Hannover/Nienburg

2020 fing für Christina Grass (31) und Marco Cerullo (32) sensationell an – und endete dramatisch. Im Januar war Cerullo Teilnehmer des RTL-„Dschungelcamps“, bei der großen Wiedersehen-Show im Anschluss machte er seiner Christina live vor Publikum einen Heiratsantrag. Sie sagte überglücklich und unter Tränen „Ja!“. Am 31. Dezember dann die plötzliche Trennung der beiden.

„Das ganze Jahr war eine Achterbahn der Gefühle für uns“, sagt Grass im Videotelefonat mit der NP – an der Seite von Cerullo. Die beiden haben nach ihrer Liebeskrise wieder zueinander gefunden. Für das Gespräch machen sie eine Pause vom Kisten packen. Sie verlassen Köln. „Diese Stadt hat uns kein Glück gebracht, diese Wohnung ist verflucht“, ist sich Cerullo sicher.

Eine Wohnung in Nienburg, eine Wohnung in Koblenz

Jetzt geht es für die beiden in die Heimat: Der 32-Jährige kommt aus der Rhein-Stadt Koblenz – an seinem Dialekt ist das kaum zu überhören. Grass kommt aus Nienburg, zwischendurch lebte sie in Hannover. Und in welche Heimat geht es nun? In beide: „Wir haben uns in Koblenz und in Nienburg eine Wohnung gemietet“, erklärt Grass. „Eine Wohnung in Köln kostet alleine so viel wie die zwei auf dem Land zusammen“, ergänzt Cerullo und lacht.

Da war noch alles gut: Christian Grass und Marco Cerullo ziehen in ihre Kölner Wohnung. Quelle: privat

Der Umzug steht für einen Neuanfang, die zwei Wohnungen für den Willen, dieses Mal alles besser zu machen. „Wir haben uns im Laufe des vergangenen Jahres als Individuen verloren. Es gab nur noch uns beide – unsere eigenen Bedürfnisse haben wir komplett vernachlässigt.“ Corona verschärfte die Situation. „Wir waren 24/7 zusammen, haben teilweise zwei Wochen lang keine andere Seele gesehen.“

So kam es zur Trennung

Irgendwann gab es nur noch Streit. „Wegen dummen Kleinigkeiten“, gibt Grass zu. Im Dezember spitzte sich die Lage bei dem Paar zu, an Silvester ging Cerullo einen drastischen Schritt: Er verkündete die Trennung der beiden bei Instagram. „Eine halbe Stunde später habe ich es schon bereut“, sagt er heute. Denn: seine Christina musste aus dem Internet vom Ende der Beziehung erfahren. Ein Schlag in die Magengrube für die 31-Jährige.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben zwar immer gesagt, es hat keinen Sinn mehr, aber so richtig getrennt haben wir uns nicht.“ Cerullos Hintergedanke beim Drehen des Videos: Er wollte den notwendigen Strich ziehen, mit dem Schritt in die Öffentlichkeit war es offiziell.

Für mehr Realität auf Instagram

Währenddessen saß Grass in ihrem alten Kinderzimmer in Nienburg. „Mir ging es so schlecht. Ich wollte mit niemanden sprechen, habe alleine in meinem Zimmer gegessen – wenn ich denn was runterbekommen habe – und in vier Tagen vielleicht 45 Minuten unten bei meinen Eltern verbracht“, schildert sie die dunkle Zeit. Ihre Instagram-Follower sahen die ehemalige Pharmareferentin verweint und ungeschminkt in ihrem Kinderzimmer. Ein mutiger und wichtiger Schritt. Denn: In der Scheinwelt von Instagram gibt es meist nur die perfekt in Szene gesetzte Liebe – oder den medienwirksamen Rosenkrieg. Grass zeigte die Realität dazwischen: ein gebrochenes Herz, die bitteren Tränen nach der großen Liebe.

