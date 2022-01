Hannover

Er war schon immer ein Freund der klaren Ansage: Sänger und Musiker Heinz Rudolf Kunze (65) hadert mit der deutschen Corona-Politik.

Die Popmusik steht am Beginn des dritten Corona-Jahres. Wie geht es Ihnen?

Wenn Sie es wirklich wissen möchten, möchte ich auch nichts beschönigen. Es geht mir, und ich glaube, da spreche ich jetzt mal wirklich für alle Kollegen, sehr schlecht. Wenn ich nicht so eine heldenhafte Ehefrau hätte, die mich immer wieder rettet, und mir erklärt, warum ich morgens aufstehen muss, dann wäre ich vermutlich schon 100 Kilometer tief in der Depression versunken.

Was macht Ihnen das Aufstehen so schwer?

Die Lage. Wir sind ja überhaupt nicht weiter. Seit zwei Jahren erklärt man uns, es wird besser und es wird nicht besser. Alle handelnden und verantwortlichen Personen in der Politik, der Medizin und der Wissenschaft tappen offensichtlich im Dunkeln, so scheint es jedenfalls gelegentlich. Die Politik kann sich nicht aufraffen, konsequent gegen Impfgegner vorzugehen – was ich sehr bedauere. Man diskutiert mit diesen Idioten, die unsere Gesellschaft spalten und das gedeihliche Zusammenleben behindern.

Nachdenklich: Heinz Rudolf Kunze ist unzufrieden mit deutscher Coronapolitik. Quelle: Jörg Carstensen

Das klingt sehr zornig. Warum?

Weil die Zeit drängt. Vor ein paar Tagen habe ich einen Aufsatz von einem Mediziner gelesen, der gesagt hat, er mag sich noch gar nicht vorstellen, welche gesundheitlichen Schäden diese Zeit für die gesamte Gesellschaft bringt – dass Operationen aufgeschoben werden, dass Leute nicht mehr zur Vorsorge gehen, ihre Krankheiten nicht mehr richtig beachten aus Angst, eine Arztpraxis aufzusuchen. Abgesehen von Covid-19 kommt da noch eine Lawine von Krankheiten auf uns zu.

Und die Künstler können weiterhin nicht auftreten ...

Mein Beruf, das muss ich nicht erklären, ist so betroffen wie kaum ein anderer. Ich habe schon vor anderthalb Jahren gesagt, bald werden von uns nur noch die Hälfte da sein – der Rest werde Taxi fahren oder an der Tankstelle arbeiten. Ich kenne solche Fälle bei Musikern, die vor drei Jahren noch bei den größten deutschen Künstlern auf der Bühne standen. Und weitere Musiker, die ich gut kenne und die noch jung genug sind, denken darüber nach, ihren Beruf, den sie lieben, aufzugeben und was anderes zu lernen. Die Depression ist monumental.

Große Sehnsucht: Heinz Rudolf Kunze liebt Live-Auftritte. Quelle: Andre Kempner

Sie sind produktiv in vielen Bereichen, schreiben auch Bücher und Musicals.

Ich bin gerade dabei, mein nächstes Album fertigzumachen. Ich habe geschrieben wie ein Irrer, bin also gewiss nicht verstummt. Mein Ausstoß erhöht sich von Jahr zu Jahr. Und die Menge an Texten, die ich nicht vertonen kann, wächst ins Unermessliche. Ich werde eine riesige Portion an Texten hinterlassen, wenn ich nicht mehr lebe – woran sich gern andere Menschen abarbeiten können. Ich könnte derzeit wahrscheinlich 200 Songs allein über Corona veröffentlichen. Das werde ich tunlichst bleiben lassen, denn ich glaube, das will keine Sau hören.

Ich denke, es wäre schon von Interesse!

Sie werden auf meinem nächsten Album natürlich schon hören, wie gereizt mich das alles macht. The Clash sind dagegen die Regensburger Domspatzen (lacht).

