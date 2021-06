Burlesque-Star Tronicat La Miez arbeitet im Impfzentrum in Hannover

Hannover

Wer diese Frau auf der Bühne gesehen hat, wird sie schwer vergessen können. Aber dass nun in der Impfstraße der Johanniter auf dem Messegelände eine der erfolgreichsten Burlesque-Tänzerinnen Europas Impflinge betreut, damit hätten ihre Fans wohl nicht gerechnet.

Doch bodenständig wie diese kreative Künstlerin mit den leuchtend orangefarbenen Haaren ist, passiert genau dies seit Februar. Tronicat la Miez (39, um ihr Privatleben zu schützen, bleibt sie auch im NP-Gespräch bei ihrem Künstlernamen) zieht sich im Impfzentrum natürlich nicht kunstvoll aus. Sondern steigt zu Arbeitsbeginn in eher körperverhüllende „interessante Kleidung“, wie die studierte Kostümdesignerin lächelnd sagt.

Tronicat La Miez sucht „sinnvolle Arbeit“ im Impfzentrum

In der Pandemie will sie „gern einer sinnvollen Arbeit“ nachgehen, um so dem Corona-Virus etwas entgegenzusetzen. Die Arbeit im Impfzentrum hilft ihr aber auch, die Enttäuschung, die Wut und die Traurigkeit bekämpfen zu können. Denn einen Teil ihres Selbst muss sie derzeit links liegen lassen.

Das letzte Mal stand sie auf der Bühne „live und vor Leuten Ende September in Hamburg bei Olivia Jones.“ Was fehlt ihr am meisten? „Die Möglichkeit, Ich zu sein.“ Seit 15 Jahren ist sie Tronicat: „Da habe ich einen großen Teil meiner Persönlichkeit hineingesetzt“.

Große Kunst: In „Der schwarze Obelisk“ tanzt Tronicat la Miez 2018 auf der Bühne im Staatstheater Hannover. Quelle: Katrin Ribbe

2018 war die 39-Jährige Teil einer großen Fotostrecke zum Thema Burlesque im Magazin „Stern“, der damalige Schauspielhaus-Intendant Lars-Ole Walburg (56) besetzte sie in seiner Inszenierung von „Der schwarze Obelisk“ als große Verführerin. Im GOP-Restaurant „Die Gondel“ knüpfte sie im Jahr darauf mit einer Burlesque-Reihe an die legendären Hannover-Auftritte der Szene-Ikone Josephine Baker (†68) in den goldenen 1920er-Jahren an. Und dann kam im März 2020 Corona.

Als Corona kein „Zwischenspiel“ bleibt

„Wie alle habe ich erst einmal gedacht, das ist ein kurzes Zwischenspiel“, erinnert sich Tronicat La Miez. „Und dass ich mich in meinem unrhythmischen Rhythmus als Künstlerin endlich mal auf die Sachen konzentrieren kann, die sonst liegen bleiben.“ Doch die Kostüme, die man fertig mache, die Projekte, die man plane, die Fotoshootings – „alles läuft irgendwann ins Leere.“

Je länger die Pandemie sich hinzog und zum Dauerzustand wurde, desto gelähmter fühlte sie sich, erzählt die Tänzerin. „Warum soll ich mich ständig auf den Gang auf den Mount-Everest vorbereiten, wenn ich weiß, dass das Wetter dauerhaft schlecht oder mein Bein gebrochen ist?“ Zuweilen traf sie auch auf Ignoranz von außen. „Manche Leute rieten mir, einen Mäzen zu suchen“, berichtet die Feministin empört. „Ich wurde nie reich von meiner Kunst, bin aber erfolgreich. Solche Sachen zu hören, fand ich echt hart. Ich bin niemand, der gerettet werden will.“

Neues Hobby: Tronicat La Miez mit Rollschuhen auf der Skatebahn an der Glocksee. Quelle: Nancy Heusel

Wenn die Bühne ausfällt, wenn die Freunde in aller Welt verstreut sind, wenn außer dem neu entdeckten Hobby Rollschuhfahren („ich habe intensive Körpererfahrungen gemacht, die mir sonst verwehrt geblieben wären“) nichts mehr läuft, dann muss eben Plan B oder C greifen. Zumal ihr Lebenspartner und der Papa ihres zehnjährigen Sohnes ebenfalls sein Geld mit Kreativität verdient. „Meine Freundin Eve Champagne aus Hamburg riet mir, ich sollte mich im Impfzentrum bewerben“, erzählt Tronicat la Miez. Sie lacht. „Da habe ich dann komplett unvorbereitet bei den Johannitern angerufen.“

