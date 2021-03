Hannover

Sie möchten ihren Gästen einen Ort der Begegnung bieten – und mit Nussecken und dem sous-vide gegarten Burger „Philadelphia-Cheesesteak“ Genussmomente schaffen. Derzeit verkaufen Andreas Michel und Sven Kuschel die Spezialitäten des Bothfelder Bistros „7 Bohnen“ aber nur außer Haus.

Warum genau „7 Bohnen“ und nicht fünf oder neun Bohnen?

Sven Kuschel: „7 Bohnen“ ist die Geschichte von Baba Budan, einem Mönch aus Indien, der auf seiner Pilgerreise in den Jemen den Genuss von Kaffee schätzen lernte, unter seiner Mönchskutte sieben Bohnen mit nach Hause schmuggelte und in Indien anbaute. Bis heute gibt es einen Kaffee, der nach ihm benannt ist. Diese Geschichte hat uns inspiriert. Wir haben den Kaffee nach Bothfeld gebracht. Einen richtigen Coffeeshop gab es hier vorher nicht.

Wie hat es mit dem „7 Bohnen“ angefangen?

Sven Kuschel: Ich habe den Laden im Mai 2019 über Ebay-Kleinanzeigen gefunden. Angefangen habe ich hier mit dem Kaffeeröster Volkmar Klebba, der letztes Jahr nach Laatzen gegangen ist. Aber seinen Kaffee „Starker Tobak“ beziehe ich nach wie vor von ihm. Andy ist letztes Jahr im Januar dazu gekommen. Wir kennen uns schon seit 2009. Damals haben wir zusammen im Luxushotel „Aurelio“ in Lech am Arlberg gearbeitet.

In Bothfeld: Das Bistro „7 Bohnen“ liegt an der Kurze-Kamp-Straße 13. Quelle: Ilona Hottmann

Woher kommen Nussecken und Cookies?

Sven Kuschel: Von der Bio-Bäckerei „Laibspeise“ aus Döhren. Eine tolle Qualität, die kaufen ihr Mehl sogar aus einer regionalen Mühle. Den Trockenkuchen und den Käsekuchen machen wir selber.

Wie lautet Ihre Philosophie?

Andreas Michel: Dass wir fast nichts dazu kaufen. Bei uns gibt es keine vorgefertigten Speisen. Wir haben im Außer-Haus-Verkauf bestimmte Specials über die Woche verteilt. Mittwochs gibt es zwischen zwölf und 15 Uhr hausgemachte Käse-Spätzle. Donnerstag ist unser Burger-Tag – aber es gibt keine normalen Burger. Unseren Burger machen wir mit sous-vide gegartem Roastbeef. Daraus machen wir ein Philadelphia-Cheesesteak. Das schmeckt sensationell und ist so reichhaltig, dass man gar keine Beilagen braucht. Sonntags gibt es von zwölf bis 17 Uhr frische Schnitzel mit lauwarmem Kartoffel-Gurkensalat.

In der Küche: Andreas Michel bereitet frische Gerichte vor. Quelle: Ilona Hottmann

Sind Sie eher Restaurant oder Bistro?

Andreas Michel: Wir bezeichnen uns als Bistro. Wir verkaufen hier im Sommer ein Rumpsteak mit Salatbeilage für 21 Euro. Dafür bezahlst du im Restaurant 35 Euro. Wir wollen mit Qualität überzeugen und begeistern.

Wie bieten Sie Ihre Speisen im Lockdown an?

Sven Kuschel: Es gibt fast alle Speisen und Saucen in Gläsern eingeweckt oder so vakuumiert, dass man sie zu Hause im Wasserbad einfach erwärmen kann. Bei den Königsberger Klopsen, dem Sauerbraten, dem roten Linsencurry oder dem Hühnerfrikassee ist das überhaupt kein Problem. Wir bieten Speisen auch für Firmen zum Abholen an. Wenn uns das Unternehmen einen bestimmten Absatz an Essen pro Woche garantiert, stellen wir ihm umsonst ein Sous-Vide-Becken zum Erwärmen zur Verfügung. Dann können die Mitarbeiter aus unserer Karte wählen, wir stellen alles zusammen und man muss es im Büro nur noch warm machen.

