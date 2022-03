Hannover

Es passiert jeden Tag – und meistens sind Frauen die Opfer. „Catcalling“ klingt harmlos, doch sexistische Sprüche und Anmachen können bei den Menschen, die betroffen sind Wunden hinterlassen und Ängste auslösen. Lisanne Richter (25) leitet die Gruppe „Catcalls of Hannover“, die solche Entgleisungen dokumentiert. Hier beantwortet sie die wichtigsten Fragen zum Thema.

Was genau ist „Catcalling“?

Es geht um verbale Belästigung im öffentlichen Raum. Wenn einer Person auf der Straße anzügliche Sätze hinterhergerufen werden, auch Pfeifen – das so genannte „Wolf Whisteling“ – oder anstößige Laute zählen dazu. Meist sind Frauen die Opfer dieser Anmache. Es kann aber auch Männer treffen.

Inwiefern?

Männer oder Jungs sind häufig betroffen, wenn sie „aus dem Raster fallen“. Also durch ihren Kleidungsstil auffallen, einer ethnischen Minderheit angehören oder mit ihrer sexuellen Orientierung nicht in das klassische Männerbild passen. Bei Frauen spielt das übrigens erfahrungsgemäß keine Rolle. Es ist egal, wie alt sie sind, es ist egal, wie sie sich kleiden. Mein Klamottenstil ist zum Beispiel sehr konservativ, Catcalls passieren mir trotzdem.

Wie regieren Catcall-Aktivistinnen und -Aktivisten auf solche Fälle?

Wir „kreiden“ sie an. Im wahrsten Sinne. Am Ort des Geschehens wird der Satz, die Beleidigung, die Anmache auf das Pflaster geschrieben. Zusammen mit den Hashtags #stopptbelästigung und #ankreiden, um die Beleidigung einzuordnen. Die Sätze sollen ja nicht falsch verstanden, sondern eingeordnet werden. Das Ganze wird dann auf Instagram gepostet, wo es nicht vom Regen weggewaschen werden kann. Über unsere Instagram-Seite bekommen wir auch die Zusendungen der Catcalls.

Mit Kreide gegen Catcalling: Die Belästigungen werden in bunten Buchstaben auf die Straße geschrieben. Quelle: Christian Behrens

Auf wen geht die Catcall-Aktion zurück?

Die US-Studentin Sophie Sandberg startete sie 2016 als Semester-Projekt im Rahmen ihres Studiums. Sie hatte selber Catcalls erlebt, wollte das öffentlich machen. Und zwar an Ort und Stelle: Um als belästigte Frau den Platz zurückzuerobern und Aufmerksamkeit auf das Thema zu ziehen. 2018 gab es bereits erste Ableger, heute ist „Chalk back“ eine internationale Bewegung.

Zurückschlagen mit Kreide – wie kamen Sie mit „Chalk back“ in Berührung?

Ich folgte Sandberg und @catcallsofnyc schon länger, fand das Thema interessant. Ich fühlte mich aber gar nicht betroffen – Hannover ist ja nicht die Bronx. Bis ich eines Abends nach meinem Nebenjob nach Hause fuhr und mir eine Gruppe Männer auf dem Klagesmarkt hinterherpfiff. Das war nicht superschlimm, aber es war nachts, die Situation war für mich unangenehm – und ich hatte das Gefühl, nichts dagegen tun zu können.

Lisanne Richter Geboren am 25. März 1997 in der Nähe von Hamburg. Richter wächst in Osnabrück auf, derzeit studiert sie an der Leibniz-Uni in Hannover Englisch und Geschichte für Lehramt an Gymnasien. Sie engagiert sich in der St.-Joseph-Gemeinde in der List als Katechetin für Kinder bei der Erstkommunion, will am 3. April beim Marathon die volle Distanz laufen, tanzt Ballett und lernt Hebräisch. In Sachen Catcalling ist sie seit 2019 engagiert, bietet für Schulen und Firmen als freiberufliche Referentin auch Workshops zum Thema sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum an.

Hat Sie das zum Umdenken bewogen?

Ich habe dann in meinem Gedächtnis gekramt und bin auf einige ähnliche Situationen gestoßen. Eine Szene als ich elf Jahre alt und mit meiner Mutter unterwegs war: Wir wurden beide gecatcallt – sie hat einfach meine Hand genommen und mich weggezogen. Mit 13 bin ich über einen Markt gelaufen – da hat ein Mann angedeutet, dass er mir gleich in den Schritt greifen will. Es gibt nicht jeden Tag solche Szenen, aber sie passieren.

Wie reagieren Sie als Erwachsene in solchen Situationen?

Ich bin durchaus selbstbewusst. Aber vor Corona, als man noch in Clubs feiern konnte, habe ich immer versucht, solchen Situationen auszuweichen. Denn manche Männer werden wütend über Zurückweisung. Aber aus dieser passiven Haltung wollte ich heraustreten. Jetzt gehe ich eher in die Konfrontation – sofern klar ist, dass man in der Umgebung mit Hilfe rechnen kann. Das sollte man immer vorher checken!

Symbol: Das Katzengesicht ist das Logo der „Catcalls of“-Gruppen weltweit. Quelle: Christian Behrens

Wann haben Sie das erste Mal etwas „angekreidet“?

