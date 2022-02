Celle

„Mama, darf ich noch einen?“, fragte Celine (9) und zerrte ihre Mama nochmal zurück zum Teller, den NP-Koch Jörg Lange (47) den Sonnabend-Kunden von Möbel Wallach entgegenstreckte: „Die sind so lecker, können wir die zu Hause nachmachen?“ Die Viertklässlerin aus Ehlershausen meinte die vegetarischen Süßkartoffel-Taler, die Lange bei der NP-Kochshow on Tour vorm Haupteingang des Möbel-Giganten an der B3 kurz vor Celle auf den Grill gelegt hatten. „Vegetarisches und Veganes wird immer wichtiger“, sagte der Inhaber des Garni-Hotels „Lindenkrug“ in Limmer: „Fleisch geht immer, aber der Trend-Food von morgen kommt ganz oft ohne aus.“

Bei Wallach-Inhaber Thomas Preuhs und Ehefrau Stephanie Preuhs-Horrix kommt öfter mal was frisches Fleischloses auf den Tisch des Hauses, auch wenn der 55-Jährige zugibt: „Wenn ich überhaupt mal selbst am Herd oder Grill stehe, gibt es meistens Steaks, Spaghetti Bolognese oder Geschnetzeltes mit Kartoffelrösti.“ Rund 350 Probier-Portionen reichte Lange in sechs Stunden aus der Freiluft-Küche gratis über den Tresen, besonders gut kamen neben den Talern die Gin-Häppchen aus einem 3,5 Kilo-Lachs und das vegane Grillbrot mit einer Tapenade aus Oliven, Knoblauch und getrockneten Tomaten an.

Gastronom Uli Bock (44) aus Walsrode blieb lieber stehen, als Lange ein 2,5 Kilo schweres Entrecote aus dem Eis holte, grillte und daraus mit Zwiebeln, Kapern, geschmolzenem Käse und einer selbst gemixten Barbecue-Sauce ein Steak-Sandwich mit doppelt Rindfleisch zauberte. Bock gab gerne zu: „Fleisch ist mein Gemüse.“

Von Christoph Dannowski