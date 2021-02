Hannover

Erst das Klacken eines Feuerzeugs, dann ein hörbarer Atemzug. „Jetzt bin ich da“, sagt Bodo Linnemann (wird am 21. Februar 80) im Telefonat mit der NP, „habe mir erstmal eine angesteckt.“ Linnemann ist leidenschaftlicher Raucher, seit Jahrzehnten sieht man den Mann, dessen Stimme auch vom Qualm geprägt ist, öfter mit als ohne Zigarette. Auslese raucht er, und nennt den Glimmstängel seinen „Taktstock“.

„Aber ich paffe mittlerweile ja nur noch. Wenn ich in der Vergangenheit auf Lunge geraucht hätte, wäre ich längst tot.“ Linnemann ist genau das Gegenteil: quietschlebendig und gut drauf, immer einen markigen Spruch auf den Lippen. Da verschlägt es der wohl schillerndsten Gastro-Persönlichkeit der Region auch nicht die Sprache, dass er am 21. Februar 80 Jahre alt wird.

Die Zahl 80 stört Bodo Linnemann

Vielleicht doch ein bisschen: „Mit der Zahl bin ich nicht einverstanden. Die stört mich“, gesteht er in seinem Gehrdener Zuhause. „Schildkröten werden 250. Das ist ungerecht.“ Während Schildkröten allerdings lahm durchs Leben schreiten, hatte Linnemann immer einen ordentlichen Zug drauf. Nicht nur, was Schampus, Bier und natürlich seinen Lieblingsschluck angeht, den Ramazzotti.

Der Mann hinter der Luke: Bodo Linnemann an der Tür seiner Mini-Disko „Casa Blanca“. Quelle: Archiv

Zu den aufregendsten Zeiten dürften die des „Casa Blanca“ zählen. 1978 machte er Deutschlands kleinste Disko am Weißekreuzplatz auf – in war, wer drin war. Legendär die Luke, durch die der Betreiber lugte, um zu schauen, wer da kam. Entweder ging’s rein, oder es hieß „Heute nur für Stammgäste“, wahlweise mit einem „Seid nicht sauer“ garniert. Nicht nur die hannoversche Stadtgesellschaft ließ es hier auf engstem Raum (der Laden kam auf 60 Quadratmeter) krachen, auch internationale Promis kehrten ins „Casa“ in der Oststadt ein.

„Wir müssen Corona aushalten“

Die exzentrische Künstlerin Grace Jones (72) feierte hier einst bis in die frühen Morgenstunden, in den 80ern hockte Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards (77) an der Bar, Glamour brachte Caroline von Monaco (64) mit. Feiern – das kann Linnemann nun wegen Corona nicht, „der Zustand ist echt eine Katastrophe“. Insbesondere schmerzt ihn das pandemiebedingte Schicksal von Gastronomen und Veranstaltern: „Am Arsch sind doch die, die davon leben.“ Linnemann bleibt aber auch bei sich: „Das ist doch so kein richtiges Leben mehr, Corona nimmt mir meine letzten Jahre.“ Nörgeln will er aber nicht: „Das müssen wir jetzt alle einfach mal aushalten.“

Eigentlich wäre er jetzt wie so oft mit Freunden auf seiner Lieblingsinsel Sylt, würde dort im Hotel Miramar residieren und seinen Geburtstag sowie das Biikebrennen feiern. Bei dem Brauch wird der Winter verabschiedet. Auch von einem launigen Abend bei seinem Lieblingsitaliener, dem „Roma“ von Lino Venturini (65) an der Goethestraße, hat der angehende Jubilar sich verabschiedet. Sein Vorsatz: „Hole ich alles nach.“

Die große Liebe: Bodo Linnemann mit seiner Frau Andrea zu Hause in Gehrden. Quelle: Nancy Heusel

In Hannover ist er aufgrund von Corona gerade ohnehin nicht so oft: „Ich bin seit Monaten hier in Gehrden festgenagelt.“ Zwar hat er es da mit seiner Frau Andrea (59) schön, oft bleibt aber das Highlight des Tages, „dass ich mir bei Rewe Zigaretten aus dem Automaten ziehe und eine auf dem Parkplatz rauche. Mein Luxus zurzeit. Im Frühjahr wird’s besser.“