Die Hilfsorganisation hatte Bedarf, Tronicat La Miez arbeitet nun als Verwaltungskraft. „Ich begleite die Leute beim Impfvorgang, kenne mich mit Impfpässen jetzt hervorragend aus“. Und diese Aufgabe sieht die Künstlerin als spannende Herausforderung. „Ich fühle mich zu Gast und auch als Teil einer Welt, mit der ich sonst keine Berührung hatte.“ Das erste Mal in ihrem Leben arbeite sie in einem Job, „der außerhalb meiner Bubble stattfindet“. Sich damit zu beschäftigen, „dass andere Menschen ein vollkommen anderes Leben führen, dass diese Welt so vielfältig ist, das macht mir Spaß“.

Mit viel Fantasie: Beim Burlesque-Tanz entblättert sich Tronicat La Miez nie ganz. Quelle: Handout

Ihre Kolleginnen und Kollegen und auch die Impflinge, die nachfragen, kennen ihren Beruf. Die Reaktionen? „Sehr positiv!“ Nur eine Sache wundere sie: „Ich wurde oft gefragt, wer auf mein Kind aufpasst, wenn ich arbeite. Keiner der Männer, die als Ärzte hier Zwölf-Stunden-Dienst haben, wird das gefragt“.

Das ist Burlesque Es ist ein Spiel mit der Fantasie: Beim Burlesque-Tanz, der in den 20er- und 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts vor allen in den USA gefeiert wurde, entblättern sich die Künstlerinnen auf erotische Weise, sind aber nie ganz nackt auf der Bühne. „Feminismus und Selbstbestimmtheit sind starke Themen in meinen Shows“, sagte Tronicat La Miez in einem NP-Interview. Idealmaße gebe es im Burlesque nicht, die Bühne sei eine Plattform für unterschiedliche Figuren, Körper, Rollenbilder. Ab 26. September bringt Tronicat La Miez in der 60er-Jahre-Halle der Faust (Zur Bettfedernfa­brik) „Velvet Moon“ auf die Bühne. Bis 24. Oktober gibt es ab 19 Uhr an den Aufführungstagen ein Drei-Gänge-Menü, glamourösen Burlesque-Tanz, Artistik und eine Jazz-Band. Karten (für Besucher ab 18 Jahre) kosten 60 Euro.

Bis Ende Juni läuft der Vertrag. Und sie würde auch gern noch im Impfzentrum weitermachen – bis sie wieder auf die Bühnen kann, die sie so liebt. Bei Reeperbahn-Star Olivia Jones (51) gehört sie zum festen Ensemble der Bunny-Burlesque-Truppe, darüber hinaus kommen Anfragen aus Litauen, der Schweiz und anderen Orten, die sich langsam wieder öffnen.

Im September startet „Velvet Moon“ in der Faust

Ihr Projekt „Velvet Moon“, ein Burlesque-Dinner-Varieté in der Lindener Faust-Halle, feiert am 29. September Premiere. Endlich. Denn den ersten Anlauf bremste im November 2020 der zweite Corona-Lockdown aus. Tronicat ist hier künstlerische Leiterin, musste die Show umstrukturieren – „weil nach den vielen Verschiebungen nicht alle Künstler kommen können. Es wird etwas anders, aber nicht minder spektakulär“, verspricht sie lächelnd.

Biegsam: In der Show „Velvet Moon“ zeigt Tronicat La Miez ihren Tanz. Quelle: Christian Behrens

Wo hat sie eigentlich in der Pandemie die laszive Tänzerin Tronicat gelassen? Die 39-Jährige schaut nachdenklich. „Die kann ja nicht weg sein, weil sie ein Teil von mir ist. Doch im Lockdown fühlte ich mich, als hätte man Tronicat aus mir herausgerissen, in eine Box gesperrt und neben mich gestellt.“

Wird Zeit, dass die Katze wieder ihre wunderschönen Krallen ausfahren darf.

Von Petra Rückerl