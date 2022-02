Hannover

Beim ersten Vorsingen – da lieferte Cynthia Richter (21) das Lied „Zu dir“ von Singer-Song-Writerin Lea (29) ab – kassierte sie zwei Mal ein „Ja“ von den Juroren Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53). Somit war das „Nein“ für ein Weiterkommen in die nächste Runde von Florian Silbereisen (40) vom Tisch: Bei „Deutschland sucht den Superstar“ manövrierte sich die junge Frau aus Ricklingen in den Recall.

Noch in der gleichen Sendung am 19. Februar (Print Sonnabend), in dieser Staffel übrigens die siebte Castingfolge, ging es für die Friseurauszubildende in die nächste Runde. „Als Feedback hat mir die Jury mitgegeben, keine Angst vor den hohen Tönen zu haben“, erzählt uns die junge Frau. Den Ratschlag von den Profis nahm sie dankend an und versuchte, ihn beim zweiten deutschsprachigen Song – „Vincent“ von Sarah Connor (41) – umzusetzen.

Kein leichtes Unterfangen: „Das kann ich besser“, wusste Richter selbst und gesteht, dass das Drumherum dann doch zu aufregend und wohl ausschlaggebend gewesen ist: „Am Fenster standen viele Leute und schauten zu, die Akustik in diesem kleinen Kubus war nicht gut. Es war sehr laut.“ Noch während des Singens hatte sie das Gefühl, die Juroren anzuschreien – das wurde beim ersten Song auch kritisiert.

Wie auch immer: Nach dem Recall war Schluss – ein Feedback von den Profis blieb allerdings aus, Richters Gruppe von zehn Leuten wurde nicht noch einmal einzeln von Silbereisen und Co bewertet. „Ja, klar war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte es im Gefühl.“ Sich selbst macht sie keine Vorwürfe, im Gegenteil: „Der Auftritt war super! Ich habe noch sie so gut performt und gesungen.“ In ihrer Gruppe fanden sich „zu viele zu gute Sängerinnen und Sänger. Ich freue mich für alle, die es geschafft haben und gönne ihnen den Erfolg.“

Am Ende blieben die Daumen für Cynthia Richter unten: Die Juroren Toby Gad (links), Ilse DeLange und Florian Silbereisen haben sich gegen das Talent aus Hannover entschieden. Quelle: RTL/Stefan Gregorowius

Richter war am Ende dann gar nicht so traurig: „Ich mache weiter Musik.“ Die Erfahrung bei „DSDS“ nimmt sie gerne mit, sie hat ihr einen Blick in dieses Business verschafft. Gute Einstellung!

Von Mirjana Cvjetkovic