Apropos: Was ist denn das Beste an seinem 80.? „Dass ich überhaupt 80 geworden bin“, entgegnet er nüchtern. Und das Schlechteste? „Dass ich 80 bin.“ Bei seinem Lebensstil über weite Strecken nicht selbstverständlich: „Mein Arzt, zu dem ich schon seit 40 Jahren renne, sagt immer: ,Wir haben sieben Weltwunder. Du bist das achte.’“ 37 Jahre Nachtleben, so lange hatte Linnemann das „Casa“, bleiben halt oft nicht folgenlos: „Ich habe geraucht, getrunken, andere Dummheiten begangen.“

Neues Buch über „Linnemanns Lotterleben“

Einen anderen Teil weiterer Dummheiten will der Hobbyautor („Ramazzotti intern“, „Bellini Girls“, außerdem gibts das Hörbuch „Bodo spricht“ von Martin Bertram, 51, alias DJ Q-Tip) wieder auf Papier bringen. Einen Titel hat er schon: „Linnemanns Lotterleben.“ Im Fokus steht seine kriminelle Karriere Ende der 60er Jahre. Er brach in Villen ein, wurde nach siebenmonatiger Flucht vor der Polizei in Düsseldorf festgenommen und anschließend zu sechseinhalb Jahren Knast verurteilt, viereinhalb saß er ein. „Da kommen ein paar irre Geschichten zusammen.“ Glauben wir sofort.

Hat viel zu erzählen: 2006 stellte Bodo Linnemann das Buch „Bellini Girls“ vor. Quelle: Archiv

Linnemann ist weiterhin ein Lebemann, weiß das große Gut zu schätzen: „Natürlich bekomme ich mit, dass Leute aus meinem Umfeld sterben“, gesteht er und wirkt tatsächlich nachdenklich statt leichtfüßig. Erst vor vier Wochen sei ein Freund, er wurde 67, gestorben. Ein „Casa“-Stammgast, mit dem er auch oft am Kiosk im Fössebad gestanden und geplauscht hat. „Ich war schwer betroffen.“ Für den eigenen Tod („ich habe nichts dagegen, 90 zu werden“) hat er alles Notwendige geregelt.

Zum Geburtstag Livestream bei Facebook

Doch zunächst haben Freunde und Bekannte alles geregelt, damit Bodo Linnemann seinen 80. Geburtstag doch ein Stück weit besonders verbringen kann: In einem Livestream bei Facebook wird das Geburtstagskind am 21. Februar zu sehen sein, Moderator Marlon Melzer (42) macht den Talk inhaltlich und technisch möglich. „Diskobetreiber unter sich, könnte man sagen“, so Melzer lachend. Ehe er sich spirituellen Dingen widmete, Mediator und Meditationslehrer wurde, hatte er unter andere die Baggi und das Palo Palo am Raschplatz betrieben.

Auf seiner Facebookseite „KopfGehFühle“ startet Sonntag um 15 Uhr der Stream „Bodo nullt“, eine Stunde will er mit Linnemann über sein bewegtes Leben plaudern, danach wird die Tür virtuell geöffnet, die Gäste stoßen dazu. Kann Linnemann sich darunter eigentlich irgendwas vorstellen? „Nicht so richtig. Da sieht man mich. Und mir werden Leute zugeschaltet“, reimt sich der Mann, der noch nicht mal ein Smartphone besitzt („Ein alter Sack braucht das nicht. Mein Nokia ist 18 Jahre alt“), zusammen. Gespannt ist er trotzdem – und er freut sich, bekannte Gesichter wiederzusehen.

Seit 50 Jahren das gleiche Parfüm

Den Geburtstagsmorgen verbringt er mit seiner Andrea, Jugendliebe und vierte Ehefrau zugleich. Gewünscht hat er sich von ihr nichts Konkretes, nur gesagt: „Baby, überrasch mich.“ Vielleicht spekuliert er dann doch auf seinen Lieblingsparfüm, das er seit 50 Jahren aufträgt: „Habit Rouge“ aus dem Hause Guerlain. „Der Duft macht die Girls hysterisch.“ Dann will er eine Tasse Kaffee trinken und doch eine Zigarette auf Lunge rauchen: „Um festzustellen, dass ich noch lebe.“

Von Mirjana Cvjetkovic