Hannover

Ab ins Homeoffice – so hieß es am Anfang der Corona-Pandamie. Also hat man sich damals an den Wohnzimmer- oder Küchentisch gesetzt, den Laptop aufgeklappt und es konnte losgehen. Wer hätte vor einem Jahr auch gedacht, dass aus dem Provisorium so etwas wie eine Dauerlösung wird? Allmählich haben sich viele zu Hause arbeitstechnisch einrichten. Und werden dabei vor neuen Fragen und Aufgaben gestellt.

Wo ist der ideale Ort (ruhig, hell, ausreichend groß) fürs Dauer-Homeoffice? Vor allem aber: Wo lässt sich der Heim-Arbeitsplatz am besten integrieren? Kann oder muss ich den Arbeitsbereich nach Feierabend auch privat nutzen? Wie viel Provisorium darf es sein? Das hängt davon ab, wie lange man arbeitet. Wer den ganzen Arbeitsalltag in sitzender Position verbringt und dauerhaft im Homeoffice bleiben soll, kann nicht mit gekrümmtem Rücken vom Sofa aus am Couchtisch arbeiten. Im Idealfall sollte Arbeitsmaterial wie Bildschirm und Tastatur frontal auf dem Schreibtisch stehen, sodass weder Kopf noch Oberkörper für eine gute Sicht geneigt werden müssen.

Wer nutzt das Homeoffice? Arbeite ich allein oder teile ich den Platz mit anderen Familienmitgliedern? Wo sind die Kinder – machen sie an dem Tisch auch ihr Homeschooling? Mit älteren Kindern kann man klare Regeln absprechen, beispielsweise, dass der Arbeitscomputer und alle Unterlagen für sie tabu sind. Ist das in der Umsetzung schwierig oder arbeitet man mit vertraulichen Unterlagen, sollte man sich ein abschließbares Schranksystem anschaffen.

Auch sollte man mit den Kindern Ruhephasen besprechen, zum Beispiel für Telefonkonferenzen Zeichen verabreden – das können Handzeichen oder Schilder sein. Doch behalten Sie im Hinterkopf: Es sind besondere Zeiten. Wenn das Kind dann doch in die Telefonkonferenz platzt, weil es gerade über die Playmobil-Ritterburg gestolpert ist und Trost braucht, oder bei einer Matheaufgabe feststeckt, dass es alle Regeln vergessen hat, dann ist das eben so.

Nicht immer funktioniert das: Kinder können nicht den ganzen Arbeitstag über leise spielen – manchmal brauchen sie sofort Aufmerksamkeit. Quelle: Julian Stratenschulte

Bei jüngeren Kindern ist der Spagat zwischen Beschäftigung, Aufsichtspflicht und Arbeit schwieriger – aber vielleicht können sich die Partner abwechseln, eventuell findet sich noch jemanden für die Betreuung oder man kann im Tausch mit einer anderen Familie arbeiten, solange Kita und Krabbelgruppen geschlossen sind.

Mit kleinen Kindern sollte man sich vom Perfektionismus verabschieden: Es kann nicht alles ideal laufen. Statt sich zu stressen, sollte man sich freuen, dass in Zeiten der Improvisation auch vieles klappt. Und deshalb ist es auch nicht frevelhaft, die Kinder bei einer wichtigen Arbeit eine halbe Stunde vor einem pädagogisch nicht besonders wertvollen Beschäftigungstool zu „parken“. Dafür kann man ja danach vielleicht eine Kinderzeit einschieben, dank Homeoffice kann die Arbeitszeit ja etwas flexibler eingeteilt werden.

Wo ist der richtige Ort: Homeoffice am Sofatisch geht auf den Rücken. Quelle: Christin Klose

Wie vermeide ich Chaos auf dem Schreibtisch? Die Ordnung am Arbeitstisch ist nicht nur organisatorisch ein wichtiges Kriterium. Im Homeoffice häufen sich in der Regel einige Arbeitsmaterialien ein. Chaos auf dem Schreibtisch – und wenn es nur Kabelsalat, Laptop, Stifte, Notizen und mehrere Ordner sind – kann optisch stören, vor allem wenn das Homeoffice in einer Nische des Wohn- oder Schlafzimmers eingerichtet wurde.