Solidarisch: Auch im „7 Bohnen“ dürfen derzeit lokale Designer ihre Mode im Schaufenster ausstellen – und per QR-Code verkaufen. Quelle: Ilona Hottmann

Nächste Woche ist Ostern. Haben Sie besondere Angebote?

Andreas Michel: Dieses Jahr bieten wir unseren Gästen Lamm und Chateaubriand an. Alles mit Anleitungen zur Zubereitung. Dazu können sie aus unseren Beilagen wie Vanillemöhrchen, Semmelknödeln und hausgemachten Saucen wählen. Aber es wäre gut, wenn vier Tage vorher bestellt wird, damit wir gezielt einkaufen und bestellen können.

Haben Sie auch vegetarische oder vegane Speisen?

Sven Kuschel: Unsere Servietten sind vegan (lacht). Nein, natürlich haben wir vegane Gerichte. Unsere Karotten-Ingwersuppe zum Beispiel. Vegetarisch wechselt es wöchentlich.

Kaffee und Kuchen: Die süßen Teile kommen aus Döhren oder werden selbst gebacken. Quelle: Ilona Hottmann

Letztes Jahr haben Sie das Menü „Genusswerk“ angeboten: Fünf Gänge mit den passenden Weinen und Cocktails. Wird es das wieder geben, wenn Sie öffnen dürfen?

Andreas Michel: Zu hundert Prozent. Das war ein großer Erfolg und wurde toll angenommen. Wir würden es aber bei vier Gängen belassen.

Sie haben in Ihrer Kaffeemaschine außergewöhnliche Siebträger, die aussehen wie eine Bierzapfsäule.

Sven Kuschel: Das ist unsere Mod-Bar mit dem La-Marzocco-Siebträger. „Modbar“ ist der Hersteller des originalen Undercounter-Espresso-Brühsystems. Das steht für ein elegantes, innovatives Design und ein besonderes Kaffee-Erlebnis. Es sieht schick aus und ist etwas Besonderes.

Geschmackvoll: In Lockdown-Zeiten kann man viele Leckereien für zu Hause kaufen. Quelle: Ilona Hottmann

Haben Sie beide ein Lieblingsgericht der Kindheit?

Sven Kuschel: Rinderrouladen.

Andreas Michel: Meine Mutter hat oft Erbsen, Möhrchen, Kalbsschnitzel und Kartoffeln mit Paprikarahmsauce gekocht, fantastisch. Meine Mutter hat immer für meine Geschwister und mich frisch gekocht. Mein erstes Kochbuch habe ich mit zwölf Jahren geschenkt bekommen, weil ich immer gern gebacken habe.

Mit welchem Gefühl blicken Sie in die Zukunft?

Sven Kuschel: Meine Arbeit in der Gastronomie ist meine Leidenschaft. Die hat uns Corona genommen. Wir hoffen einfach, dass wir unsere Gäste bald wieder bei uns im Laden bewirten dürfen.

Andreas Michel: Das „7 Bohnen“ ist ein Quartiercafe, ein Ganztagskonzept, ein unkompliziertes Bistro. Im regulären Betrieb kommen unsere Gäste zum Frühstück auf ein leckeres Rührei, das wird mit Appenzeller abgeglänzt, mit asiatischer Mayonnaise, frischem Schnittlauch und Gaues-Brot serviert. Abends genießen sie ein Glas Wein, treffen andere Gäste, kommen ins Gespräch. Wir sind eine eine Begegnungsstätte. Wir müssen aber öffnen dürfen, um das leben zu können.

Von Luisa Verfürth