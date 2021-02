„Comfort Binge“: Diese TV-Serien sind Balsam für die Seele

Hannover

Netflix, Amazon Prime, Sky und Disney+. Seit Corona das Freizeitvergnügen extrem eingeschränkt hat und die Kinos geschlossen sind, herrscht auf vielen Familien-Fernsehern kein Mangel an Streamingdiensten. Es gäbe aber noch Apple+, Magenta TV, Maxdome und all die anderen – und ihre plärrenden Angebote, die wie auf dem Jahrmarkt angepriesen werden.

Der neue heiße Comedy-Scheiß. Noch ein Superhelden-Ableger. Düstere Krimis aus Schweden, die als „Scandi Noir“ sogar ein eigenes Label haben. Action, Drama, Komödien – alle mit Superlativen angekündigt. Was soll man gucken? Worauf soll man sich einlassen? Will man nach einem Tag im Homeoffice und einem Defizit an sozialen Kontakten wirklich riskieren, erst ein Dutzend Trailer anzuklicken und dann doch bei einer neuen Serie zu landen, die nach 15 Minuten ermüdet oder nervt?

Auf dem Sofa braucht man einen sicheren Hafen

Die Welt draußen ist gerade in Unordnung, daheim auf dem Sofa braucht man den sicheren Hafen. Den Rotwein des Vertrauens, die Kuscheldecke, die einen seit Jahrzehnten begleitet, bekannte Gesichter – wenn schon nicht am Küchentisch, dann auf der Mattscheibe. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Deshalb sind die Klickzahlen von Uralt-Serien wie „Friends“ immer noch hoch, deshalb zahlen Streaming-Dienste irre Summen für alte Hüte wie „The Office“ (den deutschen Ableger kennt man als „Stromberg“).

Die US-amerikanische Medienjournalistin Alexis Nedd hat auf der Nachrichtenseite „Mashable“ sogar das passende Wort dafür gefunden: Das Phänomen nennt man „Comfort Binge“. Unter „Binge“ versteht man die Sucht, auf Streaming-Plattformen etliche Folgen am Stück wegzugucken, „Comfort“ steht für Behaglichkeit und das Gefühl, geborgen zu sein. „Es geht darum, mit minimalen Aufwand, größtmögliches Vergnügen zu bekommen“, zitiert auch die „Süddeutsche Zeitung“ die US-Journalistin.

Auswahlmöglichkeiten überfordern uns

Wer zum x-ten Mal verfolgt, wie sich die „Friends“ Rachel, Monica, Chandler, Joey und Ross auf dem Sofa in ihrer Stammkneipe kabbeln, kann außerdem nebenbei problemlos seine Mails checken, im Internet einkaufen und durch Facebook oder Instagram scrollen. Und umgeht das, was Psychologen das „Paradoxon der Wahlmöglichkeiten“ nennen: Denn die Explosion an Auswahlmöglichkeiten – tausende Serien gleichzeitig, jetzt, sofort! – überfordert uns, wir tun uns schwer, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Ein Problem, das man in den analogen 90er-Jahren nicht kannte.

Deshalb machen wir auf Netflix und Co. keine Experimente, sondern sagen lieber „Auf Immerwiedersehen!“

Fackeln im Sturm

Die Fakten: Die Mini-Serie mit 15 Episoden in Spielfilm-Länge basiert auf der Roman-Trilogie von John Jakes. Sie war mit Stars wie David Carradine und Oscar-Preisträgerin Elizabeth Taylor in Nebenrollen hochkarätig besetzt. Im deutschen TV erreichte die Erstausstrahlung bis zu 23 Millionen Menschen pro Folge.

Der Suchtfaktor: Nord gegen Süd im US-Bürgerkrieg. Orry Main (Patrick Swayze, Foto) und George Hazard (James Read) werden an der Militärakademie Freunde, müssen im Krieg gegeneinander kämpfen. Orry ist außerdem unglücklich verliebt in Madeline (Lesley Ann Down). Die Kostüme, die Schauplätze, die unendlich langen Szenen ohne schnelle Schnitte – „Fackeln im Sturm“ ist das reinste Beruhigungsmittel.

Wo? Streambar auf Amazon Prime, die Sammler-Edition mit acht DVDs kostet 20 Euro.

Sex and the City

Die Fakten: Keine Serie in den späten 90ern war stilprägender und sorgte für mehr Gesprächsstoff! Sechs Staffeln, 94 Folgen – und ein Denkmal für New York als Zentrum für Mode, Emanzipation und Freigeister.

Der Suchtfaktor: Eine Protagonistin für jede Zielgruppe. Samantha (Kim Cattrall) nimmt sich die Männer, wie sie will. Die schüchterne Charlotte (Kristin Davis) sucht die wahre Liebe, Miranda (Cynthia Hobbes) ist eine karriereorientierte Anwältin. Und Carrie (Sarah Jessica Parker) ist das flatterhafte Wesen auf High Heels, das von Party zu Party taumelt, sich an „Mr Big“ reibt und hin und wieder zum Broterwerb eine Kolumne über die Liebe und das Leben schreibt.

