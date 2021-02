Hannover

Wir starten an der Wasserstadt. Zum einen kann man hier entlang der breiten Bau-Straße problemlos das Auto abstellen. Zum anderen kann man sich einen Überblick verschaffen, wie die Fortschritte im neuen Stadtteil aussehen. Die Gebäude zum Wasser hin haben bereits ihre Höhe erreicht, die Klinkerfassaden wachsen. Außerdem ist dieser Startpunkt ideal, weil der Strom an Spaziergängern aus Linden etwas abebbt – wir marschieren nämlich erstmal in die andere Richtung.

Den Conti-Turm im Rücken überqueren wir auf der Brücke den Leine-Abstiegskanal, kommen am Trainingsplatz von SG Limmer vorbei (hier steht ein Food-Truck, an dem man am Wochenende manchmal Kaffee und heiße Waffeln bekommt) und am leeren Schwimmbecken des Limmer Volksbades. Wir halten uns rechts, hier führt eine Bogenbrücke über die sanft dahinplätschernde Leine. Wir folgen dem Fluss, genießen den Blick auf verschneite Felder, in der Ferne sieht man die Türme des Studentenwohnheims in Herrenhausen.

Der Spaziergang durch Limmer Quelle: StreetMap

Wir gehen nicht durch den Tunnel Richtung Herrenhausen, sondern biegen rechts ab, hier führt der Weg ein winziges Stück am Westschnellweg entlang. Wir halten uns rechts und überqueren den Ernst-August-Kanal, der allerdings nur ein schmales Rinnsaal ist. Zwischen Rinderweiden und Streuobstwiesen steuern wir auf die Wasserkunst zu. Das Baudenkmal ist aufwendig und liebevoll saniert worden und soll im Sommer wieder eröffnet werden.

Wir gehen rechts über das Wehr, unter uns produziert das Wasserkraftwerk Herrenhausen Strom aus der tosenden Leine. Am Ende der Brücke gehen wir rechts zurück Richtung Wasserstadt und zum Ausgangspunkt.

Wer noch mehr entdecken möchte, kann von hier auch durch das alte Dorf Limmer bummeln, das mit Nikolaikirche und Einfamilienhäusern so gar nicht nach Großstadt aussieht.

Spaziergang durch den Deister

Es lohnt sich, mal ein Stück aus der Stadt herauszufahren und den Deister von einer Ecke zu erkunden, die gar nicht so bekannt ist. Wenn man die A2 bei Bad Nenndorf verlässt und sich in dem Kurort am Kurpark einen Parkplatz sucht, hat man einen guten Startpunkt für eine wunderschöne Winterwanderung in den Norddeister. Dabei kann es durchaus sein, dass man in Bad Nenndorf bei trockenen Wegen und schönstem Sonnenschein losläuft und im Deister auf dem Kamm noch eine Schneelandschaft vorfindet.

Von Bad Nenndorf zur Teufelsbrücke im Deister Quelle: flei

Schon am Rande des Kurparkes befindet sich ein erstes Highlight: die Süntelbuchenallee. Die Bäume wurden vor fast hundert Jahren angepflanzt und wachsen durch einen Gendefekt völlig verkrüppelt. Am Rande des Galenbergs verläuft nun der Weg, dabei eröffnet sich ein wunderschöner Blick über das Tal zum Deister hin. Die Kugelahornallee führt fast bis zum Erlengrund – dort liegt eine kleine verschlafene Teichanlage, in der im Sommer sogar Fische zu entdecken sind. Der erste Anstieg auf der anderen Seite führt bis zu Cecilienhöhe, das Restaurant ist aber zurzeit geschlossen.

Nach einem kleinen Stück in den Wald hinein gelangt man zum Belvedereturm. Den Turm kann man über eine knapp 130 Stufen-Rundtreppe besteigen. Hinter dem Turm führt ein Weg Richtung Teufelsbrücke. Die Brücke soll der Legende nach der Teufel persönlich für einen Jägersmann gebaut haben, der auf der anderen Seite des Flusses einen Hirschen erlegt hatte. Ein schlechter Deal, denn schon abends war der Jäger tot.

Kurz vor Bad Nenndorf öffnet sich der Wald immer mal für traumhafte Blicke. Quelle: Jacobs

Von der Teufelsbrücke geht es zurück über den Kamm auf die andere Seite des Waldes zur Deister Alm an der Bantorfer Höhe und über die Mooshütte nach Bad Nenndorf zurück. Die Mooshütte hat einen Fensterverkauf, hier gibt es auch jetzt Waffeln und kleinere Gerichte zum Mitnehmen. Nach rund zehn Kilometern hat man diese Tour geschafft.

