um effektiv Fett zu verbrennen – alleine finde ich das schwierig.

Schwitzen und Selfies in der Muckibude: Daniel Lopes trainiert täglich, um seinen Körper in Form zu bringen. Quelle: Instagram/Daniel Lopes

Wie lange mussten Sie Ihre eigentlich Frau überreden, um in der Show mitmachen zu dürfen?

Das war schon etwas schwieriger. Ich bin ja Sänger und kann dabei theoretisch meine Klamotten anbehalten. Sie musste sich erst mal eine Show angucken und sich überzeugen. Oben ohne hat sie mir erlaubt, mehr nicht.

Daniel Lopes *12. November 1976 in Recife (Brasilien). Bis zum Teenageralter lebt er in Brasilien, siedelt dann mit seiner Mutter nach Deutschland über. Sie leben in Schloß Holte im Kreis Gütersloh. Er bringt sich selbst das Klavier- und Gitarrespielen bei. Nach der Schule absolviert er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Er nimmt am Modelwettbewerb „Gesicht `97“ teil, wird bundesweit aber durch seine Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt, belegt den siebten Platz. Er nimmt an diversen TV-Shows teil, unter anderem ist er beim „Dschungelcamp“ und dem „Supertalent“ dabei.

Ihn hat er beerbt: Bislang war Sänger Marc Terenzi (Foto) mit den Sixx Paxx als prominenter Support unterwegs – nun ist Daniel Lopes der singende Star. Quelle: Imago/Archiv

Sie beerben ja quasi Marc Terenzi. Hat er Ihnen Tipps gegeben?

Ich habe ihn 1999 beim „Dome“ kennengelernt, noch vor ,DSDS’, später auch mit seiner heutigen Ex-Frau Sarah Connor getroffen. Als ich den Vertrag für die Show unterschrieben habe, hat er mir gesagt: „Du hast es, Junge! Und du wirst es lieben“. Er hatte recht.

Sie sagen, die Show ist die letzte Chance, sich musikalisch zu positionieren. Haben Sie einen Plan B?

Wenn man einen Plan B hat, dann braucht man den Plan A nicht. Ich will keinen Plan B. Ich will die Gelegenheiten nutzen, um vor großem Publikum noch mal durchzustarten und meine Karriere zu befeuern. Wer hat schon 90 Auftritte in vier Monaten? Das ist eine Riesenchance! Bei der ich übrigens auch meinen neuen Song „Count on you“ vorstelle.

Wie kommt das Lied bisher an?

Total geil! Es bringt richtig Stimmung und ist absolut auf meine Situation zugeschrieben. Meine Frau kann auf mich zählen, ich auf sie. Die Sixx-Paxx-Jungs können auf mich zählen und ich auf sie. Das passt perfekt.

Teilnehmer von erster „DSDS“-Staffel in Whatsapp-Gruppe

Es ist fast 20 Jahre, dass Sie durch die Teilnahme bei der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurden. Haben Sie noch zu jemandem aus dieser Zeit Kontakt?

Wir haben eine Whatsapp-Gruppe, in der alle drin sind: Alexander Klaws, Juliette Schoppmann, Gracia Baur, Nektarios Bamiatzis, Stephanie Bauckmayer. Wir schicken uns Fotos von den Kindern und Grüße, es ist wie eine Familiengruppe. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen: Wir wollten eigentlich zum 20-jährigen Jubiläum der ersten Staffel gemeinsam auf Tour gehen. Wir hatten nicht ausreichen Zeit, um uns vorzubereiten und Songs zu kreieren. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wer weiß, vielleicht können wir das nachholen.

Lang ist’s her: Daniel Lopes (vorne im schwarzen Anzug) mit den Teilnehmern der ersten „DSDS“-Staffel im Januar 2003. Gewonnen hat Alexander Klaws – er sitzt hinter Lopes. Quelle: dpa

Was für Gene haben Sie, dass Sie fast noch genau so aussehen wie 2002?

(Lacht) Ich fühle mich aber überhaupt nicht so. Im Ernst: Ich finde, dass ich heute viel besser aussehe. Damals war ich noch ein Küken, hatte gar kein männliches Gesicht. Ich bin zwar nicht mehr 24, das lässt mich mein Körper auch wissen, aber ich fühle mich wirklich sehr gut.

Familienglück: Mit seiner Frau Magna und Söhnchen Ravi lebt Daniel Lopes wieder in Deutschland. Quelle: Instagram/Daniel Lopes

Wo leben Sie derzeit?

Ich war ja immer zwischen Brasilien und Deutschland unterwegs, weil ich einen älteren Sohn aus einer früheren Beziehung habe, er ist jetzt 14. Um den Kontakt zu halten, bin ich gependelt. Meine Frau und ich haben uns jetzt entschlossen, hier zu bleiben. Wir wohnen bei Düren, dort habe ich Freunde und fühle mich gut aufgehoben.

Und wovon leben Sie?

Durch die Pandemie hatten viele Künstler Probleme, nicht nur Musiker. Ich habe meine Ersparnisse benutzt, Freunde haben mir geholfen, gut durchzukommen. Gottseidank kann ich jetzt wieder von meiner Musik leben.

Daniel Lopes tritt mit den Sixx Paxx am 2. März 2022 im Theater am Aegi auf. Tickets kosten zwischen 34,90 und 139,80 Euro. Erhältlich unter www.sixxpaxx.com

Von Mirjana Cvjetkovic