Am 27. Juni 2019. Den Satz „Hey Süße, Bock zu f*cken?“ habe ich in der Nähe der Lutherkirche aufgemalt, einen anderen auf dem Klagesmarkt. Da bin ich auch von zwei jungen Frauen angesprochen worden, die Hijab trugen. Sie erzählten, dass ihnen häufiger „Kopftuchschlampe“ hinterhergerufen werde. Auch in der Innenstadt haben mich zwei Frauen bei der Aktion angesprochen. Und Abends hatte ich schon zwei Zuschriften auf die Instagram-Postings.

Inzwischen ist der Kreis größer, oder?

Ich war nicht lange allein (lacht). „Catcalls of Hannover“ hat etwa 25 Mitglieder, auf unserer Instagram-Seite stehen mehr als 1300 Posts. Wir führen Buch in einer riesigen Excel-Tabelle mit verschiedenen Kategorien.

Wonach sortieren Sie die Catcalls?

Wir kreiden schon möglichst chronologisch an, damit niemand länger als nötig warten muss. Aber wir kategorisieren. Zum Beispiel nach klassischen Catcalls – also Hinterherrufen von sexistischen oder beleidigenden Dingen – und strafrechtlich relevanten Paragrafen. In Paragraph 184i geht es um ungewolltes Anfassen, in Paragraf 183 um öffentliche Masturbation – das passiert vor allem in Bussen und Bahnen häufiger als man denkt. Paragraf 184k bezieht sich auf das sogenannte Upskirting – also Frauen unter den Rock fotografieren oder filmen. Außerdem registrieren wir, ob die Betroffenen minderjährig waren, ob ein Catcall LGBTQ-feindlich oder rassistisch war, an Orten wie Schule oder Arbeitsplatz passiert ist. Da es häufig passiert, dass alle wegschauen, während eine Frau gecatcallt wird, benennen wir auch fehlende Zivilcourage oder „Victim blaming“ – wenn Personen vorgeworfen wird, mit ihrer Kleidung, einen Spruch provoziert zu haben.

Wächst die Sensibilität der Menschen für das Thema?

In Deutschland gibt es derzeit in 110 Städten eigene Accounts, wir sind international das Land mit den meisten Ortsgruppen. Und jeden Tag melden sich Menschen bei uns, die Catcalls erlebt haben.

Kommunikation: Während Lisanne Richter Catcalls „ankreidet“, kommt sie oft ins Gespräch mit Menschen Quelle: Christian Behrens

Was wird zum Beispiel gemeldet?

„Schöne Beine, kann ich die mal anfassen?“ oder „Du H#ure!“, aber auch Szenen wie „Er fasste mich an den Po und keiner half“. Manche Menschen melden sich und sind unsicher, ob die Sätze, die ihnen zugerufen wurden „schlimm genug“ sind – und dann folgen die schockierendsten Sachen! Aber selbst wenn etwas objektiv als „nicht schlimm“ abgetan wird – wenn du dich in dem Moment unsicher, bedrängt oder belästigt gefühlt hast, dann darfst du das auch benennen.

Und wenn es sich um heftige Straftaten handelt?

Wir kreiden grundsätzlich nur Erfahrungen an, die im öffentlichen Raum und in Hannover passiert sind. Wenn wir Zuschriften bekommen, in denen es um sexualisierte Gewalt in einer Beziehung oder sexuellen Missbrauch geht, dann verwiesen wir auf Beratungsstellen in und um Hannover, da wir solche Erfahrungen nicht selbst auffangen können.

Der Verein „Chalk back“ „Chalk“ ist das englische Wort für Kreide. Und Kreide ist die Waffe der Aktivistinnen und Aktivisten gegen sexistische Sprüche, das so genannte Catcalling“. Die Organisation „Chalk back“ ist in 49 Ländern und 150 Städten aktiv, besonders an den „16 Days of Activism“, die jedes Jahr von 25. November bis 10. Dezember laufen. Mit Kreide-Slogans wird dann von Antwerpen (Niederlande) bis Wisconsin (USA) auf Belästigungen hingewiesen. Nächster Anlass für Aktionen ist die „International Anti-Street-Harassment Week“ von 3. bis 9. April. Alle „Catcallsof“-Abteilungen haben auf Instagram Accounts, auf denen die Kreidesprüche nachgelesen werden können. Verbindendes Element alle Logos ist das Katzenmotiv. Lisanne Richter sitzt im Leadership-Team der Organisation, gründet derzeit den Verein „Chalk Back Deutschland“. Alle Infos unter chalkback.org

Warum benützen Sie Kreide für die Abschrift der sexistischen Sprüche?

Wir wollen uns ja nicht strafbar machen. Der Regen wäscht die Anklage wieder weg, auf der Straße ist das Kapitel dann geschlossen – der Post im Internet bleibt aber, er wird auch kommentiert und eingeordnet. Kreiden sind schön bunt und umweltfreundlich. Und während man schreibt, kommt man mit Menschen ins Gespräch. Wir ersetzen allerdings zentrale Buchstaben in den beleidigenden Worten durch „*“, um die Kinder zu schützen.

Warum heißt die verbale Belästigung „Katzenruf“

„Catcalling“ ist eine englische Redewendung, sie bezog sich ursprünglich auf Buh-Rufe im Theater. Wie die Übertragung der Bedeutung zustande kam, dazu gibt es viele Theorien. Der Begriff ist in Deutschland nicht etabliert. Das Verhalten, das er umschreibt, kennen aber auch fast alle Menschen hier.

Shirts und Taschen als Statement gegen Catcalling

Gemeinsame Aktion: Larissa Djamila Baudewig (links) vom Label „Boochen“ und Anna Nuxoll von der Taschen-Marke „Nuuwai“ mit der Statement-Mode. Quelle: Christian Behrens