Ein Tipp: Wer keinen festen Schreibtisch hat und mal an diesem, mal an jenem Tisch arbeitet, sollte sich eine größere Kiste oder einen Rollcontainer einrichten, damit die Arbeitsmaterialien nicht über die komplette Wohnung verstreut werden.

Wie behalte ich im Dauer-Homeoffice meine Arbeitszeit im Blick? Klar sind Menschen mit Heimarbeit zeitlich oft flexibler, man kann auch mal Arbeitszeit nachholen, wenn am Vormittag die Kids über Tische und Bänke gegangen sind. Aber zur Work-Life-Balance gehört auch der Life-Teil und der wird schnell vergessen, wenn einem abends noch eine Aufgabe einfällt, man eben noch die Mails checkt und schnell mal antwortet. Am besten schreibt man sich seine Arbeitszeit grob auf, um die Übersicht zu behalten.

Zum Arbeiten

Zum Zuklappen: der Schreibtisch an der Wand. Quelle: Klingenberg

Nicht jeder hat Platz oder gar ein eigenes Arbeitszimmer. Aber es gibt auch gute Minimallösungen für einen Arbeitsbereich, die sich im Wohnzimmer einpassen – und die sich besonders eignen, wenn man hauptsächlich am Laptop arbeitet. Wird das Homeoffice zum Beispiel in das Wohnzimmer oder Schlafzimmer integriert, bietet sich ein Sekretär oder ein Wandschreibtisch an (etwa bei Klingenberg für 669 Euro). Dieser ist unter anderem mit LED-Leuchte, Steckdosen, USB-Ports, Stiftehalter, Magnettafel und einigem mehr ausgestattet und kann nach der Arbeit einfach geschlossen werden.

Eine Alternative ist, den Schreibtisch in die bestehenden Möbel – zum Beispiel in eine Regalwand – zu integrieren. Das müssen keine fertigen Lösungen sein, es reichen auch Regale von Ikea oder aus dem Baumarkt, die man mit einer Arbeitsplatte verlängert. Oder man montiert die Tischplatte mit Winkeln direkt an der Wand.

Manchen Möbelstücken sieht man gar nicht an, dass sie ein Schreibtisch sind. So bietet Büromöbelhersteller Werner Works ein Sideboard an, bei dem man die obere Platte ausziehen kann und so einen funktionalen Schreibtisch mit ausreichend Beinfreiheit erhält (bei Pro Office ab 1190 Euro.)

Für den Rücken

Beim Telefonieren aufstehen: Im Homeoffice sollte man auf Bewegung achten. Quelle: Christin Klose

Den ganzen Tag sitzen ist für Rücken, Schulter und Nacken nicht gesund. Denken Sie daran, sich zu bewegen – verändern Sie die Sitzposition, stehen Sie beim Telefonat auf, gehen Sie herum oder kreisen Sie die Hüften. Nehmen Sie die Arme hoch und dehnen Sie sich ruhig mal in den überstreckten Rücken hinein. Es gibt auch Apps für Smartphone und Uhr, die an regelmäßige Bewegung erinnern. Tipps von Faszientrainerin Gunda Slomka im NP-Video zu Bewegungsübungen gibt es hier.

Zum Stehen

Aufbau: Mit ein paar Tricks entsteht ein Steh-Schreibtisch. Quelle: Fully

Nicht jeder hat im Homeoffice einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Doch verzichten muss man auf das gesunde Arbeiten im Stehen trotzdem nicht: Als erhöhte Arbeitsflächen können auch Fensterbänke oder Regale genutzt werden. Für den Tisch gibt es Schreibtischaufsätze oder Konverter zum Beispiel von Fully (Bild, um die 170 Euro) , die man individuell der Höhe anpassen kann. Sie eignen sich auch gut, wenn man zum Beispiel am Wohnzimmer- oder Küchentisch arbeitet, denn sie lassen sich schnell zusammenfalten und verstauen.