Spaziergang im Hinüberschen Garten

Menschenmassen – wie an Maschsee und Eilenriede – unternehmen möchte, der ist im Hinüberschen Garten richtig. Der ist ein Geheimtipp. Er liegt versteckt im Randbezirk Marienwerder und zählt zu den ältesten Landschaftsgärten Deutschlands. Der Namensgeber, Jobst Anton von Hinüber, legte ihn 1766 nach englischem Vorbild rund um das Kloster Marienwerder an , wo er Amtsmann war. Englische Landschaftsgärten revolutionierten damals die Natur-Architektur, indem wieder auf natürliche Formen und Verläufe gesetzt wurde.

Deshalb sieht der Hinübersche Garten aus, als wär er von der Natur selbst erschaffen worden. Parken können Spaziergänger am Quantelholz, dem Westermannweg oder dem Augustinerweg beim Kloster. Hier startet der Spaziergang, der zunächst einen Blick auf das Kloster offenbart, welches vom Turm der Klosterkirche überragt wird. Sie ist um 1200 entstanden – und damit die älteste Kirche Hannovers.

Eine Tour durch den Hinüberschen Garten Quelle: flei

Am Kloster vorbei geht es Richtung Leine, die hier friedlich vor sich hin plätschert, vorbei an saftigen Wiesen und alten Bäumen, und spätestens jetzt können wir uns kaum noch vorstellen, in der Stadt zu sein. Einen Steinwurf vom Wasser entfernt liegt eine Obstwiese – im Sommer kann man hier herrlich picknicken.

Gleich dahinter beginnt ein Stück Wald, der Weg dadurch führt zum Highlight des Hinüberschen Garten: dem Hexenturm. Er liegt auf einer künstlich angelegten Erhöhung, der Blick und die Schritte werden automatisch dorthin gelenkt. Was sich wie Hexerei anfühlt, war nur ein cleverer Zug des Architekten – denn der Hexenturm ist eine künstliche Ruine. Es gab sogar einen künstlichen Friedhof. Also schnell weg aus dem gespenstischen Teil des Parks und zurück Richtung Kloster, vorbei an dem malerischen Teich mit Blumeninsel.

Hexenturm: Was wie ein mystischer Ort erscheint, ist eine künstlich angelegte Ruine. Quelle: NP

Ein Tipp: Am Parkeingang gibt es ein Schild mit QR-Code – wer diesen öffnet, kann eine Audiodatei runterladen und einen 45-minütigen Hörspaziergang durch den Garten unternehmen.

Tour rund um den Benther Berg

Dieser schöne Rundgang um den Benther Berg im Calenberger Land beginnt am Parkplatz Jägerheim an der Lenther Chaussee. Man erreicht ihn auch mit der Buslinie 580. Von hier geht es einmal rund um das Naherholungsgebiet, das die Hannoveraner schon im 19. Jahrhundert für einen Ausflug mit anschließender Einkehr in den damaligen Benther-Berg-Terrassen zu schätzen wussten.

Wandern am Benther Berg Quelle: flei

Der 173 Meter hohe Benther Berg wird eingerahmt von den Orten Lenthe, Northen, Everloh und dem namensgebendem Benthe. Er ist mit Laubmischwald bewachsen und bietet gut ausgebaute Wanderwege, die sich Spaziergänger allerdings zum Teil mit Mountainbikern teilen müssen – angesichts der wenigen Erhebungen im Umland von Hannover sind der Benther ebenso wie der Gehrdener Berg extrem beliebte Ziele der sportlichen Biker.

Der Rundgang bietet immer wieder großartige Ausblicke in das weite Calenberger Land, das Romantiker auch gerne als die „Toskana von Niedersachsen“ bezeichnen.

Nach etwa sechseinhalb Kilometern erreicht man am Osthang des Bergs den Kaffee- und Biergarten „Waldwinkel“ (Salinenstraße 105). Das Waldgasthaus hat eine lange Geschichte: Gebaut wurde es 1925. Die Familie Hoppe aus Benthe nutzte es zunächst als Sommerhaus, später betrieb es Fritz Hagemann als Lokal „Hoppenruh“. Nach vielen Wechseln sanierte die Hannoveranerin Cara Cahusac das Lokal aufwendig und feierte 2019 Eröffnung. Selbst in diesen Tagen hat der „Waldwinkel“ täglich geöffnet (Montag bis Freitag 14 bis 17, Sonnabend 13 bis 17, Sonntag zwölf bis 17 Uhr). Nach dem Spaziergang hat man sich selbst gebackenen Kuchen, heißen Kaffee oder einen herzhaften Snack auf die Hand verdient.

