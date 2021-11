Hannover

Sonntagnachmittag, Thomas Kattge (42) geht mit seiner Partnerin Sabrina Dörge (31) am Maschsee spazieren. Soweit nichts Ungewöhnliches. Sie treffen auf zwei Streetdancer, die am Nordufer ihre Choreos vorführen. Das Paar stellt sich zu den Zuschauern, als immer mehr Menschen aus dem Publikum zu den Tänzern aufschließen und auf plötzlich mittanzen. Ein Flashmob.

Der ikonische Song „Marry You“ von Bruno Mars (36) erklingt, zwei Kinder nehmen auf einmal Kattge und seine Liebste an die Hand und führen die beiden in die Mitte eines Kreises aus Tanzenden. Die 31-Jährige versteht erst, was vor sich geht, als ihr Partner auf die Knie geht. Um das Wichtigste vorweg zu nehmen: Sie hat „Ja“ gesagt.

Und alles, was wie ein Zufall aussah, war von Kattge minutiös durchgeplant. Viele dürften ihn als DJ Tom Wilcox kennen. Im Jahr 2020 schaffte es der Laatzener mit seinem Remix von Phil Collins’ (70) „In the Air tonight“ in die Top Drei der deutschen, schweizerischen und österreichischen Club-Charts.

Dass sein Antrag musikalisch und vor allem nicht langweilig werden durfte, war selbstredend. „Ich habe in meiner Laufbahn als DJ schon so viele Anträge begleitet – bei mir musste es einfach was anderes sein.“ Also fragte er Tanzschulen-Inhaber Olando Amoo (43) – die beiden kennen sich von Events –, ob er mit einem Flashmob dabei wäre. „Er war direkt Feuer und Flamme und hat zugesagt.“ Innerhalb von sechs Wochen probte Olando mit seinen Tänzerinnen und Tänzern eine Choreografie ein, sogar Ex-Miss-Niedersachsen Ioanna Palamarcuk (20) war dabei.

Kattge hatte wahrscheinlich den schwierigeren Part zu stemmen: „Ich musste erstmal eine Lösung finden, wie ich Sabrina zum Maschsee bekomme. Sie hätte sofort den Braten gerochen, wenn ich ihr vorgeschlagen hätte, spazieren zu gehen – denn das gehört nicht zu meinen Leidenschaften“, sagt er und lacht. Also weihte er die beste Freundin seiner Partnerin ein, mit der sie sich am Maschsee treffen sollten.

Erfolgreicher DJ: Thomas Kattge aka Tom Wilcox. Quelle: privat

Eine Herausforderung: Hinter den Bäumen versteckten sich weitere Freunde, die beim Antrag dazukommen sollten. „Ich wurde ziemlich nervös“, gesteht Wilcox. Aber am Ende ist alles gut gegangen. „Außer, dass sich meine Verlobte – oh, das Wort klingt toll – jetzt ärgert, dass sie sich nicht schicker gemacht hat und ihr gemütlichstes Sonntags-Outfit präsentiert hat“, erzählt der zukünftige Bräutigam sichtlich amüsiert.

Bei der Hochzeit kann sie es ja nachholen, im nächsten Sommer soll es so weit sein. Und wie der Antrag auch „darf es bloß keine normale Hochzeit werden. Ich habe schon auf mehr als 300 Hochzeiten Musik gemacht, unsere muss anders als all diese werden“, betont Wilcox.

Das Paar kennt sich seit der Kindheit

Ihre Geschichte ist schließlich auch besonders: „Ich habe Sabrina mit Babyborn-Puppe auf dem Arm kennengelernt“, berichtet der 42-Jährige und schmunzelt. Seine Eltern hatten ein Brauhaus in Hildesheim, Dörge wohnte mit ihren Eltern über dem Lokal, ihr Vater war Chefkellner. „Ich half als Jugendlicher aus und Sabrina tollte dazwischen herum. Wir waren wie eine Familie.“

Im Brauhaus seiner Eltern: Hier legte Thomas Kattge in den 90ern auf, es sind seine Anfänge als DJ. Quelle: privat

Irgendwann zogen Dörges weg, Thomas Kattge und Sabrina verloren sich aus den Augen. „Bis ich 2016 in Hildesheim auflegte und sie unter den Feiernden war.“ Die beiden erkannten sich wieder, tauschten Nummern aus, trafen sich, plauderten über ihre Kindheit im Brauhaus. „Der Kontakt wurde immer intensiver und 2019 hat es plötzlich gefunkt, als wir uns ansahen.“ So wie in dem Song von Klaus Lage (71) in dem es ja heißt: „Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert.“ Und dann hat es Zoom gemacht? „Genau so. Der Song muss wohl auf der Hochzeit gespielt werden“, sagt der DJ und lacht.

Tom Wilcox’ neuer Song „Runaway Train“

Noch eine Nummer, die bestimmt gespielt wird: Tom Wilcox’ neue Version von „Runaway Train“. Das Original brachte die US-amerikanische Band Soul Asylum in den 1990ern raus, jetzt coverte der Nürnberger Produzent Marcus Müller (47) mit seinem Musikprojekt Incarma das Lied – und fragte Tom Wilcox, ob er einen Remix beisteuern möchte.

Remix: Tom Wilcox bringt seine Version von „Runaway Train“ heraus. Quelle: privat

„Da musste ich nicht lange überlegen! Der Song erinnert mich an die 90er, sogar ein bisschen an die Kindheit mit Sabrina“, so der Laatzener. Eins war ihm besonders wichtig: „Ich wollte keine Tanznummer daraus machen, dafür ist der Hintergrund zu ernst. Ich wollte ihn vielmehr in die heutige Zeit übertragen.“ Der DJ produzierte sogar einen eigenen Videoclip für seine Version – angelehnt an das „Soul Asylum“, das verschwundenen Kindern gewidmet war. Weggelaufen von streitenden Eltern. Als Jugendliche abgerutscht im Drogensumpf. Obdachlos geworden. Die Szenen gehen unter die Haut.

„Ich finde die Botschaft zur Zeit besonders wichtig“, sagt der 42-Jährige. „In der Pandemie haben häusliche Gewalt, persönliche Probleme und psychische Krankheit hinter geschlossenen Türen stattgefunden und sich verschlimmert. Nur noch ein Thema war wichtig: Corona.“ Alle Einnahmen, die Wilcox mit seinem Remix generiert, möchte er an Hilfsorganisationen spenden, die solchen Menschen helfen.

Von Josina Kelz