Heinz Rudolf Kunze *30. November 1956 in Espelkamp-Mittwald. Die Karriere des Sängers und Musikers begann 1980 mit dem Sieg beim Pop-Nachwuchs-Festival in Würzburg in der Sparte „Folk, Lied, Song“. 1981 veröffentlichte Kunze sein Debütalbum „Reine Nervensache“. Mit dem Album „Dein ist mein ganzes Herz“ und dem zugehörigen gleichnamigen Top-Ten-Hit wurde er 1985 berühmt. Im November 2021 veröffentlichte der Musiker das Doppelalbum „Werdegang“ mit neuen, zum Teil deutlich veränderten Einspielungen älterer Songs. Kunze hat zwei Bands, die rockigere „Verstärkung“ und die akustische „Räuberzivil“. Er hat eine Tochter und einen Sohn und ist in zweiter Ehe verheiratet.

Sie waren vor Corona zuweilen mit zwei Bands und obendrein noch solo unterwegs. Wie schwer war die Konzertvollbremsung für Sie?

Richtig gelähmt mit totaler Funkstille war ich nur sieben Monate lang. Dann konnte ich zumindest meine Solokonzerte – unter zum Teil drastischen Hygienemaßnahmen – wieder machen. Meine große Jubiläumstournee zu meinem 40. Bühnenjubiläum ist zweimal verschoben worden. Jetzt liegt sie auf April und Mai 2022 – und ob sie stattfinden kann, weiß niemand. Ich hoffe …

Sein aktuelles Album: „Werdegang“ von Heinz Rudolf Kunze. Quelle: Meadow Lake Music/Rough Trade

Wie ist Ihr im November erschienenes Album „Werdegang“ mit Neueinspielungen älterer Songs entstanden?

Ich bin quer durch Deutschland gereist – nach Hamburg, Berlin, Mannheim, Stuttgart – und habe mit vielen verschiedenen Produzenten gearbeitet. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Virtuelle Dateienverschickung – das hasse ich. Ich will vor Ort sein und mit den Leuten reden. Und das habe ich getan. Und festgestellt: Unter Kollegen geht die Depression bis zum Grund des Meeres. Ich habe so etwas noch nie erlebt – es ist in unserem kriegsfreien Leben die schlimmste Katastrophe.

Sie sind 65 – hatten Sie Angst vor Corona?

Ich hatte niemals Angst. Ich habe mich sofort impfen lassen, auch ein zweites oder drittes Mal. Ich lebe ja – wenn ich nicht auf Tour bin – mit meiner Frau sehr zurückgezogen. Wir sind eigentlich Eremiten. An unserem privaten Leben hat sich durch die Pandemie kaum etwas geändert: Wir lesen gerne, wir hören gerne Musik, wir sehen gerne fern. Wir sind keine Partygänger. Der einzige Unterschied war: Früher durften wir so leben, heute mussten wir so leben.

Wie erklären Sie die große Zahl der Impfunwilligen?

Gestern habe ich gehört, dass 25 Prozent der Deutschen noch nicht geimpft sind. Unglaublich. Es gibt natürlich immer einen Bodensatz von Subproletariat, von Idioten, die keine Meldung erreicht. Dazu kommen die Verschwörungsidioten und das andere geistige Proletariat der Rechtsextremen. Ich fürchte, diese Situation kommt von den Neuen Medien und dem ganzen Schwachsinn, der sich darin breitmacht. Ich nenne das Mal den „Virus Trump“, der auch in unserem Land langsam um sich greift.

Seit 40 Jahren im Geschäft: Heinz Rudolf Kunze startete Mitte der 1980er Jahre durch. Quelle: Archiv

Sind Sie für eine Impfpflicht?

Ich bin sogar radikal für eine Impfpflicht. Und sehr enttäuscht über die zögerliche Haltung der deutschen Politik.

Worauf setzen Sie für das Jahr 2022?

Auf das, was Martin Heidegger am Ende seines Lebens gesagt hatte – auf einen Gott, den es nicht gibt, den es aber geben müsste.

Von Matthias Halbig