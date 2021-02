Burgwedel/Hannover.

In Hannover kennen ihn viele Feinschmecker. Durch das „Alte Kurhaus“ Mecklenheide, durch sieben Jahre als Küchenmeister im „Gasthaus Meyer“ im Erlebniszoo, durch fünf Jahre im „Kräutergarten“ in der List. Ende Juli 2020 hörte Ralf Bachelle dort durch bauliche Gründe auf und startete schon im August mit „Bachelle’s Restaurant“ im Golf-Club Burgwedel-Engensen wieder durch.

Nur zwei Monate danach ging es in den zweiten Corona-Lockdown, „da brauchte ich schnell ein originelles To-go-Konzept und musste mich in der Region noch bekannt machen“, sagt der 59-Jährige. Die zündende Idee für beides kam dem Gastronom beim Gang in die Scheune und dem Blick auf „Detlef“ vom Hersteller Dethleffs.

Gäste fahren mit bequemem Gefährt beim Lokal vor

So heißt das Wohnmobil, das sich Ralf Bachelle 2015 kaufte, um mit Ehefrau Carola und den Hunden Kalle und Knut Deutschland und das nahe Ausland bereisen zu können, ohne Hotel und Restaurant. Und so gründete Bachelle das Wohnmobil-Dinner, für das er Mitte Dezember die Genehmigung vom Ordnungsamt bekam.

So kann es aussehen: Im Wohnmobil wird eingedeckt und diniert. Quelle: Rainer Dröse

Gäste fahren mit einem Gefährt, „in dem sie gemütlich sitzen können, ob am festen Tisch, Klapptisch oder Campingtisch“ auf den Parkplatz des Golfclubs und bekommen die Speisen serviert, die sie vorher online bestellt haben. Rund ein Dutzend stehen zur Auswahl, Hit ist das „WoMo-Dinner-Menü“ für zwei Personen und 64,90 Euro, das am kommenden Sonnabend aus Zaziki, Petersfischfilet und „Dessert Suprise“ besteht.

„Beim ersten Dinner war einer, zum zweiten kamen schon elf“, freut sich Bachelle. Am Sonnabend veranstaltet er Dinner Nummer sechs, „und ich mache Sonnabend für Sonnabend weiter, bis wir wieder aufmachen dürfen. Vor März wird das sowieso nichts.“

Service in Corona-Zeiten: Bachelle serviert mit Maske. Quelle: Rainer Dröse

„Im Auto à la carte zu essen, war eine ganz neue Erfahrung. Wir kommen wieder“, schrieb ein Gast, der den Abend mit der ganzen Familie im Multivan genoss. „Die Rückmeldungen sind so positiv, dass wir die Dinner gerne weiter veranstalten“, sagt Ralf Bachelle. Die Wohnmobil-Kunden sollten nur daran denken, Besteck, Geschirr und Gläser dabei zu haben. „Hatte einer alles vergessen“, so der Koch aus Leidenschaft, „natürlich konnten wir aushelfen. Hier muss keiner vom Schoß essen“. Anmeldungen sind bis zum 4. Februar möglich.

Mittwoch ist Pizza-Tag im „La Lucania“

Eigentlich kosten die beliebtesten Steinofen-Pizzen im „La Lucania 2“ in der Südstadt 7,50 Euro, acht Euro und 10,50 Euro. Das sind die Napoli, die La Lucania, die Verdure und die lauwarm servierte Pizza Rucola mit Parmaschinken und Parmigiano. Der original italienische Teig aus Weizen, Wasser, Salz und Olivenöl geht 48 Stunden lang, die Pizzen kommen auf mächtige 32 Zentimeter im Durchmesser. So weit, so normal.

Riesen-Pizzen: Domenico Splendido in seinem Lokal. Quelle: Archiv

Nicht allerdings mittwochs. Da ist Pizza-Tag bei Domenico Splendido, dann gibt es jede Pizza für nur sechs Euro. Das bringt den Chef ganz schön ins Schwitzen: Seine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, der 50-Jährige steht selbst am Ofen, Ehefrau Michaela (29) hilft fleißig mit. „Der Pizza-Tag kommt an“, sagt Splendido, der extra eine App auf seiner Homepage installiert hat. Bringdienst kann da auch angeklickt werden. Wer sich dann ins Auto setzt? „Zur Not ich selbst, aber die meisten holen ja ab.“ Den vergangenen Sommer hatte Splendido dazu genutzt, das „La Lucania 2“ zu renovieren.

Geschmorte Ochsenbacken sind der Hit

„Guerilla-Kitchen“ nennt Nico Mauer das Konzept, mit dem sein „Soulkitchen“ am Lindener Lichtenbergplatz auch im zweiten Lockdown so gut funktioniert, dass sieben Arbeitskräfte mit reduzierten Stunden noch einen Job haben. Gerichte aus einem halben Dutzend Ländern stehen auf der Karte, besonders beliebt sind die geschmorten Ochsenbacken in Rotweinsauce (17,50 Euro), das argentinische sous vide gegarte Entrecote mit Gorgonzola-Pfefferrahm (19,90 Euro) und das koreanische vegane Resteessen Bibimbap (marinierter Seidentofu) für 14 Euro.

Ergänzt die Karte regelmäßig: Nico Mauer vom „Soulkitchen“. Quelle: Archiv

Um die 300 Portionen werden pro Woche abgeholt. Der 42-jährige gelernte Koch, der wieder vier Tage selbst am Herd steht, vergibt Zehn-Minuten-Slots, die pünktlich einzuhalten sind. „Ohne To-go wäre es verdammt schwer geworden, den Laden zu halten“, sagt Mauer, außerdem „finden wir dieses Projekt gerade sehr spannend“. Pro Woche fliegt eine Speise für eine neue von der Karte, nächste Woche können sich die Leckermäuler zum Beispiel auf eine Biskuitrolle mit Quitten-Mascarpone-Füllung freuen.

Von Christoph Dannowski