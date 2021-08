Hannover

Aus einer Garage in Hannovers Innenstadt ertönen schnelle Techno-Beats. Der Klang von Hanteln, die auf den mit schwarzen Gummimatten ausgelegten Boden fallen, mischt sich mit der Musik. Boris Benke (31) schwingt sich ans Reck, gleich danach hievt er die Langhantel auf seine Brust, dann geht er auf zwei Händen, also im Handstand, durch die Box.

So heißen die Orte, an denen Crossfitter trainieren. Benke gehört zur deutschen Elite dieser Sportart, mit vier weiteren Männern und fünf Frauen gehört er zum deutschem WM-Kader, im Juli wurde er Landesmeister. Er ist Mitgründer des Bundesverband Funktionaler Fitness – gemeinsam wollen sie erreichen, dass die Sportart anerkannt wird und ab 2028 eine olympischen Disziplin sein wird.

Zwischen Crossfit und Funktionaler Fitness gilt zu unterscheiden – auch wenn der Sport derselbe ist. Die Feinheit: Crossfit ist eine Marke, Funktionale Fitness die Sportart. Eine Marke kann keine olympische Disziplin werden, sondern die Sportart. Was Menschen also vereinfacht unter Crossfit verstehen, ist nicht immer die Marke Crossfit, aber stets Funktionale Fitness. Der Bundesverband kämpft um Unabhängigkeit von der Marke.

Bei der Weltmeisterschaft 2019 in Malmö: Boris Benke gehört zum Nationalteam, hier schwingt er die Deutschland-Flagge. Quelle: Jonay Miezal

„Viele verwechseln Crossfit mit stumpfen Pumpen in der Muckibude, dabei hat das gar nicht so viel miteinander zu tun“, klärt er auf. „Nachdem ich mit Fußball aufgehört habe, bin ich zwei Jahre ins Fitnessstudio gegangen. Das wurde mir aber zu langweilig.“ Mit Mitte 20 entdeckte er Funktionale Fitness für sich.

Mehr als nur Pumpen: Das ist Crossfit

Ein Wettkampfsport, der Turnen, Sprinten und Eigengewichtsübungen verbindet - das Gewichtheben ist nur ein kleiner Teil davon. Es geht um mehr als Kraft: um Beweglichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination. „Es ist angelehnt an Bewegungen aus dem Leben“, erklärt der Profi. Im Gegensatz dazu: „Bewegungen im Fitnessstudio werden durch Maschinen künstlich erzeugt.“ Crossfitter springen auf Boxen, fangen Bälle, heben Kisten, ziehen an Seilen, Rudern - oder Schwimmen.

„Darin bin ich eine Niete“, gibt Benke zu und lacht. „Bei dieser Disziplin geht es bei mir nur um Schadensbegrenzung.“ Der Hannoveraner hat schon etliche Wettkämpfe mitgemacht, in den vergangenen fünf Jahren waren es 20. In Rom, auf Zypern, in London, Malmö oder Paris, um nur einige zu nennen. Zweimal nahm er an einer Weltmeisterschaft teil. Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal eine Deutsche Meisterschaft in Funktionaler Fitness.

Bei der Fitness-Bundesliga 2019: Boris Benke stemmt bis zu 150 Kilogramm. Quelle: Simon Grundmann

Die Wettkämpfe sind in der Pandemie ausgefallen, dafür hat sich der Sportler eigene Challenges gesetzt. Im März lief er alle vier Stunden sechs Kilometer - 48 Stunden lang und mit Gewichtsweste. Dabei kamen mehr als 80 Kilometer zusammen. Was man halt so am Wochenende macht.

So sieht Benkes Tag aus

Warum tut er das? „Das fragen mich viele, ich habe selber keine Antwort darauf“, sagt er und lacht. Jeden Morgen steht er um fünf Uhr auf, um vor der Arbeit eine Stunde laufen zu gehen. Um Punkt sieben startet er in seinen Arbeitstag als Oberkommissar bei der Kriminalpolizei. Nach der Arbeit geht es für zwei bis drei Stunden in die Box, die gehört ihm mit ein paar anderen Crossfittern. Nur Sonntags macht der 31-Jährige Pause. Dazu gibt er Kurse im Physicalpark und Personaltraining.

Bleibt da überhaupt noch Zeit, um mal durchzuschnaufen? „Eine Stunde Couch am Abend reicht“, sagt er und winkt ab: „Ach, so krass ist das gar nicht. Es gehört zu meinem Leben dazu wie Zähneputzen“, sagt der zurückhaltende Mann. „Für mich ist es ein Privileg, gesund zu sein und mich bewegen zu können. Wenn ich eine Woche nicht trainiere, fühlt es sich so an, als würde mein Körper zusammenfallen. Dann tut mir alles weh.“

Jetzt möchte er noch ein bisschen zunehmen, um noch leistungsfähiger zu werden. So drei Kilo wären perfekt. Als er mit dem Sport begonnen hat, wog er schlanke 72 Kilogramm, heute sind es 90. „Mein Problem ist eher, dass ich aufpassen muss, nicht abzunehmen.“ 4000 bis 5000 Kalorien muss der gebürtige Osnabrücker dafür am Tag zu sich nehmen - und jede Menge Koffein, um den langen Tag durchzuhalten.

Von Josina Kelz