Wer kreativ ist, kann sich ein Tischpult auch selbst bauen – aus Kisten, Büchern oder sogar einem Kinderholzstuhl (siehe Foto). Beispiele gibt es auch hier.

Für die Ordnung

Stauraum: In kleinen Containern verschwindet der Schreibtisch-Kleinkram. Quelle: Kartell

Ein paar schöne Accessoires auf dem Schreibtisch, ein paar Bilder an der Wand und eine Zimmerpflanze – so schnell wird das Büro zum Wohlfühlort. Weitere Tipps: Streichen Sie die Wände in ruhigen Tönen wie Pastellgelb, Hellgrün, Blau oder Weiß und dekorieren Sie sie gezielt mit wenigen, farbigen Accessoires wie Fotos, einem Magnetboard oder einem kleinen Regal.

Gerade wenn der Schreibtisch im Wohnzimmer steht, sollte er nicht im Chaos versinken – eine dekorative Box, in der Stifte, Zettel und anderes mehr verschwinden kann, gibt es von Vitra (zum Beispiel bei Pro Office für 28 Euro).

Wer mehr Platz braucht, kann auch einen kleinen Container unter oder neben den Schreibtisch stellen, Hingucker wie beispielsweise aus der Componibili-Serie von Kartell (verschiedene Farben, je nach Größe bei Klingenberg ab 89 Euro) machen optisch sogar etwas her.

Für einen gesunden Rücken

Da freut sich der Rücken: Gute Bürostühle kann man vielfältig verstellen. Quelle: Hag

Grundsätzlich braucht es für gesundes Sitzen am Schreibtisch nicht zwangsläufig einen klassischen Bürostuhl. Sitzbälle oder Hocker können auch für eine gute Haltung sorgen. Bälle allerdings haben auch eine hohe Dynamik und können das feinmotorische Arbeiten, wie beispielsweise das Tippen, erschweren, so dass man verkrampft. Unbewegliche Hocker haben den gegenteiligen Effekt. Auf ihnen sitzt man zwar gerade, sofern sie die richtige Höhe haben, aber es fehlen Entspannungsflächen. Für ein stundenlanges Sitzen sind sie ungeeignet.

Wer seinen Arbeitsplatz nur ab und zu aufsucht, kann sich für eine Light-Version eines Bürosessels entscheiden. Viele Hersteller bieten inzwischen Bürovarianten ihrer normalen Stuhlprogramme an, die sich in die übrige Einrichtung optisch einfügen. Wer aber ganztags am Schreibtisch sitzt, sollte einen ergonomischen Stuhl wählen. Die wichtigste Eigenschaft eines guten Arbeitsstuhls ist seine vielfältige Anpassung. Das beginnt bei der Höhen-, geht über eine Neige- und Tiefenverstellung bis zur Sitztiefeneinstellung. Außerdem sollte der Stuhl über eine Rückenlehne verfügen, die eine gute Kontur hat, sodass sie die natürlichen Schwingungen der Wirbelsäule unterstützen kann.

Zu der Königsklasse unter den ergonomischen Stühlen zählen die vielfach preisgekrönten Stühle des norwegischen Herstellers Hag. Sie regen regelrecht zum aktiven Sitzen an. Denn der Stuhl wurde von der flexiblen Haltung der Reiter inspiriert, sein besonders geformter „Sattelsitz“ unterstützt die wechselnden Positionen beim Sitzen. Auf dem Capisco (ab etwa 500 Euro bei Klingenberg) kann man beispielweise vorwärts, seitwärts und rückwärts bequem Platz nehmen und hat eine große Reichweite und Bewegungsfreiheit.

Von Maike Jacobs