Wo? Als Flatrate bei Sky, zum Download bei iTunes und Amazon. Als DVD-Box etwa 30 Euro.

Gilmore Girls

Die Fakten: Autorin Amy Sherman-Palladino traf in den Nuller-Jahren mit 153 Folgen direkt in die Herzen der (weiblichen) Zuschauer. Die extrem dialoglastige Serie erinnert an Screwball-Komödien aus dem Hollywood der 50er-Jahre, für eine Folge gab es bis zu 80 Seiten Text (üblich für 45 Minuten sind 45 Seiten).

Der Suchtfaktor: Zwei Frauen spielen Ping-Pong mit den Worten. Lorelai (Lauren Graham) zieht ihre Tochter Rory (Alexis Bledel) alleine groß, wobei in „Stars Hollow“ das ganze Dorf mit seinen liebevoll gezeichneten Charakteren Anteil nimmt an Liebe, Leid und Freundschaft. Diese Serie strotzt vor Anspielungen, Referenzen, guter Musik, Cameo-Auftritten (zum Beispiel Ex-Außenministerin Madeleine Albright) und Esprit.

Wo? Alle Folgen auf Netflix – plus vier 2016 gedrehte Spielfilme.

Mord mit Aussicht

Die Fakten: 2014 war „Mord mit Aussicht“ mit bis zu 20 Prozent Marktanteil die meistgesehene TV-Serie in Deutschland, es gibt 39 Folgen. 2021 wird eine Fortsetzung mit komplett neuer Besetzung gedreht

Der Suchtfaktor: Großstadt trifft Provinz, das kann ja nicht gut gehen. Die ehrgeizige Kommissarin Sophie Haas (Karoline Peters, rechts) wird nach Hengasch in der Eifel versetzt, dort trifft sie auf den eher gemütlichen Polizeiobermeister Dietmar Schäffer (mit Pony: Bjarne Mädel) und die junge Polizeimeisterin Bärbel (Meike Droste), wittert überall große Verbrechen und mischt die Dorfidylle auf. „Schmunzelkrimi“ ist ein schlimmes Wort für dieses Kleinod im ARD-Kosmos. Die Erfindung der Langsamkeit in der Eifel entschleunigt wunderbar.

Wo? Komplett streambar auf Netflix, Amazon Prime, Magenta TV, einzelne Folgen auch in der ARD-Mediathek.

How I met your Mother

Die Fakten: In „How I met your Mother“ erzählt Ted Mosby (Josh Radnor) 208 Folgen lang als Stimme im Off seinen beiden Kindern, wie er einst ihre Mutter kennengelernt hatte. In neun Staffeln bleibt die Identität das große Geheimnis, die Enthüllung wurde 2014 nach neun Staffeln aber von vielen Fans kontrovers diskutiert.

Der Suchtfaktor: Rätselraten mit Schachfiguren auf dem Beziehungs-Tableau, die immer wieder hin und her geschoben werden. Eigentlich ist Ted für Robin (Cobie Smulders) bestimmt, doch viele potenzielle Traumfrauen kreuzen seine Wege, Weiberheld Barney (Neil Patrick Harris) führt ihn immer wieder auf Abwege. Lilly (Alyson Hannigan) und Marshall (Jason Segal) halten die Clique zusammen, man lernt viel über den „Bro-Kodex“.

Wo? Alle Folgen streambar auf Amazon Prime und Netflix, DVD-Box etwa 55 Euro.

Das Traumschiff

Die Fakten: Die Idee stammt aus dem Jahr 1981 – als Kreuzfahrten noch kein Massenphänomen waren. Vorbild war das amerikanische „Love Boat“. Nach zwölf Folgen wurde die Serie von 60 auf 90 Minuten verlängert.

Der Suchtfaktor: Jede „Traumschiff“-Folge fühlt sich an wie ein Feiertag – seit Mitte der 90er sind zweiter Weihnachtstag und Neujahr feste Sendetermine. Außerdem werden im „Stay at home“-Jahr Fernweh und Sehnsucht bedient: Kapstadt, Palau, Seychellen, – schwelgerische Landschaftsaufnahmen tun der Seele gut. Und das Drehbuch hat Happy-End-Garantie, egal, wer den Anker wirft. Aktuell hat Florian Silbereisen (rechts) Sascha Hehn an der Brücke abgelöst.

Wo? In der ZDF-Mediathek kann man viele Folgen gratis streamen, unter „Retro-Serien“ findet man auch „Die Schwarzwaldklinik“ oder „Ich heirate eine Familie“.

Von Andrea Tratner