Sich so zu zeigen, sei nicht leicht für sie gewesen. „Ich hatte das erste Mal Angst vor der Öffentlichkeit.“ Denn die verschärfte die Situation: „Sobald ich mein Internet geöffnet habe, ploppten Nachrichten aus verschiedenen Medien auf, dass wir uns getrennt haben“, erinnert sich die Ex-Hannoveranerin. „Mir war vorher nicht bewusst, wie heftig die Medien sein können.“

Bei „Bachelor in Paradise“ verliebten sie sich

Dabei sind beide Medien-Experten. Grass wurde 2019 durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ mit Andrej Mangold (34, ebenfalls Ex-Hannoveraner) bekannt, Cerullo war 2017 Kandidat bei „Die Bachelorette“ mit Jessica Paszka (30). Bevor sie sich 2019 beim RTL-Format „Bachelor in Paradise“ dateten, begegneten sie sich bei der „Mister Germany“-Wahl – Cerullo war Mister Rheinland-Pfalz, Grass Miss Wangerooge (und später Miss Norddeutschland). Viele Parallelen also zwischen den beiden.

Da hat es gefunkt: Marco Cerullo und Christina Grass in Thailand. Quelle: TV Now

Bei „Bachelor in Paradise“ in Thailand funkte es. So sehr, dass nur kurze Zeit später die Verlobung folgte, mit Hündin Mimi (die während des NP-Gesprächs schlafend auf Frauchens Schoß liegt) der erste Nachwuchs ins Haus kam und es mehr nach Hochzeit als nach Trennung aussah.

Auch Cerullo hat unter dem Beziehungs-Aus gelitten: „Ich habe tagelang mit mir gehadert, dann ermutigte mich mein Freund. Er sagte: Du liebst sie, also kämpf um sie.“ Also kaufte er Rosen und entschuldigte sich bei seiner Christina für den Fehler – und die beiden versöhnten sich eine Woche nach der Trennung wieder.

Sie haben aus ihren Fehlern gelernt

Sie hätten aus ihren Fehlern gelernt, beteuern sie. Die zwei Wohnungen seien die Chance, beiden gerecht zu werden. Grass zieht es in ihre Heimat, dort will sie wieder ihrer Leidenschaft für Reitsport nachgehen. „Hannover ist zwar meine Stadt – aber das Stadtleben ist ja wegen Corona eh gestorben. Das macht auch Köln unattraktiv. Und meinen Stall hab ich in Nienburg.“

Cerullo sehnt sich nach Koblenz. „Gerade in der Corona-Zeit habe ich gemerkt, wie wichtig die Familie ist.“ Köln machte beide nicht glücklich und an den Wunschort des jeweils anderen zu ziehen, mache einen von beiden nicht glücklich.

Also werden sie zwischen Nienburg und Koblenz (390 Kilometer) pendeln – mal zusammen, mal alleine. „Ja, es ist eine ungewöhnliche Lösung und sicher nicht die komfortabelste. Aber für uns die richtige.“ Der Job macht es möglich: Mittlerweile leben beide von Instagram, mit 110.000 (Grass) und 164.000 Followern (Cerullo) haben sie Influencer-Status. Außerdem gibt es immer wieder TV-Anfragen. Abhängig von einem Ort sind sie nicht.

Koblenz oder Nienburg: Wo werden die beiden sesshaft?

„Die Wohnungen sind auch eine Chance, nicht immer aufeinander hängen zu müssen.“ Ohne den großen Knall wären sie an diesen Punkt nicht gekommen. „Das Kommunizieren und Reflektieren ist das A und O in einer Beziehung. Eine Partnerschaft bedeutet viel Arbeit“, wissen beide jetzt.

Mit den beiden Wohnorten wollen sie auch herausfinden, wo ihre Zukunft liegt. „Natürlich in Koblenz“, scherzt Cerullo. Doch ein bisschen Ernst steckt drin: „Ich kann mir noch nicht vorstellen, in Nienburg zu leben. Koblenz ist immerhin eine richtige Stadt, in Nienburg ist nichts.“ Aber er schließt nicht aus, dass sich seine Meinung noch ändert – für seine Christina.

Von Josina Kelz